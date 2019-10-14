Öpüşürken Yapılan 9 Hata

Ne beklediğinizi belli edin Partnerinizin elleri devreye girdiğinde öpücüğe odaklanmak zor olabilir. Öpüşürken elleri kullanmak önemlidir ancak ne kadar ileriye gitmeniz gerektiğiniz ya da nerede durmanız gerektiğini bilmelisiniz. Aynı şey partneriniz için de geçerli. Eğer o an sadece öpüşme ile kalsın istiyorsanız bunu ona söylemelisiniz.