Öpüşürken Yapılan 9 Hata

Aşırı tutku da zarar verebilir Her öpücüğünüzün Hollywood prodüksiyonları gibi olmasını beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Her öpüşme, muhteşem olmak zorunda değil. Fazla tutkulu olup her zaman en iyisini yapacağım diye kendinizi heba etmeyin. Sadece anın akışına kapılın ve tadını çıkarın.



Kaynak Fotoğraflar: iStock