MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriCinsellik Öpüşürken Yapılan 9 Hata
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Öpüşürken Yapılan 9 Hata
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Öpüşürken Yapılan 9 Hata

Öpüşmek, romantizmin ve yoğun duyguları ifade etmenin harika bir yolu, aynı zamanda cinselliğin de vazgeçilmez unsurudur. Ancak öpüşürken yapılan pek çok hata da bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Unutmayın, öpüşmek de her şey gibi bir öğrenme deneyimidir. Aşağıda sıralayacağımız hatalara bir göz atın. Ama siz yine de hata yapmaktan korkmayın, anın tadını çıkarın.

İşte öpüşürken yapılan 9 hata…

2Dili çok fazla kullanmak

Dili çok fazla kullanmak

Birçok insanın öpüşürken yaptığı en büyü hata dillerini tek aracı olarak kullanmak. Dilinizi kullanmak öpüşmenize tutku katar, doğru. Ancak aşırıya kaçmak anın büyüsünü bozabilir.

3Yeniliklere kapalı olmak

Yeniliklere kapalı olmak

Aynı kişiyi yıllardır öpüyorsanız yeni şeyler denemeniz gerekebilir. Sonuçta çeşitlilik hayatın baharatıdır. Öpüşürken ritminizi yükseltin, partnerinizin dudağını ısırın ya da onu hiç beklemediği bir yerde öpün.

4Dudakları önemsememek

Dudakları önemsememek

En iyi öpücükler yumuşacık ve pürüzsüz dudaklarla yapılandır. Kimse kupkuru dudakları öpmek istemez.

5Ellerinizi kullanın

Ellerinizi kullanın

Dudaklarınız, öpüşmenin tek unsuru değildir. Öpüşürken ellerinizi kullanmayı da ihmal etmeyin. Partnerinizin sırtını okşayın, saçlarıyla oynayın, boynunu kavrayın ya da ellerinizi göğsüne koyun. Bu küçük dokunuşlar sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır.

6Ne beklediğinizi belli edin

Ne beklediğinizi belli edin

Partnerinizin elleri devreye girdiğinde öpücüğe odaklanmak zor olabilir. Öpüşürken elleri kullanmak önemlidir ancak ne kadar ileriye gitmeniz gerektiğiniz ya da nerede durmanız gerektiğini bilmelisiniz. Aynı şey partneriniz için de geçerli. Eğer o an sadece öpüşme ile kalsın istiyorsanız bunu ona söylemelisiniz.

7Nefes almayı unutmayın

Nefes almayı unutmayın

Öpüşürken nefes almayı unutmak iyi değildir. Unutmayın, bir an için duraklamak, bilincinizi kaybetmekten daha iyidir.

8Kötü nefes

Kötü nefes

Öpüşmeden önce nefesinizin taze olduğundan emin olmalısınız. Diş macunları, ağız çalkalama suları veya sakızlar bunun için var.

9Özensiz olmayın

Özensiz olmayın

Tutkulu olmak farklı, özensiz olmak farklı şeydir. Bu ikisini sakın birbirine karıştırmayın. Öpüşürken tükürüklerinizi partnerinizin her yerine bulaştırmayın.

10Aşırı tutku da zarar verebilir

Aşırı tutku da zarar verebilir

Her öpücüğünüzün Hollywood prodüksiyonları gibi olmasını beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Her öpüşme, muhteşem olmak zorunda değil. Fazla tutkulu olup her zaman en iyisini yapacağım diye kendinizi heba etmeyin. Sadece anın akışına kapılın ve tadını çıkarın.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi