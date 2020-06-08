Öpüşmek İçin Bir Neden Daha: Zayıflatıyor!

Gerçek bir Fransız öpücüğü, yüzün tüm kaslarını çalıştırıyor. Bu kasların bazıları ise daha genç ve mutlu görünmeyi sağlıyor. "Fransız öpücüğü nedir?" diye soranlara; Fransız öpücüğü, dudaklardan çok dilin kullanıldığı bir öpüşme şeklidir.