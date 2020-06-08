Öpüşmek İçin Bir Neden Daha: Zayıflatıyor!

Harika bir öpücüğün zayıflatmak başta olmak üzere sağlığa pek çok faydası olduğunu biliyor musunuz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yoğun duyguları ifade etmenin en seksi yolu olan öpüşmek, cinselliğin de vazgeçilmez unsuru. Hem zevk veren hem de iyi hissettiren öpüşmenin sağlığımıza olan faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!
2
Abone Ol
Gerçek bir Fransız öpücüğü, yüzün tüm kaslarını çalıştırıyor. Bu kasların bazıları ise daha genç ve mutlu görünmeyi sağlıyor. "Fransız öpücüğü nedir?" diye soranlara; Fransız öpücüğü, dudaklardan çok dilin kullanıldığı bir öpüşme şeklidir.
3
Abone Ol
Uzmanlar, öpüşmenin dokunmak ve sarılmaktan daha sağlıklı olduğunu söylüyor.
4
Abone Ol
Öpüşmek, kilo vermeye de yardımcı oluyor. Tutkulu bir öpüşme sırasında metabolizma hızlanıyor, vücutta kalori yakımı artıyor.
5
Abone Ol
İyi bir öpücük, şeker yakmaya yardım ediyor. Öpüşmek ve öpüşme sırasında hissedilen duygular daha güçlü hissetmeye ve ömrün uzamasına yardımcı oluyor.
Öpüşmek, şehvetli bir meditasyondur. Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi vardır. Dudakların üzerindeki reseptörler inanılmazdır. Cinsel organlar bile dudakların sahip olduğu duyarlılığa sahip değillerdir.
7
Abone Ol
Öpüşme sırasında salgılanan fazla tükürük, dişlerinizdeki bakterileri temizleyerek, ağız plaklarının parçalanmasına yardımcı olabiliyor.