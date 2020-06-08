MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriCinsellik Öpüşmek İçin Bir Neden Daha: Zayıflatıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Öpüşmek İçin Bir Neden Daha: Zayıflatıyor!
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Öpüşmek İçin Bir Neden Daha: Zayıflatıyor!

Harika bir öpücüğün zayıflatmak başta olmak üzere sağlığa pek çok faydası olduğunu biliyor musunuz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yoğun duyguları ifade etmenin en seksi yolu olan öpüşmek, cinselliğin de vazgeçilmez unsuru. Hem zevk veren hem de iyi hissettiren öpüşmenin sağlığımıza olan faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!

2
Abone Olgoogle-news

Gerçek bir Fransız öpücüğü, yüzün tüm kaslarını çalıştırıyor. Bu kasların bazıları ise daha genç ve mutlu görünmeyi sağlıyor. "Fransız öpücüğü nedir?" diye soranlara; Fransız öpücüğü, dudaklardan çok dilin kullanıldığı bir öpüşme şeklidir.

3
Abone Olgoogle-news

Uzmanlar, öpüşmenin dokunmak ve sarılmaktan daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

4
Abone Olgoogle-news

Öpüşmek, kilo vermeye de yardımcı oluyor. Tutkulu bir öpüşme sırasında metabolizma hızlanıyor, vücutta kalori yakımı artıyor.

5
Abone Olgoogle-news

İyi bir öpücük, şeker yakmaya yardım ediyor. Öpüşmek ve öpüşme sırasında hissedilen duygular daha güçlü hissetmeye ve ömrün uzamasına yardımcı oluyor.

ÖPÜŞÜRKEN SAKIN BU HATALARI YAPMAYIN!
6
Abone Olgoogle-news

Öpüşmek, şehvetli bir meditasyondur. Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi vardır. Dudakların üzerindeki reseptörler inanılmazdır. Cinsel organlar bile dudakların sahip olduğu duyarlılığa sahip değillerdir.

7
Abone Olgoogle-news

Öpüşme sırasında salgılanan fazla tükürük, dişlerinizdeki bakterileri temizleyerek, ağız plaklarının parçalanmasına yardımcı olabiliyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi