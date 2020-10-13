MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAstro Gündem Öncü Burçlardaki Gezegenlere Dikkat! Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak Burçları için Harekete Geçme Vakti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Öncü Burçlardaki Gezegenlere Dikkat! Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak Burçları için Harekete Geçme Vakti
Astro Gündem
Kaynak Fotoğraflar: Pxhere

Öncü Burçlardaki Gezegenlere Dikkat! Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak Burçları için Harekete Geçme Vakti

Gökyüzünde retro Mars ve Satürn karesi dolaşıyor. Haritalarınızda Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarında ve derece olarak 20-25 derece arası yerleşimde bir gezegeniniz varsa bu dönem sizi daha çok ilgilendiriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

"Gökyüzündeki bu konum sizin haritanızı bu derecelerde tetikleyebilir. Ta ki 16 Ekim Terazi burcundaki Yeniay’a kadar tetiklenmeye oldukça açıksınız" açıklamasını yapan Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, bu burçların harekete geçmek ve bir şeyleri başlatmakla ilgili mücadele vermesi ve çaba göstermesi gerektiği hakkında önemli bilgiler paylaştı.

2
Abone Olgoogle-news

Eylem öncesi planlar yapmak ve o planlarınıza sadık kalmak için çaba göstermek size zaman kaybı gibi geliyor olabilir. Yaşamınızın kontrolünü kaybettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Hayatlarınızı başkaları için yaşıyor gibi hissedebilirsiniz.

3
Abone Olgoogle-news

Bilmeniz gereken bu durumun geçici olduğu konusunda kendinizi telkin etmek olmalı. Bu sürecin geçmesi için de durup beklemeyeceğiz. İçsel bir farkındalık için uğraş vermemiz gerekir. İçe dönmeli, içi güzelleştirmeli, içteki dürtülerimizin ne olduğunu kontrol etmeliyiz.

4Eğer bu burçlarda ve bu derecelerdeki gezegeniniz:
Abone Olgoogle-news

Eğer bu burçlarda ve bu derecelerdeki gezegeniniz:

Ay ise: Evinizle ilgili konularla ilgilenmelisiniz. Mahrem alanlarınıza yeni sınırlar çekmek için çaba göstermeli ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için onları bir düzene sokmayı denemelisiniz.

5Güneş ise:
Abone Olgoogle-news

Güneş ise:

Kariyeriniz ve hayatınızdaki otoriter kişilerle aranızdaki iletişime dikkat etmelisiniz. Kendi istek ve hedeflerinizi ortaya çıkarırken sabır göstermeli ve irade kullanmayı denemelisiniz.

6Merkür ise:
Abone Olgoogle-news

Merkür ise:

Fikir ve düşüncelerinizi eyleme geçirmek konusunda zorluklarla karşılaşmanız olası. Bu dönem becerilerinizi fark etmeli ve onları nasıl geliştirebileceğinizle ilgili hayatınızı yapılandırmayı denemelisiniz.

7Venüs ise:
Abone Olgoogle-news

Venüs ise:

Haz ve ilgi duyduğunuz alanları ortaya çıkarmakta zorlanabilir, keyif aldığınız çoğu şeyin hayatınızdan uzaklaştığını gözlemleyebilirsiniz. Bugün elinizde olanları nasıl elde ettiğinizi düşünmeli ve kendinizi cesaretlendirmeyi deneyimlemelisiniz.

8Mars ise:
Abone Olgoogle-news

Mars ise:

Hiddet, öfke ve stresle başa çıkmayı öğrenmelisiniz. İçinizdeki potansiyel enerjiyi ortaya çıkarmadan evvel stratejiler geliştirmek için B planları üretmeli ve diplomasi kurmak üzerine yoğunlaşmalısınız.

9Jüpiter ise:
Abone Olgoogle-news

Jüpiter ise:

Etik ve ahlaki yargılarınızı zorlayan ve kültürel değerlerinizi darmadağın eden olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. "Eğer isteklerim için adım atarsam karşı tarafın yaşamına müdahale eder miyim?" gibi düşünceleriniz adım atmanıza engel olmamalı. Kendi içinize dönmeli ve sezgilerinize güvenmeyi denemelisiniz.

10Satürn ise:
Abone Olgoogle-news

Satürn ise:

Devlet, kurum ve otorite figürleri ile ilgili zorluklarınız yaşamınızı zorlaştırıyor olabilir. Dikkatli davranmaya çalıştıkça sınırlarınızı ihlal eden olay ve kişilerle yüzleşiyor olabilirsiniz. Bu durumda korku ve kaygılar geliştirmek yerine sınırlarınızı yeniden yapılandırmak için içe dönmeyi duvarların iç yüzeyini güçlendirmeyi deneyimlemelisiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi