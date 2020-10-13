Öncü Burçlardaki Gezegenlere Dikkat! Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak Burçları için Harekete Geçme Vakti

Eğer bu burçlarda ve bu derecelerdeki gezegeniniz: Ay ise: Evinizle ilgili konularla ilgilenmelisiniz. Mahrem alanlarınıza yeni sınırlar çekmek için çaba göstermeli ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için onları bir düzene sokmayı denemelisiniz.