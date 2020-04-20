Omurganızı Korumak İçin Evde Yapabileceğiniz 4 Egzersiz

- Çok sert veya çok yumuşak yataklar beliniz için sağlıklı değildir. Sert yatakları tercih etmeniz bel boşluğunuzun ideal olarak desteklenmesine engel olacaktır. Çok yumuşak yatak seçmeniz ise omurganızı yeterince desteklemeyecektir.



- Size ağır gelecek sporlar yapmak sizi daha sağlıklı yapmayacaktır. Kontrolsüz yapılan spor ve egzersizler belinize binen yükü arttıracak yaralanma seviyenizi maksimuma çıkartacaktır.