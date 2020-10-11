Omurga ve Bel Sağlığını Korumanın Yolları

Hareketsizlik ve aşırı kilo en önemli risk faktörleri Ne yazık ki, koronavirüs ile mücadele etmek için haklı olarak birtakım kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalarla beraber özellikle ileri yaş grubu vatandaşlarımız yeteri kadar hareket edemediği için bel fıtığı, dar kanal ve kireçlenme gibi sorunlarında kilo almanın da eklenmesiyle artış oldu. Kilo fazlası olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız daha fazla risk altında bulunuyor.