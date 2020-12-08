Ömür Boyu Aşkın Bir Formülü Var! Uzmanından İlginç Açıklamalar...

Bunun için kadın erkek ilişkilerinde iki taraf içinde en önemli olan pozitif iletişimdir. Çift terapilerinde aile içerisindeki küçük savaşlara, birbirlerini iğnelediklerine ve eleştirdiklerine şahit oluyoruz. İletişimdeki yüz sorundan doksan tanesi bunlardandır. Böyle durumlarda erkek eve giderken ayağı geri geri gidiyor. Mahkemeye çıkacak gibi hissediyor, eve gelirken sıcak bir atmosfer var mı, yok mu, bunu nasıl sağlarıma odaklanıyor. Bu iki taraf için de geçerli.