Ombre Modelleri - Kumral, Sarı, Siyah, Kahve Ve Karamel Saç İçin Kısa Ve Uzun Ombre Modelleri (2020)

Siyah saçlar için ombre modeli Son zamanlarda farklılık arayan kadınların en çok tercih ettiği renk, siyah saç üzerine uygulanan kızıl ombre modeli... Biraz cesur olmaya ihtiyacınız varsa, kızıl ombrelerin tam zamanı! Esmer tenlerde etkisini daha fazla gösteren renk, normale göre daha fazla bakım gerektirse de marjinal bir görünüm için buna değer.