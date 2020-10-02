Ombre Modelleri - Kumral, Sarı, Siyah, Kahve Ve Karamel Saç İçin Kısa Ve Uzun Ombre Modelleri (2020)
Kendine özen gösteren her kadında saç stilinin ayrı bir yeri vardır. Aynı zamanda ruh halimizi de yansıtan saçlarımızda değişikliğe gitmek çok da kolay olmaz. Ancak son zamanlarda hemen her yerde karşımıza çıkan ombreler, kadınlara ayrı bir stil önerisi sunuyor. Yüz tipi ayırt etmeksizin neredeyse bütün saç tiplerinde eşsiz uyumu yakalayabilen bu modellerle değişikliğe gitmenin tam sırası! Ombreler genellikle doğal saçların uçlarında, ten rengine uygun tonlarla harmanlanıyor. Esmerlerde kızıl ve karamel ombreler kusursuz görünürken, sarışın kadınlarda renk paleti platine kadar uzanabiliyor. Tonlar arasındaki yumuşak renk geçişleri, ister göz önünde olacağınız bir konumda olun, isterseniz günlük yaşamda kullanın, size farklı bir görünüme ulaştırıyor. İşte Paris podyumlarından hayatımıza hızlı bir giriş yapan ombre modelleri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Siyah saçlar için ombre modeli
Son zamanlarda farklılık arayan kadınların en çok tercih ettiği renk, siyah saç üzerine uygulanan kızıl ombre modeli... Biraz cesur olmaya ihtiyacınız varsa, kızıl ombrelerin tam zamanı! Esmer tenlerde etkisini daha fazla gösteren renk, normale göre daha fazla bakım gerektirse de marjinal bir görünüm için buna değer.
2
Abone Ol
Kumral saçlar için ombre modeli
Kahverengi saçlarınıza hem ışıltı katıp hem de doğallığını korumak istemez misiniz? Kumral tenlere en çok yakışan model olarak karşımıza çıkan ombreler, her mevsimde ışıldamanın en iyi yolu.
3
Abone Ol
Sarı saçlar için renkli omre modeli
Platin rengi tutkunlarına yeni bir imaj önerisi olan renkli ombreler, stilinize sıra dışı bir görünüm katıyor. Üzerine her gün yeni bir rengin eklendiği bu modelleri, üstelik geçici sprey boyalarla da kullanmanız mümkün. Yeşil, pembe, kırmızı, mor ve daha birçoğunu deneyerek fark yaratmaya ne dersiniz?
4
Abone Ol
Karamel saçlar için ombre modeli
Karamel ve bal renginin tatlı kombinasyonu, saçlar için çok yumuşak ve asil bir görünüm yaratıyor. Saçlarınız ister düz, ister dalgalı olsun, karamel ombre modelleri her şartta göz alıcı görünüyor.