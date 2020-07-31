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GeriMakyaj Oje Renginiz Kişiliğinizi Ele Veriyor!
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Oje Renginiz Kişiliğinizi Ele Veriyor!
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

Oje Renginiz Kişiliğinizi Ele Veriyor!

Favori renklerimizin kişiliğimizi yansıttığı bilinen bir gerçek. Peki, sıklıkla tercih ettiğiniz oje renklerinin kişiliğiniz hakkında ipuçları verdiğini biliyor muydunuz?

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İşte oje rengine göre karakter özellikleri...

2Kırmızı-bordo
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Kırmızı-bordo

Spot ışıkları altında duran kişi her zaman siz olmalısınız. Tüm gözlerin size çevrilmesine bayılıyor, bunu çok da iyi başarıyorsunuz. Maceracı, cesur ve enerjik bir yapınız var.

3Pembe
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Pembe

Kadınsılığın cazibesini seviyor ama içinizdeki küçük kız çocuğunu dinlemekten de vazgeçemiyorsunuz. Romantizm sizden sorulur. Sakinliğinizle dikkat çekiyorsunuz.

4Mavi
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Mavi

Cesursunuz ama çok fazla ön planda olmaktan da hoşlanmıyorsunuz. Sorumluluk sahibi bir yapıya sahipsiniz. Seyahat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seviyorsunuz.

5Desenli ojeler
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Desenli ojeler

Anı yaşamak sizin için çok önemli. Geleceği çok fazla düşünmüyor, yaşamın tadını çıkarmaya bakıyorsunuz. İletişiminiz kuvvetli.

6Fransız manikürü
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Fransız manikürü

Güzellik anlayışınızın temeli zarif olmaktan geçiyor. Doğallığı seviyorsunuz ancak silik görünmek asla size göre değil. Denge sizin göbek adınız.

7Siyah
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Siyah

İnsanların sizin hakkınızda her şeyi bilmesini istemiyor, gizemli olmaya bayılıyorsunuz. Sürprizler yaparak insanları şaşırtmak tam size göre. Eğlenceli bir yapınız var.

Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Ingimage

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