Ödem Neden Olur ve Nasıl Atılır? Ödemden Kurtulmaya Yardımcı Besinler

Ödem tedavisi nasıl yapılır? Ödem tedavisi altta yatan hastalığın tedavisi, diyette sodyum kısıtlaması ve uygun hastalarda idrar söktürücü ilaç tedavisidir. Özellikle idrar söktürücü tedavi uygulanacak hastalar olmak üzere tüm ödem şikayeti olanlarda ödemin ne zaman tedavi edilmesi gerektiği, ödem sıvısı azaltılırsa sonucunun ne olacağı ve ne hızda sıvının azaltılması gerektiğine karar verilmelidir. Çünkü biliyoruz ki, bazı ödem durumları hayatı tehdit ettiği için hızlıca boşaltılması gerekirken, bazılarında ise altta yatan hastalık nedeniyle çok yavaş kontrollü azaltılması gerekir.



Özellikle bazı organ yetmezliğine bağlı kompansasyon sonucu ödem oluşuyorsa, idrar söktürücüler ile belli derecede sıvı azalması doku perfüzyonunu bozar. İdrar söktürücüler etkin kan hacmini azaltmasına rağmen, birçok hastada rahatlama sağlar. Fakat özellikle bazalde etkin kan hacminin düşük olduğu veya çok hızlı sıvı boşaltıldığı durumlarda etkin kan hacminin idrar söktürücüler ile azaltılması doku perfüzyonunun bozulmasına neden olur.