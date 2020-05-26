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GeriBeslenme Önerileri Ödem Nasıl Atılır? Ödemden Kurtulmanın Yolları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Ödem Nasıl Atılır? Ödemden Kurtulmanın Yolları
Beslenme Önerileri

Ödem Nasıl Atılır? Ödemden Kurtulmanın Yolları

Bazı dönemlerde vücudunuzun bir su balonu gibi sıvı dolu olduğunu hissediyor musunuz? Vücudunuzun içinde aşırı sıvı birikmesi durumunda su tutma meydana gelir, bu durum ödem olarak bilinir. Ödem dolaşım sisteminde veya dokularda meydana gelir.Ödem varlığında karnınızı, yüzünüzü, ayak ve el bileklerinizi ve ayaklarınızı şişmiş, kendinizi de yorgun hissedebilirsiniz.

Diyetisyen Hazal Doğan ödemden kurtulmanın yollarını açıkladı...

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Kullanılan tıbbi ilaçlar, tiroid anormallikleri veya lenfatik sistemi içeren ciddi hormonal sorunlardan dolayı vücudunuzda ödem oluşabilir. Bazı kadınlarda hamilelik sırasında veya regl dönemlerinden önce de ödem görülebilir. Uzun uçuşlarda otururken olduğu gibi fiziksel olarak inaktif olan insanlar da ödemden fazlaca etkilenebilir. Ödeminizin sebebi tüm bunların haricinde beslenme alşıklanlıklarınızdan da kaynaklanabilir. Diyetinizde doğru seçimler yapmak, ödeminizi hafifletmeye yardımcı olur.

VÜCUDUMUZDA ÖDEM NEDEN OLUŞUR ?

2TUZ
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TUZ

Tuz sodyum ve klorürden oluşur. Çok fazla tuz yediğinizde, vücudunuzun hücreleri, sodyum konsantrasyonlarını dengelemek için daha fazla su emerek telafi etmek zorundadır. Su tutmanın genellikle çok fazla tuz ve işlenmiş, yüksek sodyumlu gıdalar tüketmenin ve yeterince su içmemenin bir sonucudur. Vücudunuzun su tutma oranını azaltmak için en yaygın tavsiye sodyum alımınızı azaltmaktır.

3ŞEKER
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ŞEKER

Çok şeker çok su çeker ! Şeker ile yükselen insülin vücudunuzda sodyum seviyenizi korumanızı sağlar ve vücudunuz su tutar.

Abur cuburlar, işlenmiş gıdalar, paketli yiyeceklerin birçoğu ve gazlı içecekler basit şekerler içerirler ve bu vücuda alınan bu şekerler insülin seviyenizi hızlı yükseltir, vücudunuzda sıvının tutulmasına neden olur.

4RAFİNE KARBONHİDRAT TÜKETİMİ
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RAFİNE KARBONHİDRAT TÜKETİMİ

Rafine karbonhidrat tüketimi kan şekeri ve insülin seviyelerinde hızlı artışlara neden olur. Yüksek insülin seviyeleri, böbreklerde sodyumun emilimini artırarak vücudunuzun daha fazla sodyum almasına neden olur. Bu durum vücudunuzun daha çok su tutmasına neden olur.

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Bazı karbonhidratların tüketimi vücudunuzun su tutmasına neden olabilir. Tüketilen karbonhidratların bazıları glikojen olarak depolanır ve glikojen olarak depolanan karbonhidratlar her bir gram için vücudumuzda yaklaşık 2-3 gram su tutar.

ÖDEMDEN NASIL KURTULURUZ?

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Su Tüketiminize Dikkat Edin

Ödemi vücuttan uzaklaştırmanın en kolay yolu su tüketimini arttırmaktır.

Şeker Tüketiminizi Azaltın

Vücudunuzda insülin seviyelerinin artması sıvının tutulmasına neden olur.

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Tuz Tüketiminizi Azaltın

Artan sodyum alımının vücutta sıvı tutulmasının artmasına yol açar.

Magnezyum Tüketiminizi Arttırın

Magnezyum, kadınlarda regl öncesi ödem görülen kadınların vücudunda su tutulumunun azaltılmasında etkili olduğu gösterilmiştir.

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B6 Vitamini Tüketiminizi Arttırın

B6 Vitamini, özellikle adet öncesi sendromlu kadınlarda, su tutma oranını azaltmaya yardımcı olur.

Potasyum Tüketiminizi Arttırın

Potasyum, idrar üretimini artırarak ve vücudunuzdaki sodyum miktarını azaltarak vücudunuzun suyun tutulmasını azaltabilir.

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Karahindiba Tüketin

Karahindiba doğal bir idrar söktürücü (diüretik) olarak kullanılan bir bitkidir.

Doğal diüretikler sizin daha çok idrara çıkmanızı sağlayarak su tutma oranını azaltabilir.

10Bazı Gıdalar ve Yöntemler Su Tutulmasını Azaltmaya Yardımcı Olabilir
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Bazı Gıdalar ve Yöntemler Su Tutulmasını Azaltmaya Yardımcı Olabilir

Maydanoz, ebegümeci, kekik, rezene, biberiye, zencefil gibi malzemeler ile hazırlanmış çayların tüketimini günde 1 fincan olarak, düzenli tüketmeye özen gösterin.

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Kuşkonmaz, maydanoz, yeşil yapraklı sebzeler, kabak, ananas ve sarımsak gibi çeşitli meyve ve sebzelere diyetinizde sıklıkla yer verin.

Yaban mersini, ahududu, vişne, kabak ve dolmalık biber gibi antioksidan açısından zengin yiyeceklerdir ve bu yiyecekler damarları güçlendirdiği için ödemden kurtulmaya yardımcı olacaktır.

12Et Tüketimini Sınırlayın
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Et Tüketimini Sınırlayın

Tükettiğiniz et miktarını sınırlamanız gerekir. Bazı etler (kurutulmuş etler, soğuk etler ve kırmızı et gibi) sodyum oranı yüksektir ve bu da ödeme sebep olur.

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Alkol, Kafein ve Tütünden Uzak Durun

Bu ürünler periferik ödemi artırabilir ve genel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

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Uygun Miktarda ve Türde Egzersiz Yapın

Ödem yeterince hareket veya egzersiz yapmamaktan kaynaklanabilir.

Masaj Terapisinden Faydalanın

Masaj terapisi dolaşımı uyarabilir ve sıvıları dokulardan fiziksel olarak hareket ettirerek tekrar kana ve lenfatik sisteme taşıyabilir.Bu sayede ödemin azalmasını sağlamış olursunuz.

DİYETİSYEN HAZAL DOĞAN

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