Ödem Nasıl Atılır? Ödemden Kurtulmanın Yolları

Kullanılan tıbbi ilaçlar, tiroid anormallikleri veya lenfatik sistemi içeren ciddi hormonal sorunlardan dolayı vücudunuzda ödem oluşabilir. Bazı kadınlarda hamilelik sırasında veya regl dönemlerinden önce de ödem görülebilir. Uzun uçuşlarda otururken olduğu gibi fiziksel olarak inaktif olan insanlar da ödemden fazlaca etkilenebilir. Ödeminizin sebebi tüm bunların haricinde beslenme alşıklanlıklarınızdan da kaynaklanabilir. Diyetinizde doğru seçimler yapmak, ödeminizi hafifletmeye yardımcı olur.



VÜCUDUMUZDA ÖDEM NEDEN OLUŞUR ?