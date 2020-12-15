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Ödem Atıcı Çay Tarifleri!

Siz de sıklıkla ödem problemi yaşıyor ve kendinizi sürekli şiş mi hissediyorsunuz? Ödem, vücuttaki bazı dokularda anormal sıvı birikmedir ve bacak, ayak, kollar ve ellerde oluşan şişlik ile kendini gösterir. Ödeminizin altında yatan problem nedir? İlk aşama bunu tespit etmek olmalı. Bir sağlık probleminin varlığı da ödeme neden olabilir, günlük rutininizde yaptığınız az su içmek gibi basit hatalar da… Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, ödem atmanıza yardım edecek özel tarifler paylaştı.