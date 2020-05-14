Normalleşme Süreci Nasıl Olacak? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

“KLİMALARIN TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN” Çin’de koronavirüs taşıyan bir hastanın bulunduğu restorandaki klimadan ortamda bulunan 83 kişiden 10’una virüs bulaştığı yönünde bir yayın paylaşıldı. Kime nasıl bulaştığını çözmek için elimizde daha fazla yayın olması gerekiyor. Evinizde koronavirüs hastası yoksa ve eğer klimamızın temizliğini yaptıysak korkulacak bir durum yok. Fakat toplu ortamlardaki klimalar için alınacak tedbirler mühendislik odası tarafından yayınlandı. O kurallara uyarak klimaların temizliğine dikkat etmemiz gerekir. Araç klimalarında ise araçta kaç kişinin bulunduğu, nasıl temizlendiği ve havanın sirkülasyonuna dikkat edilmeli