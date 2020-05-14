Normalleşme Süreci Nasıl Olacak? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Koronavirüs vakaları Türkiye'de ilk kez 10 Mart tarihinde görülmeye başladı. 2 aylık dönemin ardından normalleşme adına ilk adımlar geçen pazartesi günü atıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle 19 Mart günü geçici olarak kapatılan Alışveriş Merkezleri (AVM) 11 Mayıs’ta kapılarını açtı. Peki normalleşme süreci nasıl olacak, nelere dikkat etmeliyiz; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış anlattı.
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1
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“ELDİVEN YALANCI GÜVEN VERİYOR”
Maske kullanımı her zaman için geçerli olmaya devam etmeli. Eldiven konusunda ise el hijyeninin daha önemli olduğunu söylüyoruz. Eldiven yalancı güven verdiğinden el hijyeni daha önemli. Eldivenler de tek kullanımlık olmalı.
2
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Bir kere kullanıldıktan sonra çıkarılıp atılmalı. Eldiven yerine elleri sık sık yıkamak, el hijyenine önem vermek daha değerli. Sık sık el hijyeninin sağlanması, el dezenfektanı kullanımı, eğer dezenfektan yoksa yüksek alkol içeren kolonya kullanımı önemli
3
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"ŞEZLONG, MASA VE SOYUNMA KABİNLERİ RİSK İÇERİYOR"
Bu düzenlemenin ardından havaların ısınmasıyla birlikte deniz ve havuzların kullanımına dair akıllarda soru işaretleri oluşmaya başladı.
4
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Deniz suyunun koronavirüs üzerindeki etkisini konuşmak için çok erken. Koronavirüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla deniz suyundan bulaşması şimdilik söz konusu değil fakat deniz veya havuzdan çıktıktan sonrası çok daha önemli. İnsanların aralarındaki mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Sahilde ortak kullanım alanları, tuvaletler, soyunma kabinlerinin hijyeni önem taşıyor.
5
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Sonuçta plajda maske, eldiven kullanımı mümkün olmayacak. Kurumlar veya plajlar temizliği sağlasa bile kişilerin kendi önlemlerini alması gerekiyor. Şezlong, şemsiye, masa gibi ortak alanları kullanmadan önce dezenfekte etmek gerekiyor
6
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“HAVUZ DAHA RİSKLİ”
Havuzla denizi karşılaştırdığımızda deniz daha geniş bir alan olduğundan kişinin daha açıklara yüzmesi mümkün. Denizde insanlarla temasınızı en aza indirebilirsiniz. Fakat havuzda bu imkân çok daha kısıtlı olacaktır.
7
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“GÜNEŞ VİRÜSÜ YOK ETMEZ”
Güneşin yararlı etkileri saymakla bitmez. En önemlisi D vitamini. O nedenle kişiler fırsat buldukça güneşlenmeliler, güneşten ve açık havadan faydalanmalılar. Dışarı çıkma kısıtlamaları olduğunda, evlerinin camlarını açarak temiz havanın içeriye girmesini sağlamalılar.
8
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Evlerinde balkon varsa o alanlarda güneşlenmelerini öneriyorum. Ancak güneşin, sıcağın koronavirüsü yok ettiğini şimdilik söyleyemeyiz. Çünkü güneşli ve sıcak ülkelerde de koronavirüs vakalarını görüyoruz
9
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“KLİMALARIN TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN”
Çin’de koronavirüs taşıyan bir hastanın bulunduğu restorandaki klimadan ortamda bulunan 83 kişiden 10’una virüs bulaştığı yönünde bir yayın paylaşıldı. Kime nasıl bulaştığını çözmek için elimizde daha fazla yayın olması gerekiyor. Evinizde koronavirüs hastası yoksa ve eğer klimamızın temizliğini yaptıysak korkulacak bir durum yok. Fakat toplu ortamlardaki klimalar için alınacak tedbirler mühendislik odası tarafından yayınlandı. O kurallara uyarak klimaların temizliğine dikkat etmemiz gerekir. Araç klimalarında ise araçta kaç kişinin bulunduğu, nasıl temizlendiği ve havanın sirkülasyonuna dikkat edilmeli
10
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“AVM’LERDE BUNLARA DİKKAT EDİN”
AVM’lerin açılmasıyla birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı. İnsanların açık havaya çıkmasını beklediğimiz bu günlerde yaşananlar ilginç oldu. Maske ve sosyal mesafe önlemlerine, hijyen kurallarına AVM’lerde de devam etmek gerekiyor. AVM’ler çok kişi aynı anda girdiği zamanlarda risk barındırır. Sadece alışveriş yapılan mağazalarda değil, asansör, soyunma kabini ve tuvalet gibi ortak kullanım alanları risk taşır. 'Eldiven kullanıyorum bana bulaşmaz' diye düşünmeyin.
11
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Koronavirüs tanısı almış hastaların her ne olursa olsun 'hastalığımın üzerinden 10 gün geçti, rahatça dışarı çıkabilirim' dememesi sosyal mesafelerine dikkat etmesi gerekiyor. Kişinin en az 14 gün kendisini izole etmesi gerekiyor. Kış aylarında toplu taşıma araçlarını kullanıp eve geldikten sonra kıyafetlerin değişmesi, ellerin yıkanması, mümkünse duş alınması her zaman öneririz. Bu dönemde ise buna daha çok dikkat edilmeli.