Normale Dönüş Sürecinde En İyi Diyet Nasıl Olmalı?

3. Karbonhidratlara Dikkat Edin Karbonhidratlar hemen hemen her diyet yolundaki kara mayınlarıdır. Lezzetli, yatıştırıcı ve çok yönlüdürler. Ancak doğru türü seçtiğiniz sürece sizin için kötü değildirler. Beyaz pirinç, beyaz ekmek, beyaz un, makarna, kek, kurabiye, kraker ve tüm seri üretilen atıştırmalık yiyecekler gibi boş nişastalı karbonhidratlardan kaçının. Bu gıdalardaki işlenmiş un ve rafine şekerler, kan şekerinizde ani bir artışa neden olur ve bu da insülin cevabı gerektirir.



Şeker, insülin tarafından kan dolaşımınızdan temizlendikten sonra, beyniniz açlığa işaret edebilir ve başka bir yardım veya ikinci bir atıştırmalık istemenize sebep olur.