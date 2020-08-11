Nicole Scherzinger Her Zaman İyi Görünmeyi Nasıl Başarıyor?
ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger'ı bakımsız gördüğünüz hiç oldu mu? Sanmıyoruz. Peki 42 yaşındaki Scherzinger her zaman nasıl sağlıklı, bakımlı ve formda görünmeyi başarıyor?
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Filipinli bir baba ve Hawaii-Rus bir anneden dünyaya gelen Nicole Scherzinger, 1978 doğumlu. Tam bir melez olan şarkıcının çekiciliğinin anahtarı da tam olarak bu.
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Pürüzsüz esmer teni ile çok doğal ve güzel görünen Scherzinger'ın bir numaralı bakım ürünü Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağını cildini ve vücudunu nemlendirmek için kullanmayı çok seviyor ve bakım rutininde genelde Hindistan cevizi yağı içeren kremler, yağlar ve parlatıcılar kullanıyor.
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Nicole Scherzinger'a baktığınızda esmer teni ve çekik gözlerinden sonra ilk dikkat çeken şey gür ve ışıltılı saçları. Şarkıcı saçları için de özel bir uzman ile çalışıyor ve düzenli bakım yaptırıyor.
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İyi görünmesinin bir diğer sırrı da uyku düzeni. Bu konuda uzmanların söylediklerine kulak veren şarkıcı, mümkün olduğunca çok uyumaya çalıştığını söylüyor. Uykusuz kaldığı günlerde ise enerjisini geri kazanabilmek ve iyi hissedebilmek için bol su içip terlemeye çalışıyor.
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Nicole Scherzinger, kendini şımartmak istediğinde ise bir müzik açıyor, uzun ve sıcak bir duşa giriyor. En sevdiği şeylerden birinin masaj olduğunu söylenen şarkıcı, "Ayda bir kere mutlaka Hawaii'den masöz çağırıp kendimi bir hayli şımartırım" diyor.
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Nicole Scherzinger'ı günlük hayatında makyajla görmek çok zor. Katıldığı davetler ve konserleri dışında pek makyaj yapmayı tercih etmiyor.
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Nicole Scherzinger'ın vücudunun ne kadar formda olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu harika görüntünün altında sıkı bir egzersiz programı yatıyor. Yürüyüş ve yogaya bayılan şarkıcı, açık havada koşmayı da çok seviyor.
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Beslenme programında sebze ve meyveye ağırlık veren şarkıcı, "Kırmızı et yemiyorum. Öte yandan aşırı baharatlı besinlerin sağlık için zararlı olduğunu düşünüyorum" diyor.