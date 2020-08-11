Nicole Scherzinger Her Zaman İyi Görünmeyi Nasıl Başarıyor?

Pürüzsüz esmer teni ile çok doğal ve güzel görünen Scherzinger'ın bir numaralı bakım ürünü Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağını cildini ve vücudunu nemlendirmek için kullanmayı çok seviyor ve bakım rutininde genelde Hindistan cevizi yağı içeren kremler, yağlar ve parlatıcılar kullanıyor.