MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Nicole Scherzinger Her Zaman İyi Görünmeyi Nasıl Başarıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Nicole Scherzinger Her Zaman İyi Görünmeyi Nasıl Başarıyor?
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Instagram

Nicole Scherzinger Her Zaman İyi Görünmeyi Nasıl Başarıyor?

ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger'ı bakımsız gördüğünüz hiç oldu mu? Sanmıyoruz. Peki 42 yaşındaki Scherzinger her zaman nasıl sağlıklı, bakımlı ve formda görünmeyi başarıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Filipinli bir baba ve Hawaii-Rus bir anneden dünyaya gelen Nicole Scherzinger, 1978 doğumlu. Tam bir melez olan şarkıcının çekiciliğinin anahtarı da tam olarak bu.

2
Abone Olgoogle-news

Pürüzsüz esmer teni ile çok doğal ve güzel görünen Scherzinger'ın bir numaralı bakım ürünü Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağını cildini ve vücudunu nemlendirmek için kullanmayı çok seviyor ve bakım rutininde genelde Hindistan cevizi yağı içeren kremler, yağlar ve parlatıcılar kullanıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Nicole Scherzinger'a baktığınızda esmer teni ve çekik gözlerinden sonra ilk dikkat çeken şey gür ve ışıltılı saçları. Şarkıcı saçları için de özel bir uzman ile çalışıyor ve düzenli bakım yaptırıyor.

4
Abone Olgoogle-news

İyi görünmesinin bir diğer sırrı da uyku düzeni. Bu konuda uzmanların söylediklerine kulak veren şarkıcı, mümkün olduğunca çok uyumaya çalıştığını söylüyor. Uykusuz kaldığı günlerde ise enerjisini geri kazanabilmek ve iyi hissedebilmek için bol su içip terlemeye çalışıyor.

5
Abone Olgoogle-news

Nicole Scherzinger, kendini şımartmak istediğinde ise bir müzik açıyor, uzun ve sıcak bir duşa giriyor. En sevdiği şeylerden birinin masaj olduğunu söylenen şarkıcı, "Ayda bir kere mutlaka Hawaii'den masöz çağırıp kendimi bir hayli şımartırım" diyor.

6
Abone Olgoogle-news

Nicole Scherzinger'ı günlük hayatında makyajla görmek çok zor. Katıldığı davetler ve konserleri dışında pek makyaj yapmayı tercih etmiyor.

7
Abone Olgoogle-news

Nicole Scherzinger'ın vücudunun ne kadar formda olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu harika görüntünün altında sıkı bir egzersiz programı yatıyor. Yürüyüş ve yogaya bayılan şarkıcı, açık havada koşmayı da çok seviyor.

8
Abone Olgoogle-news

Beslenme programında sebze ve meyveye ağırlık veren şarkıcı, "Kırmızı et yemiyorum. Öte yandan aşırı baharatlı besinlerin sağlık için zararlı olduğunu düşünüyorum" diyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi