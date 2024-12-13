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Nemlendirici alırken kokusuna ve ambalajına aldanmayın... Soğuk havalarda cilt hastalıkları yaygınlaşıyor!

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#Kışın Cilt Bakımı#Nemlendirici Nasıl Kullanılır#Cilt Bakım Hataları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 09:14

Kış soğuklarının kendini hissettirdiği bugünlerde gerek havadaki nemin gerekse su tüketiminin azalması cildimizin normalden hızlı yıpranmasına ve yaşlanmasına neden olabiliyor. Nemlendirici kullanayım derken de yanlış ürünler cilde daha fazla hasar verebiliyor.