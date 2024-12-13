Nemlendirici alırken kokusuna ve ambalajına aldanmayın... Soğuk havalarda cilt hastalıkları yaygınlaşıyor!

Kış aylarıyla birlikte bazı cilt hastalıklarının ortaya çıktığını, özellikle ellerde ve dudaklarda egzamanın arttığını görüyoruz. Bazı yanlış yaşam alışkanlıkları da soğuk havalarda cilt hastalıklarının artmasına, cildin erken yaşlanmasına ve kişinin yaşam kalitesinin azalmasına neden olduğu gibi tedavi edilmediğinde bakteriyel enfeksiyonlara da yol açabiliyor.

Bazı basit ama etkili önlemlerle kış aylarında cilt sağlığını korumanın mümkün olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Güneri, sıklıkla yapılan hataları ve alınabilecek etkili önlemleri anlattı.