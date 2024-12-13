Nemlendirici alırken kokusuna ve ambalajına aldanmayın... Soğuk havalarda cilt hastalıkları yaygınlaşıyor!

Elleri gün içinde aşırı yıkamak
Kışın özellikle el yıkarken sık yapılan bazı hatalar, ellerde yara oluşumuna, egzamaya, cildin kurumasına ve kırışıklığın artmasına neden olabiliyor. Elleri gün içerisinde aşırı yıkamaktan kaçınmalı, çok sıcak suya ve deterjana maruz bırakmamalı, bulaşık yıkarken ince eldiven kullanmalı, güçlü kimyasallar içeren sabunlardan uzak durmalı, nemlendirici içerikli ve özellikle PH dengeli sabun kullanmalı, sabun ve deterjan kalıntılarının ciltte kalmaması için mutlaka çok iyi durulamalı ve ardından mutlaka kurulamalısınız.