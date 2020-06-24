Neden Spor Yapmalıyız? İşte Size Muhteşem Sebepler...

İnsanlar çocukluk çağlarında çok hareketlidir. Bu sebeple kilo başına enerji ihtiyacı erişkinlerin iki katı kadardır. Gençlik çağlarında insanlar çok güçlüdür. 30-35 yaşından sonra kas ve kemik kitlesinde tedrici bir azalma başlar. Bu yaşlardan itibaren her on yılda kas ve kemik kitlesinin % 5 kadarı kaybedilir.