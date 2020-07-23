Neden Kilo Veremiyorsunuz? İşte 6 Nedeni...

Kilo vermeye çalışıyor, gereken her şeyi yaptığınızı düşünüyor ancak bir türlü istediğiniz sonuca ulaşamıyorsanız belki de bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur.
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1
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Kilo veremiyorsanız sebebi aşağıda yazdıklarımız olabilir!
2
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'Diyet' ürünler gerçekten sağlıklı mı?
Kilo vermek için gün içinde sıklıkla hazır satılan diyet ürünler tüketiyorsanız, yanlış yoldasınız demektir. Kilo vermenin en sağlıklı yolu vücudun ihtiyacı kadar protein, karbonhidrat ve yağ almaktır. Hazır satılan diyet ürünler ise sandığınızın aksine sağlıklı değil, pek çok koruyucu madde içerir. Atıştırmalıklarınızı çantanızda taşıyın, öğünlerinizi ise doğru besinler ile yapın.
3
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Porsiyon kontrolü
Ne yediğiniz kadar ne kadar yediğiniz de kilo verme sürecinde çok önemli. Meyve çok sağlıklıdır evet ama bir avuç yerine kocaman bir kase tüketirseniz fazladan kalori olarak size geri döner. Böylece yararını değil zararını görmüş olursunuz. Aynı şey yemekler ve atıştırmalıklar için de geçerlidir. Sağlıklı besinleri dilediğimiz miktarda tüketebilme şansımız yoktur. Porsiyon kontrolü yapmazsanız diyetinizde başarıya ulaşmanız neredeyse imkansız olacaktır.
4
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Yeterince uyuyamamak/çok uyumak
Eğer kilo vermekte zorlanıyorsanız uyku alışkanlıklarınıza bir bakın deriz. Çok az uyumak kişinin gün içinde yorgun hissetmesine, enerjisinin düşmesine neden olur. Enerji düşükken de canımız daha fazla yemek ve abur cubur ister. Çok fazla uyumak ise hareketsizliğe neden olur ve kilo vermeyi zorlaştırır.
5
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Etiketleri okumamak
Kilo vermeye engel bir diğer şey ise alışveriş yaparken etiket okumamak. Farkında olmadan aldığımız ürünlerin birçoğu çok fazla şeker ve yağ içeriyor. Özellikle diyet ürün olarak satılanlar. Vücudunuza fazladan yağ, şeker ve tuz almamak için alışveriş sırasında ürün etiketi okumayı alışkanlık haline getirin.
6
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Hızlı yemek
Dünya genelinde insanlar çoğunlukla yemeklerini hızlıca yiyor. Günlük hayatın akışında hızlı olmak zorunda olduğumuzdan mıdır bilinmez, aslında bir keyif işi olan yemek hızlıca bitirilmesi gereken bir durum halini alıyor. Ancak çok hızlı yemek, sadece yemeğinden keyfini çıkarmamıza engel olmakla kalmıyor, şişkin hissetmemize de neden oluyor. Aynı zamanda beyne doyma sinyalleri gidene kadar geçen sürede hızlı yerken daha fazla yemek yiyoruz. Bu da haliyle kilo almaya sebep oluyor.
7
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Öğün atlamak
Kilo vermek için atladığınız öğünler kilo almanıza sebep oluyor olabilir mi? Evet, kesinlikle olabilir. Atladığınız öğünler yüzünden daha fazla acıkıyorsunuz. Bu da sağlıksız atıştırmalıklar ve daha fazla yemek yemeye neden oluyor.