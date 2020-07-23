Neden Kilo Veremiyorsunuz? İşte 6 Nedeni...

Porsiyon kontrolü Ne yediğiniz kadar ne kadar yediğiniz de kilo verme sürecinde çok önemli. Meyve çok sağlıklıdır evet ama bir avuç yerine kocaman bir kase tüketirseniz fazladan kalori olarak size geri döner. Böylece yararını değil zararını görmüş olursunuz. Aynı şey yemekler ve atıştırmalıklar için de geçerlidir. Sağlıklı besinleri dilediğimiz miktarda tüketebilme şansımız yoktur. Porsiyon kontrolü yapmazsanız diyetinizde başarıya ulaşmanız neredeyse imkansız olacaktır.