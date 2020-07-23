MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriDiyet Rehberi Neden Kilo Veremiyorsunuz? İşte 6 Nedeni...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Neden Kilo Veremiyorsunuz? İşte 6 Nedeni...
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Neden Kilo Veremiyorsunuz? İşte 6 Nedeni...

Kilo vermeye çalışıyor, gereken her şeyi yaptığınızı düşünüyor ancak bir türlü istediğiniz sonuca ulaşamıyorsanız belki de bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Kilo veremiyorsanız sebebi aşağıda yazdıklarımız olabilir
Abone Olgoogle-news

Kilo veremiyorsanız sebebi aşağıda yazdıklarımız olabilir!

2Diyet ürünler gerçekten sağlıklı mı
Abone Olgoogle-news

'Diyet' ürünler gerçekten sağlıklı mı?

Kilo vermek için gün içinde sıklıkla hazır satılan diyet ürünler tüketiyorsanız, yanlış yoldasınız demektir. Kilo vermenin en sağlıklı yolu vücudun ihtiyacı kadar protein, karbonhidrat ve yağ almaktır. Hazır satılan diyet ürünler ise sandığınızın aksine sağlıklı değil, pek çok koruyucu madde içerir. Atıştırmalıklarınızı çantanızda taşıyın, öğünlerinizi ise doğru besinler ile yapın.

3Porsiyon kontrolü
Abone Olgoogle-news

Porsiyon kontrolü

Ne yediğiniz kadar ne kadar yediğiniz de kilo verme sürecinde çok önemli. Meyve çok sağlıklıdır evet ama bir avuç yerine kocaman bir kase tüketirseniz fazladan kalori olarak size geri döner. Böylece yararını değil zararını görmüş olursunuz. Aynı şey yemekler ve atıştırmalıklar için de geçerlidir. Sağlıklı besinleri dilediğimiz miktarda tüketebilme şansımız yoktur. Porsiyon kontrolü yapmazsanız diyetinizde başarıya ulaşmanız neredeyse imkansız olacaktır.

4Yeterince uyuyamamak/çok uyumak
Abone Olgoogle-news

Yeterince uyuyamamak/çok uyumak

Eğer kilo vermekte zorlanıyorsanız uyku alışkanlıklarınıza bir bakın deriz. Çok az uyumak kişinin gün içinde yorgun hissetmesine, enerjisinin düşmesine neden olur. Enerji düşükken de canımız daha fazla yemek ve abur cubur ister. Çok fazla uyumak ise hareketsizliğe neden olur ve kilo vermeyi zorlaştırır.

5Etiketleri okumamak
Abone Olgoogle-news

Etiketleri okumamak

Kilo vermeye engel bir diğer şey ise alışveriş yaparken etiket okumamak. Farkında olmadan aldığımız ürünlerin birçoğu çok fazla şeker ve yağ içeriyor. Özellikle diyet ürün olarak satılanlar. Vücudunuza fazladan yağ, şeker ve tuz almamak için alışveriş sırasında ürün etiketi okumayı alışkanlık haline getirin.

6Hızlı yemek
Abone Olgoogle-news

Hızlı yemek

Dünya genelinde insanlar çoğunlukla yemeklerini hızlıca yiyor. Günlük hayatın akışında hızlı olmak zorunda olduğumuzdan mıdır bilinmez, aslında bir keyif işi olan yemek hızlıca bitirilmesi gereken bir durum halini alıyor. Ancak çok hızlı yemek, sadece yemeğinden keyfini çıkarmamıza engel olmakla kalmıyor, şişkin hissetmemize de neden oluyor. Aynı zamanda beyne doyma sinyalleri gidene kadar geçen sürede hızlı yerken daha fazla yemek yiyoruz. Bu da haliyle kilo almaya sebep oluyor.

7Öğün atlamak
Abone Olgoogle-news

Öğün atlamak

Kilo vermek için atladığınız öğünler kilo almanıza sebep oluyor olabilir mi? Evet, kesinlikle olabilir. Atladığınız öğünler yüzünden daha fazla acıkıyorsunuz. Bu da sağlıksız atıştırmalıklar ve daha fazla yemek yemeye neden oluyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pexels

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi