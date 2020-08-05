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GeriBeslenme Önerileri Neden Kahvaltı Yapmalıyız? İşte 5 Harika Neden...
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Neden Kahvaltı Yapmalıyız? İşte 5 Harika Neden...
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Neden Kahvaltı Yapmalıyız? İşte 5 Harika Neden...

Kiminin sevdiği, kimine göre ise günün başlangıcında zor gelen ve atlanabilen, hafta sonları genelde özenerek yapılan, hafta içi bazen aksatılan, uzun sohbetlerin yapıldığı keyifli bir öğün olan kahvaltının bilimsel olarak kanıtlanmış pek çok faydası var! İşte kahvaltı yapmak için 5 neden...

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1Metabolizmaya yakıt sağlar
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Metabolizmaya yakıt sağlar

Sabah uyandığımızda en az 8-10 saatlik bir açlık ve sindirim sistemimizin sakinliği ile güne başlıyoruz. Aslında bu noktada ilk yapmamız gereken sindirimimizi uyandırmak. Metabolizmamızın aktifliğini sağlayabilmek ancak sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi ile mümkündür.

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Bunu da içeriğinde yeterli protein ve dengeli karbonhidrat sağlayan bir menü ile gerçekleştirebiliriz. Yapılan çalışmalar, kişilerin kahvaltıda yeterli proteine yer vermediğini ortaya çıkardı.

3Bol proteinli kahvaltıya bazı öneriler:
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Bol proteinli kahvaltıya bazı öneriler:

Yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve taze mevsim yeşillikleri

Yoğurt/süt ve taze mevsim meyveleri ile birlikte hazırlanabilecek şekersiz yulaf kasesi

Hindi füme ve peynir ile yapılmış tam tahıllı tost

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Yumurtanın en güzel halleri ile sebzeli omlet/menemen türleri

Sağlıklı yağ grubundan olan avokado ve poşe yumurta gibi seçenekleri değerlendirebilir ve pratik gibi görünen poğaça, açma türlerinden uzak durabilirsiniz.

5Kilo korumaya yardımcı olur
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Kilo korumaya yardımcı olur

Yapılan araştırmalar sabah besleyici bir kahvaltı yapanların öğle ve akşam yemeklerinde daha az kalori aldıkları ve gün içinde iştah kontrollerini daha kolay sağladıklarını gösteriyor.

6Kan şekeri kontrolüne yardımcı olur
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Kan şekeri kontrolüne yardımcı olur

Diyabet hastalarında karşılaşılabilecek en tehlikeli durumlardan biri olan hipoglisemiden korunmak, gün içinde kan şekeri dalgalanmasını önlemek ve güne zinde başlamak için kahvaltı şart! Diyabeti olmayan bir bireyde de kan şekerinin dalgalanmasını önlemeye ve insülin direnci ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olan bu öğünün içeriği, Amerikan Diyabet Derneği’ne göre, 7-10 gram lif ve maksimum 400-500 kalori içermeli.

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Kalp sağlığını korurAmerikan Kardiyoloji Birliği Dergisi‘nin 2017 yılında yayınladığı bir çalışma, kahvaltı öğününü atlayanların ateroskleroz geçirme risklerinin daha fazla olduğunu gösterdi. Bu, damar çeperlerinde yağ plaklarının birikmesine bağlı daralma ve sertleşmenin görülmesidir.

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Dolaşımı ciddi derecede etkileyen bu duruma yakalanmamak adına sağlıklı ve besleyici bir kahvaltı ile güne başlamak, fiziksel aktivitenizi her gün tamamlamak gerekiyor.

9İş/okul başarısında artış sağlar
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İş/okul başarısında artış sağlar

Kahvaltı yapmak daha zinde olmaya yardımcı olduğu için işe/okula kolay odaklanmayı sağlıyor. Güne erkenden çalışarak başlayan bir sindirim sistemi ile daha aktif bir dolaşım ve daha fazla hareket mümkün! Böylelikle daha kolay hallolan işler ve dersler ile günleriniz, haftalarınız çok daha az stresli geçecek, bu durum başarıdaki artışı da beraberinde getirecektir.

Kaynak Fotoğraflar: Pexels

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