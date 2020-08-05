Neden Kahvaltı Yapmalıyız? İşte 5 Harika Neden...

İş/okul başarısında artış sağlar Kahvaltı yapmak daha zinde olmaya yardımcı olduğu için işe/okula kolay odaklanmayı sağlıyor. Güne erkenden çalışarak başlayan bir sindirim sistemi ile daha aktif bir dolaşım ve daha fazla hareket mümkün! Böylelikle daha kolay hallolan işler ve dersler ile günleriniz, haftalarınız çok daha az stresli geçecek, bu durum başarıdaki artışı da beraberinde getirecektir.



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