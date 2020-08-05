Neden Kahvaltı Yapmalıyız? İşte 5 Harika Neden...

Kiminin sevdiği, kimine göre ise günün başlangıcında zor gelen ve atlanabilen, hafta sonları genelde özenerek yapılan, hafta içi bazen aksatılan, uzun sohbetlerin yapıldığı keyifli bir öğün olan kahvaltının bilimsel olarak kanıtlanmış pek çok faydası var! İşte kahvaltı yapmak için 5 neden...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Metabolizmaya yakıt sağlar
Sabah uyandığımızda en az 8-10 saatlik bir açlık ve sindirim sistemimizin sakinliği ile güne başlıyoruz. Aslında bu noktada ilk yapmamız gereken sindirimimizi uyandırmak. Metabolizmamızın aktifliğini sağlayabilmek ancak sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi ile mümkündür.
2
Abone Ol
Bunu da içeriğinde yeterli protein ve dengeli karbonhidrat sağlayan bir menü ile gerçekleştirebiliriz. Yapılan çalışmalar, kişilerin kahvaltıda yeterli proteine yer vermediğini ortaya çıkardı.
3
Abone Ol
Bol proteinli kahvaltıya bazı öneriler:
Yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve taze mevsim yeşillikleri
Yoğurt/süt ve taze mevsim meyveleri ile birlikte hazırlanabilecek şekersiz yulaf kasesi
Hindi füme ve peynir ile yapılmış tam tahıllı tost
4
Abone Ol
Yumurtanın en güzel halleri ile sebzeli omlet/menemen türleri
Sağlıklı yağ grubundan olan avokado ve poşe yumurta gibi seçenekleri değerlendirebilir ve pratik gibi görünen poğaça, açma türlerinden uzak durabilirsiniz.
5
Abone Ol
Kilo korumaya yardımcı olur
Yapılan araştırmalar sabah besleyici bir kahvaltı yapanların öğle ve akşam yemeklerinde daha az kalori aldıkları ve gün içinde iştah kontrollerini daha kolay sağladıklarını gösteriyor.
6
Abone Ol
Kan şekeri kontrolüne yardımcı olur
Diyabet hastalarında karşılaşılabilecek en tehlikeli durumlardan biri olan hipoglisemiden korunmak, gün içinde kan şekeri dalgalanmasını önlemek ve güne zinde başlamak için kahvaltı şart! Diyabeti olmayan bir bireyde de kan şekerinin dalgalanmasını önlemeye ve insülin direnci ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olan bu öğünün içeriği, Amerikan Diyabet Derneği’ne göre, 7-10 gram lif ve maksimum 400-500 kalori içermeli.
7
Abone Ol
Kalp sağlığını korurAmerikan Kardiyoloji Birliği Dergisi‘nin 2017 yılında yayınladığı bir çalışma, kahvaltı öğününü atlayanların ateroskleroz geçirme risklerinin daha fazla olduğunu gösterdi. Bu, damar çeperlerinde yağ plaklarının birikmesine bağlı daralma ve sertleşmenin görülmesidir.
8
Abone Ol
Dolaşımı ciddi derecede etkileyen bu duruma yakalanmamak adına sağlıklı ve besleyici bir kahvaltı ile güne başlamak, fiziksel aktivitenizi her gün tamamlamak gerekiyor.
9
Abone Ol
İş/okul başarısında artış sağlar
Kahvaltı yapmak daha zinde olmaya yardımcı olduğu için işe/okula kolay odaklanmayı sağlıyor. Güne erkenden çalışarak başlayan bir sindirim sistemi ile daha aktif bir dolaşım ve daha fazla hareket mümkün! Böylelikle daha kolay hallolan işler ve dersler ile günleriniz, haftalarınız çok daha az stresli geçecek, bu durum başarıdaki artışı da beraberinde getirecektir.