Nar Kabuğunun Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar? İşte, Nar Kabuğunun Şaşırtıcı 9 Faydası

Nar kabuğu evde nasıl kurutulur?

Nar kabuğu tozu evde satın alınabilir veya yapılabilir. Kendi nar tozunuzu yapmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz:



Kabukları meyvelerden ayırın.



Kabukları 2 veya 3 gün boyunca veya tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş ışığı alan bir pencerenin yanına yerleştirin.



Kabukları bir karıştırıcıya veya mutfak robotuna ekleyin ve ince bir toz haline getirin.



Tozu hava geçirmez bir kapta oda sıcaklığında saklayın.



Toz, bir macun yapmak için yeterli su ile birleştirerek bir yüz maskesi yapmak için kullanılabilir . Alternatif olarak, tozu sıcak suda demlemeyi ve ardından süzerek bitki çayı olarak kullanmayı deneyebilirsiniz.



NOT: Çalışmalar, nar kabuğu tozu kullanmanın herhangi bir yan etkisi bulamadı, ancak yeni bir şey denemeden önce doktorunuza danışmanız her zaman iyi bir fikirdir.