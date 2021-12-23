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Nar Kabuğunun Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar? İşte, Nar Kabuğunun Şaşırtıcı 9 Faydası
Kışın gözde meyvelerinden narın kabuğunun da ayrıca faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Çoğu zaman kullanmadığımız nar kabukları aslında kan basıncından kolesterole pek çok şeye faydası olan meyvelerimizdendir. Peki nar kabuğu ne işe yarar, faydaları nelerdir? İşte nar kabuğunun şaşırtıcı 9 faydası!
Kırmızı kabukları narın yaklaşık % 50'sini oluşturuyor. Dolayısıyla nar suyu sıkarken bu faydaların yarısından istemeden de olsa vazgeçmiş oluyoruz. Ayrıca nar kabuğu, meyve suyundan daha fazla antioksidan içeriyor. Bunun yanında nar kabuğu Ayurveda tıbbında çeşitli sağlık ve güzellik yararları için düzenli olarak kullanılırlar, kökleri Hint kültüründe olan alternatif bir uygulamadır. Siz de nar kabuğu ne işe yarar, faydaları nelerdir merak ediyorsanız, gelin nar kabuğunun faydalarına birlikte göz atalım.
1. Bazı cilt rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabilir
Nar kabukları, antioksidanlar ve polifenoller bakımından yüksektir ve koyu cilt lekeleri ile karakterize bir durum olan hiperpigmentasyonu tedavi ettiği gösterilmiştir .
Hiperpigmentasyonlu 30 gönüllünün dahil olduğu bir çalışma, yaklaşık 1 ay boyunca her gün nar maskeleri ve serum uygulanmasının, herhangi bir yan etki olmaksızın hiperpigmentasyon alanlarının hafifletilmesine yardımcı olduğunu buldu.
Nar kabukları UVB ışınlarına karşı koruma sağlayabilir ve hiperpigmentasyon, akne, yaşlanma belirtileri ve yara iyileşmesini iyileştirebilir.
Hiperpigmentasyonlu 30 gönüllünün dahil olduğu bir çalışma, yaklaşık 1 ay boyunca her gün nar maskeleri ve serum uygulanmasının, herhangi bir yan etki olmaksızın hiperpigmentasyon alanlarının hafifletilmesine yardımcı olduğunu buldu.
Nar kabukları UVB ışınlarına karşı koruma sağlayabilir ve hiperpigmentasyon, akne, yaşlanma belirtileri ve yara iyileşmesini iyileştirebilir.
2. Kronik hastalık riskini azaltabilir
Nar kabukları, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik durumlar için risk faktörlerini azaltabilir.
30 günlük küçük bir çalışma, 1.000 mg nar kabuğu özü ile takviyenin, bir anti-inflamatuar ajan olarak hareket ederek aşırı kilolu ve obezitesi olan kişilerde kolesterol ve kan şekeri düzeylerini iyileştirdiğini buldu.
Tip 2 diyabetli 37 kişiyi içeren başka bir çalışmada , 500 mg nar kabuğu ekstresi alanların kan basıncı , kolesterol ve hemoglobin A1c'de plasebo verilen kişilere kıyasla iyileşmeler görüldü.
30 günlük küçük bir çalışma, 1.000 mg nar kabuğu özü ile takviyenin, bir anti-inflamatuar ajan olarak hareket ederek aşırı kilolu ve obezitesi olan kişilerde kolesterol ve kan şekeri düzeylerini iyileştirdiğini buldu.
Tip 2 diyabetli 37 kişiyi içeren başka bir çalışmada , 500 mg nar kabuğu ekstresi alanların kan basıncı , kolesterol ve hemoglobin A1c'de plasebo verilen kişilere kıyasla iyileşmeler görüldü.
3. İşitme kaybına karşı koruma sağlayabilir
Oksidatif stres, yaşa bağlı işitme kaybı söz konusu olduğunda katkıda bulunan bir faktördür . Nar kabukları, oksidatif hasara karşı korumaya yardımcı olan antioksidanlarda çok yüksek olduğundan, işitme kaybını önlemeye yardımcı olabilirler.
5. Kanserle mücadele özelliklerine sahip olabilir
Test tüpü çalışmaları, nar kabuğu ekstresinin meme, ağız, kolon, prostat ve karaciğer kanseri hücreleri dahil olmak üzere bazı kanser hücrelerinin büyümesini sınırladığını göstermiştir.
7. Antibakteriyel özelliklere sahiptir
Nar özlerinin, enfeksiyonları önlemede ve yara iyileşmesini iyileştirmede onları etkili kılan güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğu gözlemlenmişitir.
9. Kemik kaybını önlemeye yardımcı olabilir
Bazı araştırmalar, nar kabuklarının kemik kaybını ve yeni kemik dokusunun yenilenmesini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.
Nar kabuğu evde nasıl kurutulur?
Nar kabuğu tozu evde satın alınabilir veya yapılabilir. Kendi nar tozunuzu yapmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz:
Kabukları meyvelerden ayırın.
Kabukları 2 veya 3 gün boyunca veya tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş ışığı alan bir pencerenin yanına yerleştirin.
Kabukları bir karıştırıcıya veya mutfak robotuna ekleyin ve ince bir toz haline getirin.
Tozu hava geçirmez bir kapta oda sıcaklığında saklayın.
Toz, bir macun yapmak için yeterli su ile birleştirerek bir yüz maskesi yapmak için kullanılabilir . Alternatif olarak, tozu sıcak suda demlemeyi ve ardından süzerek bitki çayı olarak kullanmayı deneyebilirsiniz.
NOT: Çalışmalar, nar kabuğu tozu kullanmanın herhangi bir yan etkisi bulamadı, ancak yeni bir şey denemeden önce doktorunuza danışmanız her zaman iyi bir fikirdir.
Kabukları meyvelerden ayırın.
Kabukları 2 veya 3 gün boyunca veya tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş ışığı alan bir pencerenin yanına yerleştirin.
Kabukları bir karıştırıcıya veya mutfak robotuna ekleyin ve ince bir toz haline getirin.
Tozu hava geçirmez bir kapta oda sıcaklığında saklayın.
Toz, bir macun yapmak için yeterli su ile birleştirerek bir yüz maskesi yapmak için kullanılabilir . Alternatif olarak, tozu sıcak suda demlemeyi ve ardından süzerek bitki çayı olarak kullanmayı deneyebilirsiniz.
NOT: Çalışmalar, nar kabuğu tozu kullanmanın herhangi bir yan etkisi bulamadı, ancak yeni bir şey denemeden önce doktorunuza danışmanız her zaman iyi bir fikirdir.