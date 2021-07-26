Nar Çekirdeği Yağının Faydaları Nelerdir? Nar Çekirdeği Yağının Kullanımı ve Cilde Etkileri
Doğal bir yağ olan nar çekirdeği yağı, cilde olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Düzenli kullanıldığı takdirde cilde olumlu etkileri olabiliyor. Peki nar çekirdeği yağının faydaları nelerdir? İşte nar çekirdeği yağının kullanımı ve cilde etkileri...
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Nar çekirdeği yağı düzenli kullanımda cildi besliyor, cildin sıkılaşmasına ve parlaklık kazanmasına yardımcı oluyor. Peki nar çekirdeği yağının diğer faydaları neler? Nar çekirdeği yağı nasıl kullanılır? İşte konuyla ilgili detaylar...
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Nar çekirdeği yağının faydaları nelerdir?
Nar çekirdeği yağı kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.
Cilt dokusunun daha pırıltılı ve elastiki görünmesini sağlar.
Cildin kaybettiği kolajeni ve cilde gerekli olan mineralleri kazandırır.
Ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.
Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırıp kan damarlarını güçlendirir. Kepek ve kaşıntı gibi sorunları ciddi oranda azaltır.
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Nar çekirdeği yağının, yaşlanmayı önleyici ve tersine çevirici özellikleri de vardır.
Cildin yağ oranını dengeler ve cildi canlandırır.
Cilt tonunu düzeltmeye yardımcı olur, renk eşitsizliklerini düzenler.
Nar çekirdeği yağı selülit sorununa da çare olabilir. Hücre yenileyici özelliği sayesinde bu yağı masaj yaparak düzenli olarak kullandığınızda selülitlerinizin azaldığını görebilirsiniz.
Bu yağ sadece cilde ihtiyaç maddelerini takviye etmekle kalmaz, yenileme özelliği de bulunuyor. Ancak bu etkinin olabilmesi için yağın, yüzde yüz doğal ortamda üretilmiş meyveden elde edilmesi ve soğuk sıkma yöntemiyle üretilmesi gerekiyor.
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Nar çekirdeği yağı nasıl kullanılır?
Nar çekirdeği yağını birkaç damla olacak şekilde bir pamuğa sıkarak cildinize nazikçe uygulayın. Ardından parmaklarınızla hafif hafif masaj yaparak gözaltı hariç, tüm yüze ve boynunuza yedirin. 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla cildinizi yıkayın. Ardından cilt tipinize uygun nemlendiricinizi kullanmayı unutmayın.
Nar çekirdeği yağının zararları ile ilgili bir bulgu olmasa da hormonları da etkilediği için gebelik döneminde kullanılmaması tavsiye edilir. Hassas cilt tipine sahip kişiler de mutlaka bir uzmana danışarak kullanmalıdır.