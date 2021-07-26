Nar Çekirdeği Yağının Faydaları Nelerdir? Nar Çekirdeği Yağının Kullanımı ve Cilde Etkileri

Nar çekirdeği yağının, yaşlanmayı önleyici ve tersine çevirici özellikleri de vardır.



Cildin yağ oranını dengeler ve cildi canlandırır.



Cilt tonunu düzeltmeye yardımcı olur, renk eşitsizliklerini düzenler.



Nar çekirdeği yağı selülit sorununa da çare olabilir. Hücre yenileyici özelliği sayesinde bu yağı masaj yaparak düzenli olarak kullandığınızda selülitlerinizin azaldığını görebilirsiniz.



Bu yağ sadece cilde ihtiyaç maddelerini takviye etmekle kalmaz, yenileme özelliği de bulunuyor. Ancak bu etkinin olabilmesi için yağın, yüzde yüz doğal ortamda üretilmiş meyveden elde edilmesi ve soğuk sıkma yöntemiyle üretilmesi gerekiyor.