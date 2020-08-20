Mutlu Olmak İstiyorsanız Hayatınızdan Çıkarmanız Gereken 7 Şey

Endişelenmek Artık mutlu olmak istiyorsanız hayatınızda son vermeniz gereken en önemli şeylerden biri bu. Endişelenmek işlerin daha kötüye gitmesine neden olur ve sizi darmadağın eder. Bu nedenle, her zaman endişelenmek yerine daha temkinli olun ve kendinizi her türlü sonuca hazırlayın.