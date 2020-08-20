Mutlu Olmak İstiyorsanız Hayatınızdan Çıkarmanız Gereken 7 Şey
Mutlu olup hayatınızı anlamlandırmak istiyorsanız bazı zararlı şeylerden vazgeçmelisiniz. Sıklıkla duygusal sorunlarınız altında eziliyorsanız, etrafınıza neşe yerine stres saçıyorsanız ve endişelendiğinizde her şeyden bunalmış hissediyorsanız, o zaman kalıplarınızdan kurtulup kontrolü yeniden ele geçirmenin tam sırası!
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1
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Bu süreç, başlarda sizi korkutsa da, zamanla kendinizi sevmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Çünkü kendimize koyduğumuz sınırlarla, bazen işleri olduğundan daha karmaşık hale getirir, hedeflerimizden adım adım uzaklaşırız. Gereksiz düşüncelerinizi bir kenara bırakın ve hayatın tadını çıkarın! İşte daha mutlu ve sağlıklı olmak için hayatınızda değiştirmeniz gereken şeyler...
2
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Endişelenmek
Artık mutlu olmak istiyorsanız hayatınızda son vermeniz gereken en önemli şeylerden biri bu. Endişelenmek işlerin daha kötüye gitmesine neden olur ve sizi darmadağın eder. Bu nedenle, her zaman endişelenmek yerine daha temkinli olun ve kendinizi her türlü sonuca hazırlayın.
3
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Kıskançlık
Hayatınızdan kıskançlığı çıkarmak, kendinizi yeterince iyi hissetmenizi sağlar. İnsanları kıskanmak yerine onlara rol model olun ve deneyimlerinizden ders alın. Bu, hedeflerinize ulaşmanızda ve elde etmek istediğiniz şeylere odaklanmanızda önemli bir adım olacaktır.
4
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İntikam
Bazen tekrar iyi hissetmek için yapılacak mükemmel bir şey gibi görünse de intikam sizi tam anlamıyla tatmin etmez. Bunun yerine, "Başarı en iyi intikamdır" diyen Frank Sinatra'nın tavsiyesini dinleyebilir, enerjinizi hedeflerinize ulaşmaya ve hayallerinizi gerçekleştirmeye odaklayabilirsiniz.
5
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İnsanlara kendi yollarıyla karşılık vermenin iyi bir fikir olduğunu düşünseniz bile, aslında yanılıyorsunuz. Bunu yaparak sadece onlardan biri olursunuz!
6
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Zehirli insanlar
Sizi sürekli alaşağı eden, sürekli eleştiren, her zaman kötü öğütler veren, hakkınızda güzel şeyler söylemeyen ve sizden faydalanmaya çalışan insanlardan kurtulun. Bu tür sözde arkadaşlara ihtiyacınız yok!
7
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Zehirli insanlar sizi kötü etkileyebilir, onların mutluluğunuzun önüne geçmelerine izin vermeyin. Etrafınızda sizi seven, takdir eden ve ihtiyaç duyduğunuzda her zaman yanınızda olacak insanlar biriktirin.
8
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Yüksek beklentiler
Büyük hayaller kurmak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinizden geleni yapmaktan vazgeçmeyin. Tüm hedeflerinize bir gecede ulaşmanız imkansızdır.
9
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Bazen çok fazla fedakarlık etmeniz, hedeflerinize ulaşmak için çok zorlanmanız gerekir. İşler zorlaştığında pes etmemeyi, aynı zamanda beklentilerinizi çok yüksek tutmamayı alışkanlık haline getirin.
10
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İnsanların onayı
Verdiğiniz kararlardan memnun olduğunuz ve kimseyi incitmediğiniz sürece, diğer insanların söylediklerini umursamaktan vazgeçin. Yaptıklarınızı herkesin onaylaması mümkün değil. Çünkü ne kadar uğraşırsanız uğraşın herkesi memnun edemezsiniz.
11
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Başkalarının hayatınızı yaşama şeklinizi eleştirmesine izin vermeyin! Sahip olduklarınıza minnettar olun ve diğer insanların onayını beklemeden hayatın küçük zevklerinin tadını çıkarın.
12
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Bahaneler
Hayatta her şeyin her zaman bir bahanesi vardır. Kararlarınız sizi korkutsa hatta kızdırsa da onları görmezden gelmemelisiniz. Harekete geçmek için hiçbir zaman tam anlamıyla hazır olmayız. Bu yüzden daha fazla mazeret üretmeyi bırakın ve hayallerinize sarılın! Başlarda zorlansanız da zamanla doğru seçimi yaptığınızı göreceksiniz.