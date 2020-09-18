Mutlu Bir Hayat Yaşamak İçin Görmezden Gelmeniz Gereken 6 Şey
Daha huzurlu ve mutlu bir hayat istiyorsanız hayatınızdan çıkarmanız ya da görmezden gelmeniz gereken bazı şeyler var.
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1
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Bazen bizim için neyin önemli olduğunu gözden kaçırabiliriz ve evde, işte, sosyal hayatta karşılaştığımız stresi hayatımızın merkezine koyar, bizi üzmesine izin veririz. Hayatımızda meydana gelen her şey üzerinde tam kontrolümüz olmasa bile, içselleştireceklerimizi ya da görmezden geleceklerimizi seçebiliriz. İşte daha mutlu bir hayat için görmezden gelmeniz gereken 6 şey...
2
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Mükemmellik fikri
Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Nitekim her şey mükemmel olduğunda da mutlu olacağınızın bir garantisi yok. Her zaman en mükemmeli olsun diye çabalamak yerine elinizden gelenin en iyisini yapın ve yolunuza bakın. Mükemmelliyet duygusu mutluluğuzu sabote etmekten başka bir işe yaramaz.
3
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Houston Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma sonucuna göre, mükemmelliğin depresyon, anksiyete, bağımlılık ve kaçırılan fırsatlar ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Başarısız olmaktan korkmayın, eleştirilmekten ya da insanların beklentilerini karşılayamamaktan çekinmeyin. Kendiniz için en iyisini yapın yeter.
4
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Zehirli arkadaşlıklar
Sizi yalnızca ihtiyacı olduğunda arayan, iyiliğiniz ile ilgilenmeyen, sadece anlatan ve hiç dinlemeyen sözde arkadaşlarınızı hemen görmezden gelmeye başlayın! Gerçek arkadaş, dost çok meşgul bile olsa size 1 dakika ayırabilen, anlattığı kadar dinleyen, sizi anlayan ve mutluluğunuzu, üzüntünüzü içinde hissedendir. Siz siz olun, arkadaş gibi görünen ama olmayan insanlardan uzak durun. Mutluluğunuza gölge düşürmelerine asla izin vermeyin.
5
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Olumsuzluk/karamsarlık
Hayatın yalnızca olumsuz yönlerine odaklanma eğilimindeyseniz mutluğunuzu perdeliyorsunuz demektir. Bakış açısını değiştirmek çok kolay olmasa da bunun için çabalayın. Herkesin hayatında olumsuzluklar kadar pek çok da güzel şey oluyordur. Güzelliklere daha fazla odaklanmayı, olumsuzlukların ise elbet bir gün son bulacağını düşünmeyi öğrenin.
6
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Diğer insanların istenmeyen tavsiyeleri
Sizin için neyin en iyi olduğunu bildiğini düşünen birçok insan vardır. Her zaman fikir belirtir, size yapmanız gerekeni söylerler. Ancak bu insanlar çoğu zaman yanılırlar çünkü sizi gerçekten neyin mutlu edeceğini bilecek tek kişi yine sizsiniz. Fikir alışverişi önemlidir, tabii siz sorduğunuzda. Sormadan fikrini söyleyen, sizi yönlendirmeye çalışan insanlardan uzak durun.
7
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Her şeyin kolay olması gerektiği fikri
Hayatta her şey kolay olmamalı çünkü yaptıklarında başarılı olan ve tüm hayallerini gerçekleştirmeyi başaran insanlar, gerçekten çok çalışan ve kendilerini tüm hedeflerine ulaşmak için% 100 adayan kişilerdir. Başarısız olmaktan korkmayın çünkü başarısızlık aslında sahip olabileceğiniz en büyük öğretmendir ve kaybetmek de bir öğrenme deneyimdir. Her şeyin kolay olması gerektiği fikrine sahipseniz bundan kurtulun ve çabalamaktan, çabalarınızın sonunda başarısız olmaktan da korkmayın.
8
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Değişime direnç göstermek
Değişim kaçınılmazdır, ondan kaçamazsınız. Sadece ona uyum sağlamanız ve her durumdan en iyi şekilde yararlanmanız gerekir. Tanıdık şeyler daha rahat olsa bile, değişime karşı içsel direnci bırakın. Beklenmedik şeyleri takdir etmeyi ve hayatınızın size sunduğu sürprizlerin tadını çıkarmayı öğrenin. Bazen iyi bir şeyin sona ermesi daha iyi bir şeyin başlangıcı olabilir.