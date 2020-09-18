Mutlu Bir Hayat Yaşamak İçin Görmezden Gelmeniz Gereken 6 Şey

Her şeyin kolay olması gerektiği fikri Hayatta her şey kolay olmamalı çünkü yaptıklarında başarılı olan ve tüm hayallerini gerçekleştirmeyi başaran insanlar, gerçekten çok çalışan ve kendilerini tüm hedeflerine ulaşmak için% 100 adayan kişilerdir. Başarısız olmaktan korkmayın çünkü başarısızlık aslında sahip olabileceğiniz en büyük öğretmendir ve kaybetmek de bir öğrenme deneyimdir. Her şeyin kolay olması gerektiği fikrine sahipseniz bundan kurtulun ve çabalamaktan, çabalarınızın sonunda başarısız olmaktan da korkmayın.