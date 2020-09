Mutlu Bir Hayat Yaşamak İçin Görmezden Gelmeniz Gereken 6 Şey

Mükemmellik fikri Her şey mükemmel olmak zorunda değil. Nitekim her şey mükemmel olduğunda da mutlu olacağınızın bir garantisi yok. Her zaman en mükemmeli olsun diye çabalamak yerine elinizden gelenin en iyisini yapın ve yolunuza bakın. Mükemmelliyet duygusu mutluluğuzu sabote etmekten başka bir işe yaramaz.