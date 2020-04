Mutfakta Yapılan 12 Hata!

2- Uzun süre tezgah veya ocak başında ayakta durduğunuzda dengenize hiç dikkat ettiniz mi? Genelde çoğu kişi vücudunun bir tarafına doğru yük bindirir. Bu yanlış duruş olarak yorumladığımız durumlardan birisidir. Ayakta durduğumuz her an her iki ayağımıza eşit yük verdiğimize dikkat etmeliyiz. Bu ağırlığın istenilen orta hatta geçmesini sağlayacak ve vücuttaki yaralanma riskini minimuma indirecektir.