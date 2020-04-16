Mutfakta Yapılan 12 Hata!

3- Mutfak dolaplarından veya buzdolabınızdan bir şey alırken yapılan en büyük hatalardan birisi yüksek yerlere hızlı bir şekilde kontrolsüz uzanmaya çalışmak veya alçak bir yere hızlıca direk eğilmeye çalışmaktır. Bu ani uzanma ve eğilmelerden kaçınmalıyız. Yüksek raflardan bir şey alacaksak mutlaka ayaklarımızın altına yükselti koymalıyız. Alçak bir yere eğilmemiz gerekiyorsa bel bölgemizden eğilmek yerine dizlerimizden destek alarak eğilmek daha sağlıklıdır.