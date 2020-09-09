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GeriStil Önerileri Mutfak modelleri - Modern, küçük, ada ve açık mutfak modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Mutfak modelleri - Modern, küçük, ada ve açık mutfak modelleri (2020)
Stil Önerileri
Fotoğraf: iStock

Mutfak modelleri - Modern, küçük, ada ve açık mutfak modelleri (2020)

Evimizde en çok vakit geçirdiğimiz yer şüphesiz ki mutfaklardır. Günün stresini attığımız, yeni tarifler denerken hayaller kurduğumuz, arkadaşlarımızla ve ailemizle hoş sohbetler ettiğimiz mutfağımızın elbette dekorasyonu da içimize sinmeli. Ev ortamının en kullanışlı bölümü bu odaların, hem rahat hem de kullanışlı olması oldukça önemli. Mutfak dekorasyonunda, mutfağa sade ve ferah bir görünüm kazandıran beyaz renk yeni yılın favorisi. Özellikle küçük bir mutfağa sahipseniz, tasarımında beyaz tonlar kullanmaya özen gösterin. Çünkü görsel olarak beyaz renk, alanın olduğundan büyük görünmesini sağlar. Tasarımcılar, 2020 yılının mutfak trendinde minimalist dekorasyon fikirlerine dikkat çekiyor. Olabildiğince işlevselliğin ön planda olduğu modellerde, gereksiz olan her şey reddedilirken, mutfak eşyalarını yerleştirmek için gizli tasarım dolaplar tercih ediliyor. Mutfağınızdaki parlak baskılardan ve çeşitli aksesuarlardan kurtulacağınız yeni yıl dekorasyonlarının öncelikleri arasında elbette gelişen teknoloji yerini korumaya devam ediyor. Bu yazımızda, mutfağınızı olduğundan daha geniş ve kullanışlı hale getirecek mutfak modellerini paylaşıyoruz.

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1Yeni trend modern sade mutfak modelleri
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Yeni trend modern sade mutfak modelleri

Mutfak tasarımında 2020 için göz önünde olan en önemli parça lezzetli yemeklerin kaynağı ankastre ocaklar. Mutfaklarda kolaylığı hedefleyen modern dekorasyon, sadeliği ön plana çıkarmayı hedefliyor. Ferah görünümü sağlayan beyaz renkler sıklıkla kullanılırken, kalabalık ve karmaşık gösteren göz yorucu aksesuarlar artık rafa kaldırılıyor. Onun yerine havayı temizleyen ve işlevselliği olan bitkiler mutfak dekorasyonunda da bu yıl en çok tercih edilenler arasında.

2Geniş evlerin favorisi ada mutfak modelleri
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Geniş evlerin favorisi ada mutfak modelleri

Genellikle büyük evlerin tercihi olan ada mutfaklar, yemek yaparken pratik çözümler sunuyor. Aynı zamanda orta alanda fazladan bir tezgahla mutfakta birden fazla kişiye rahatlıkla yer imkanı sağlarken, ekstra lavabosuyla hız problemini ortadan kaldırıyor.

3Açık mutfak modelleriyle keyifli sohbetlerin tadını çıkarın
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Açık mutfak modelleriyle keyifli sohbetlerin tadını çıkarın

Salon ve mutfağın aynı alanda bulunduğu açık mutfaklar sayesinde arkadaşlarınız ve ailenizle daha çok zaman geçirmeniz kolaylaşıyor. Aynı alanda bulunan yemek masasında keyifli sohbetlerin tadını çıkarabilir, sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz.

4Küçük mutfak modelleri samimi bir ortam yaratır
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Küçük mutfak modelleri samimi bir ortam yaratır

Küçük bir mutfağınız varsa yapmanız gereken, ahşap ve beyaz tonların ağırlıkta olduğu bir dekorasyonu tercih etmektir. Seçeceğiniz ahşap bir yemek masasıyla, küçük mutfakları samimi ve keyifli bir ortama dönüştürmeniz mümkün.

5Gelişen teknolojiye mutfaklarınızda yer açın
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Gelişen teknolojiye mutfaklarınızda yer açın

Gün geçtikçe artan teknolojik tasarımlarla artık mutfaklarda vakit geçirmek daha kolay. Örneğin, telefona yüklenen uygulama sayesinde fırının derece kontrolü, mutfak robotunun çalıştırılması gibi benzer işleri aynı anda yapmanız mümkün.

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