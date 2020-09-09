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Mutfak modelleri - Modern, küçük, ada ve açık mutfak modelleri (2020)

Evimizde en çok vakit geçirdiğimiz yer şüphesiz ki mutfaklardır. Günün stresini attığımız, yeni tarifler denerken hayaller kurduğumuz, arkadaşlarımızla ve ailemizle hoş sohbetler ettiğimiz mutfağımızın elbette dekorasyonu da içimize sinmeli. Ev ortamının en kullanışlı bölümü bu odaların, hem rahat hem de kullanışlı olması oldukça önemli. Mutfak dekorasyonunda, mutfağa sade ve ferah bir görünüm kazandıran beyaz renk yeni yılın favorisi. Özellikle küçük bir mutfağa sahipseniz, tasarımında beyaz tonlar kullanmaya özen gösterin. Çünkü görsel olarak beyaz renk, alanın olduğundan büyük görünmesini sağlar. Tasarımcılar, 2020 yılının mutfak trendinde minimalist dekorasyon fikirlerine dikkat çekiyor. Olabildiğince işlevselliğin ön planda olduğu modellerde, gereksiz olan her şey reddedilirken, mutfak eşyalarını yerleştirmek için gizli tasarım dolaplar tercih ediliyor. Mutfağınızdaki parlak baskılardan ve çeşitli aksesuarlardan kurtulacağınız yeni yıl dekorasyonlarının öncelikleri arasında elbette gelişen teknoloji yerini korumaya devam ediyor. Bu yazımızda, mutfağınızı olduğundan daha geniş ve kullanışlı hale getirecek mutfak modellerini paylaşıyoruz.