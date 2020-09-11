Mutfak dolabı modelleri - Beyaz, siyah ve küçük mutfak dolabı modelleri (2020)

Her tarza uygun beyaz renkli mutfak dolapları Çoğumuzun tercih ettiği beyaz renkte mutfak dolaplarına artık aynı renkteki davlumbaz ve beyaz eşya detayları eşlik ediyor. Evi olduğundan daha ferah gösteren bu renk, küçük olan mutfaklar kadar, büyükler için de klasik, ancak modası geçmeyen bir imaj yaratıyor.