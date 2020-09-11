Mutfak dolabı modelleri - Beyaz, siyah ve küçük mutfak dolabı modelleri (2020)
Büyük, küçük ayırt emeksizin çoğumuzun evde en çok vakit geçirdiği yer elbette mutfaklardır. En keyifli sohbetlerin yapıldığı, en leziz yemeklerin pişirildiği mutfaklarımızın tabiki en nadide parçası mutfak dolapları ayrı bir önem taşır. Son zamanlarda modern ve batı esintileri taşıyan mutfaklar ön plandayken, hemen hemen her tarza ayak uyduran bir renk olan beyaz, trend olmaya bu yıl da devam ediyor. Bunun yanında, geniş mutfakların karizma ve ciddiyetini artıran asaletin temsili siyah, ikinci sırada yerini alıyor. Mutfak dolapları da evinizin her köşesi gibi tarzınızı ve hayata bakışınızı yansıtırken, marjinal bir bakış açısıyla farklı renklerin aynı anda kombinlendiği modeller de favoriler arasında bulunuyor. Sürekli yenilemekten zevk aldığınız, hatta uğruna ev değiştirdiğiniz mutfakların, en önemli parçası pratik mutfak dolabı modellerini paylaşıyoruz.
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1
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Her tarza uygun beyaz renkli mutfak dolapları
Çoğumuzun tercih ettiği beyaz renkte mutfak dolaplarına artık aynı renkteki davlumbaz ve beyaz eşya detayları eşlik ediyor. Evi olduğundan daha ferah gösteren bu renk, küçük olan mutfaklar kadar, büyükler için de klasik, ancak modası geçmeyen bir imaj yaratıyor.
2
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Ciddiyetin temsili siyah renkli mutfak dolapları
Siyah renkli mutfak dolapları genellikle bulunduğu ortamı daraltacağından, daha çok geniş metrekareli evlerde tercih ediliyor. Ancak kullanılan aydınlatmalar sayesinde ciddi ve karizmatik bir hava yaratan bu mutfaklar, kısa zamanda herkesin favorisi olmaya aday görünüyor.
3
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Küçük mutfakları beyaz mutfak dolapları ve taşlarla ferahlatın
Küçük mutfaklarda sıklıkla yaşanan yer sorununu, tezgah altlarına ve duvarlara gömülü ekstra raflarla kolayca çözmeniz mümkün. Ayrıca duvarlara uygulanan taş detaylar ve aydınlatmalar küçücük mutfağınızı şirin mi şirin bir hale getirebilir.
4
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Mutfak dolaplarına renk katan kırmızı detaylar
Bu yılın en çok kullanılan tarzlarından biri de beyaz ya da siyah mutfak dolaplarına uygulanan renkli geçişler. Dolaplardaki renkli kulplar ve elektronik eşyalardaki aynı tonlarla mutfağınız muazzam bir görüntüye kavuşabilir.