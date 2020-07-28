Mutfağınızdan Eksik Etmeyin: Antioksidan Zengini 9 Müthiş Besin

Ceviz Fındık gibi gıdalar, zengin antioksidan kaynaklarıdır, fakat ceviz listenin en üstündedir. Cevizler, antioksidan yetenekleri olan, E vitamini gibi diğer antioksidanlar içerir. Birçok önemli B kompleks vitaminleri, A vitamini, folik asit, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko açısından zengin bir kaynaktır. Ceviz büyük bir doymamış yağ ve protein kaynağıdır.