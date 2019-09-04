Kişisel Gelişim MAHMURE ÖZEL

Mükemmeliyetçi Olduğunuzu Gösteren 9 İşaret

Mükemmeliyetçi olmak her ne kadar güzel bir şey gibi görünse de bir süre sonra sizi yormaya ve zarar vermeye başlayabilir. Peki, siz mükemmeliyetçi misin? İşinizde sık sık mükemmel bir standart elde etmeye çalışıyor musunuz? Sağlığınız ve iyiliğiniz pahasına olsa bile, yaptığınız her şeyi mükemmelleştirmeye ihtiyaç duyuyor musunuz? İşte mükemmeliyetçi olduğunuzu gösteren 9 işaret…