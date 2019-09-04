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GeriKişisel Gelişim Mükemmeliyetçi Olduğunuzu Gösteren 9 İşaret
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>Mükemmeliyetçi Olduğunuzu Gösteren 9 İşaret
Kişisel Gelişim
MAHMURE ÖZEL

Mükemmeliyetçi Olduğunuzu Gösteren 9 İşaret

Mükemmeliyetçi olmak her ne kadar güzel bir şey gibi görünse de bir süre sonra sizi yormaya ve zarar vermeye başlayabilir. Peki, siz mükemmeliyetçi misin? İşinizde sık sık mükemmel bir standart elde etmeye çalışıyor musunuz? Sağlığınız ve iyiliğiniz pahasına olsa bile, yaptığınız her şeyi mükemmelleştirmeye ihtiyaç duyuyor musunuz? İşte mükemmeliyetçi olduğunuzu gösteren 9 işaret…

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1Hata yapmakla baş edemezsiniz
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Hata yapmakla baş edemezsiniz

Hayatınızda hatalara asla yer yoktur. Herhangi bir yerde küçük de olsa bir hata görürseniz hemen ona müdahale edip düzeltirsiniz.

2Mutlaka bir işle uğraşıyorsunuzdu
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Mutlaka bir işle uğraşıyorsunuzdu

İş konusunda çok iyi bir yolunuz ve tutumunuz vardır. Kendinize has yöntemleriniz genelde başkaları tarafından çok zor kabul edilir ve birlikte çalışacak kişi bulma konusunda sıkıntı yaşarsınız. Sizinle çalışmak oldukça zordur.

Netsinizdir

Ya hep ya hiç düşüncesine sahipsinizdir. Bir şeyi en iyi şekilde yapamıyorsanız yapmamayı tercih edersiniz.

3Asla tatmin olmazsınız
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Asla tatmin olmazsınız

Mükemmeliyetçi kişiler asla tatmin olmazlar ve zihinsel olarak kendi başarılarını küçümserler. Kendinize karşı oldukça acımasızca davranırsınız. Yapılan ufak bir hatanın etkisinden uzun süre çıkamaz, devamlı kendinizi suçlarsınız. Asla tatmin olmazsınız.

4Sadece sonuçları önemsersiniz
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Sadece sonuçları önemsersiniz

Sizi sadece sonuç ilgilendirir. Arada olup bitenler umurunuzda bile değildir, sizi tatmin edecek tek şey başarılı bir sonuçtur. Gittiğiniz yolda ne kadar iyi olursanız olun iyi bir sonuç alamadıysanız mutlu olmazsınız.

5Detaylarda kaybolursunuz
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Detaylarda kaybolursunuz

Mükemmeliyetçilik vakasına sahip olmak, bir projenin veya ödevin küçük detaylarına deli gibi bir süre harcamanıza neden olabilir.

6Eleştirel ve yargılayıcısınızdır
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Eleştirel ve yargılayıcısınızdır

Başkalarının çalışma, performans ve hatta davranışlarındaki hataları sürekli olarak söyleyip yargılarsınız. Fazla detaycı ve mükemmeliyetçi olduğunuz için büyük veya küçük hiçbir hataya tahammülünüz yoktur.

Yapıcı eleştiri alamazsınız

Başarısızlık, mükemmeliyetçiler için hayatın sonudur. Bu yüzden en ufak bir öneri olsa bile, savunmaya geçersiniz.

7Yanılsanız da kabul etmezsiniz
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Yanılsanız da kabul etmezsiniz

Ne kadar mükemmel olursanız olun, bir noktada herkes hata yapar. Ancak mükemmeliyetçiler yanıldıklarını ve hata yaptıklarını asla kabul etmezler. Onlar her durumda haklıdır.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage

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