MS Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir? MS Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler

Uzmanlar, MS hastalığının gençlerde ve kadınlarda daha çok görüldüğünü, erkeklerde ise kadınlara kıyasla daha ağır seyrettiğini ifade ediyor. Multipl Skleroz hastalığının beyindeki ya da omurilikte yer alan sinir hücrelerinin veya nadiren beyindeki sinir hücrelerinin hasar görmesi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, MS hakkında detaylı bilgiler verdi.



Beyinde her sinir tabakasının etrafında oluşarak izolasyon görevi gören miyelin isminde bir tabaka bulunuyor. Miyelin, bazı düzenlemeler yapan ve sinirin hızlarını kontrol eden bir tabakadır. MS aslında miyelin tabakasının hasar görmesiyle oluşuyor. Çoğu zaman akut atak dediğimiz ani ataklar şeklinde başlıyor, kendiliğinden veya tedavi ile düzelebiliyor. Bir kısım hastada tek atak olup bir daha görülmezken, başka bir grupta aralıklı olarak ataklar olup düzelebiliyor. Nadiren bazı formlarında ataklar düzelmeyebiliyor ve ilerleyici bir hal alabiliyor.