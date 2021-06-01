MS Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir? MS Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler
Beyindeki ya da omurilikte yer alan sinir hücrelerinin veya nadiren beyindeki sinir hücrelerinin hasar görmesi ile Multipl Skleroz yani kısa adı ile MS hastalığı ortaya çıkıyor. MS hastalığının çoğu zaman akut atak olarak adlandırılan ani ataklar şeklinde başladığını belirten uzmanlar; hastalığın tedavisi süresince çok sıcak havalardan, ortamlardan ve aşırı egzersizlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor. Peki MS belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? MS hastalarının dikkat etmesi gerekenler...
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Uzmanlar, MS hastalığının gençlerde ve kadınlarda daha çok görüldüğünü, erkeklerde ise kadınlara kıyasla daha ağır seyrettiğini ifade ediyor. Multipl Skleroz hastalığının beyindeki ya da omurilikte yer alan sinir hücrelerinin veya nadiren beyindeki sinir hücrelerinin hasar görmesi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, MS hakkında detaylı bilgiler verdi.
Beyinde her sinir tabakasının etrafında oluşarak izolasyon görevi gören miyelin isminde bir tabaka bulunuyor. Miyelin, bazı düzenlemeler yapan ve sinirin hızlarını kontrol eden bir tabakadır. MS aslında miyelin tabakasının hasar görmesiyle oluşuyor. Çoğu zaman akut atak dediğimiz ani ataklar şeklinde başlıyor, kendiliğinden veya tedavi ile düzelebiliyor. Bir kısım hastada tek atak olup bir daha görülmezken, başka bir grupta aralıklı olarak ataklar olup düzelebiliyor. Nadiren bazı formlarında ataklar düzelmeyebiliyor ve ilerleyici bir hal alabiliyor.
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MS belirtileri nelerdir?
MS hastalığı çok değişik belirtiler gösterebiliyor. MS hastalığı göz sinirini, yüz sinirini, ayaklara ve kollara giden sinirleri veya beyindeki herhangi bir bölgeyi etkileyebilecek her türlü nörolojik rahatsızlığa sebep olabiliyor.
Çok sıklıkla göz siniri tutulumu ile başlıyor ve sonuç olarak hastada bulanık görme sorununa neden oluyor.
Daha sonra hastalık ilerleyip omurilikteki veya beyindeki herhangi bir bölgeyi tutuyor ve o bölgedeki işlevin bozulmasına yol açıyor.
Uyuşma, güçsüzlük, kulakta çınlama ve yüz felci gibi semptomlara neden olabiliyor.
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MS tedavisi
MS hastalığı tedavisinin iki türlü olabiliyor. İlki akut atak tedavisi dediğimiz şekilde gerçekleşiyor. Hastanın ilk şikayetinde genellikle atağın daha hızlı ve az hasarla iyileşmesi için damardan kortizon veriliyor. Eğer MS tanısı netse bir zaman geçtikten sonra hastada birinci ve sonrasında ikinci basamak tedaviler başlıyor. Daha önce haftalık olarak kullanımı ilacına göre değişen kas veya deri içine iğne uygulaması vardı. Son zamanlarda damar içine uygulanabilen ve hatta hap olarak kullanılabilecek ilaç tedavisi de gerçekleştirilebiliyor.
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MS hastaları bunlara dikkat etmeli
İlaç tedavisinin yanı sıra yaşam değişikliklerinin MS üzerinde etkili olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu hastaların günlük yaşamlarında dikkat etmesi gereken önerileri sıraladı:
-Uykuyu önemseyin: Düzenli bir uyku programı uygulayın ve yatak odanızın serin, karanlık ve ekransız olduğundan emin olun.
-Sağlıklı beslenin: "MS diyeti " yoktur. Doymuş yağ oranı düşük ve lif oranı yüksek yiyecekleri seçin.
-Egzersiz yapın: Sokakta dolaşmak bile yardımcı olabilir. Egzersiz kemikleri korur ve kasları güçlendirir. Depresyonu uzak tutar ve daha iyi uyumanıza yardımcı olur.
-Stresinizi yönetin: Stres belirtilerinizi daha da kötüleştirebilir. Meditasyon yapın, okuyun, günlüğe kaydedin veya arkadaşlarınızla sohbet edin, iniş ve çıkışları kontrol etmenize yardımcı olacak bir şey bulun.
-Serin kalın: Vücut ısısındaki artış semptomlarınızı daha da kötüleştirebilir. Serin ortamları tercih edin. Dışarıda bol, nefes alabilen giysiler giyin.