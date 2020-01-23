Mor Patates İle Tanıştınız mı? İşte Mor Patatesin 7 Muhteşem Faydası
Güney Amerika’da yetişen ve ülkemizde pek bilinmeyen mor patates, rengiyle çok ilgi çekse de, sağlığa olan faydaları daha ilgi çekici. Tatlı patates gibi tatlı bir tada sahip olan mor patates ‘mor güç’ olarak da biliniyor. Beyaz patatesten 10 kat daha fazla besin değerine sahip olan mor patatesin sağlığa 7 önemli faydasını açıklıyoruz.
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Yüksek besin değerlerine sahip
Patateslerin yüksek nişasta içermesinden dolayı özellikle kilo almak istemeyen kişilerin çok fazla tüketmemesi öneriliyor. Fakat bunun yanında birçok önemli ve tüketilmesi gereken besin içerirler.
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Mor patatesler karbonhidrat, kalsiyum, C vitamini, demir ve mineral açısından oldukça zenginlerdir. Bu yüzden hem kabukları hem içleri oldukça besleyicidir.
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Hücreleri koruyor, iyileştiriyor
Mor patatesin, bilinen beyaz patatese oranla yaklaşık dört kat daha fazla antosiyanin içerdiği biliniyor. İçerdiği antosiyaninler sayesinde vücuttaki sağlıklı hücreleri koruyup, vücudun daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.
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Kanserli hücrelerin azalmasında önemli bir rol oynuyor, kan dolaşım sistemini düzenliyor ve hücreleri koruyor.
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Tansiyonu dengeliyor
Mor patates tüketmek, kan dolaşımını ve tansiyon dengesini düzenliyor. Bunda yüksek miktarda kan basıncını düzenleyici bir besin olan potasyum ve antioksidan içermesinin rolü yüksek. Ayrıca içerdiği besinler kan damarlarınızı güçlendirmeye de yardımcı oluyor.
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Sindirim sistemini düzenliyor
Patateslerin lif içeriği pişirme yöntemine ve kabuğunu yiyip yemediğinize göre değişse de, mor patates beyaz patatese oranla daha fazla lif içeriyor. Beslenmenize ekleyeceğiniz lif ise kabızlığı önleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı oluyor.
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Kanser riskini azaltıyor
Uzmanlar, antioksidanlar da dahil olmak üzere mor patatesin içeriğindeki bazı besinlerin, kolon ve meme kanseri dahil olmak üzere kanseri önlemeye ve savaşmaya yardımcı olduğunu söylüyorlar.
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Mor patates ile beslenen kanser hücrelerinin diğer hücrelere oranla daha yavaş büyüdüğü kanıtlanmıştır.
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Cildin kalitesini arttırıyor
Mor patates içerdiği yüksek antioksidan sayesinde cildin güzelleşmesini sağlıyor. Yüzde oluşan yaşlanma belirtilerinin görünümünü de azaltıyor.
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Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor
Yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine iyi geldiği gibi, bu sayede de gastrit veya ülser gibi mide rahatsızlıklarının azalmasında etkin bir rol oynuyor.
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'Mor Majeste' diye adlandırılan mor patates, günümüzde bazı ülkelerde yetişiyor. Antioksidan yüklü, iyi bir kompleks karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak biliniyor.
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Mor patates, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmeye yardımcı olan antosiyaninler göz ve kalp sağlığını desteklemede, kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynuyor.
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Mor patates, demir, folik asit, C vitamini, potasyum, B kompleksi, lif içeriği yüksek, mineraller ve karbonhidrat açısından zengindir.
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Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy
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