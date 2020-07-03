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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Moda Trendleri>Moda Tutkunlarının Bayılacağı 10 Dizi Önerisi
Moda Trendleri
MAHMURE ÖZEL

Moda Tutkunlarının Bayılacağı 10 Dizi Önerisi

Sıcak yaz günlerinde izleyecek dizi arıyor, dizinin buram buram moda kokmasını istiyorsanız önerilerimize bir göz atın. İçlerinde hala izlemediğiniz diziler olduğuna eminiz!

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1Sex and the City
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Sex and the City

Bu liste Sex and the City olmadan olur mu? Candace Bushnell'in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ve tam 6 sezon süren dizi 90'lı yılların moda sektörüne damga vurmuştu.

2
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Bize göre, dizideki her kostüm günümüzde hala giyilebilirler ve inanılmaz şıklar.

3Gossip Girl
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Gossip Girl

6 sezon devam eden ve dünyada çok sayıda hayranı bulunan bu diziyi hala izlemediyseniz hemen ekran başına!

4
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Gossip Girl'de özellikle Serena van der Woodsen ve Blair Waldorf karakterlerinin akıl almaz şık stilleri, dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala moda dersi veriyor!

5Killing Eve
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Killing Eve

Killing Eve, aslında dramatik bir gerilim dizisi. "Peki moda neresinde?" dediğinizi duyar gibiyiz. Dizide Jodie Comer hayat verdiği 'Villanelle' karakterinin stiline aşık olacaksınız.

6Dollface
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Dollface

Geçtiğimiz yıl ilk sezonu yayınlanan Dollface'in konusu kısaca şöyle; Jules, uzun süreli ilişkisi bitince yıllardır ihmal ettiği arkadaşlarına vakit ayırmaya karar verir. Jules ve dostlarının diyalogları ve yaşadıkları kadar renkli dolapları da ilginizi çekecek.

7The Last Czars
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The Last Czars

Rus modası hakkında fikriniz var mı? Rusya’daki Romanov Hanedanlığının düşüşünü anlatan The Last Czars'ı izlerken, dönemin gösterişli Rus modasını da öğreneceksiniz. 

8High Sea
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High Sea

İspanyol yapımı High Sea, İspanya’dan Rio de Janeiro’ya gerçekleşen lüks bir gemi seyahatindeki gizemli olayları konu alıyor. 1940'larda geçen dizide zengin yolcuların muhteşem vintage kıyafetleri görsel şölen yaşatıyor.

9Girlboss
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Girlboss

Sophia Amoruso’nun çok satan aynı adlı kitabından esinlenerek çekilen tek sezonluk Girlboss, ilk online vintage satış şirketini kuran genç kadının hayat hikayesini anlatıyor. 

10The Bold Type
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The Bold Type

Dizide, bir kadın dergisinde çalışan üç yakın arkadaşın kariyer basamaklarını tırmanırken ve aşk hayatlarında en dibi görürken paylaştıkları muhteşem dostluk hikayesini izliyoruz. Karakterlerin dostlukları kadar stilleri de izlemeye değer!

11The Politician
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The Politician

Gwyneth Paltrow'un 'Georgina Hobart' karakterini canlandırdığı dizide bu karakterin stiline gerçekten bayılacaksınız. Georgina Hobart karakterinin stilinin yanı sıra dizide liseli gençlerin tarzları da oldukça başarılı.Size şu kadarını söyleyelim; dizide Carolina Herrera, Miu Miu gibi dünyaca ünlü moda markalarının tasarımları ile karşılaşacaksınız!

12Shrill
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Shrill

Kadınların zorla sokulmaya çalıştığı standart güzellik algılarını reddeden, bedeni ile barışık bir kadının özgün stilini izlerken kim keyif almaz ki?

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Arşiv

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