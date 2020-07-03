Moda Tutkunlarının Bayılacağı 10 Dizi Önerisi

Dollface Geçtiğimiz yıl ilk sezonu yayınlanan Dollface'in konusu kısaca şöyle; Jules, uzun süreli ilişkisi bitince yıllardır ihmal ettiği arkadaşlarına vakit ayırmaya karar verir. Jules ve dostlarının diyalogları ve yaşadıkları kadar renkli dolapları da ilginizi çekecek.