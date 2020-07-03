Moda Tutkunlarının Bayılacağı 10 Dizi Önerisi

Sıcak yaz günlerinde izleyecek dizi arıyor, dizinin buram buram moda kokmasını istiyorsanız önerilerimize bir göz atın. İçlerinde hala izlemediğiniz diziler olduğuna eminiz!
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1
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Sex and the City
Bu liste Sex and the City olmadan olur mu? Candace Bushnell'in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ve tam 6 sezon süren dizi 90'lı yılların moda sektörüne damga vurmuştu.
2
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Bize göre, dizideki her kostüm günümüzde hala giyilebilirler ve inanılmaz şıklar.
3
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Gossip Girl
6 sezon devam eden ve dünyada çok sayıda hayranı bulunan bu diziyi hala izlemediyseniz hemen ekran başına!
4
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Gossip Girl'de özellikle Serena van der Woodsen ve Blair Waldorf karakterlerinin akıl almaz şık stilleri, dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala moda dersi veriyor!
5
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Killing Eve
Killing Eve, aslında dramatik bir gerilim dizisi. "Peki moda neresinde?" dediğinizi duyar gibiyiz. Dizide Jodie Comer hayat verdiği 'Villanelle' karakterinin stiline aşık olacaksınız.
6
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Dollface
Geçtiğimiz yıl ilk sezonu yayınlanan Dollface'in konusu kısaca şöyle; Jules, uzun süreli ilişkisi bitince yıllardır ihmal ettiği arkadaşlarına vakit ayırmaya karar verir. Jules ve dostlarının diyalogları ve yaşadıkları kadar renkli dolapları da ilginizi çekecek.
7
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The Last Czars
Rus modası hakkında fikriniz var mı? Rusya’daki Romanov Hanedanlığının düşüşünü anlatan The Last Czars'ı izlerken, dönemin gösterişli Rus modasını da öğreneceksiniz.
8
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High Sea
İspanyol yapımı High Sea, İspanya’dan Rio de Janeiro’ya gerçekleşen lüks bir gemi seyahatindeki gizemli olayları konu alıyor. 1940'larda geçen dizide zengin yolcuların muhteşem vintage kıyafetleri görsel şölen yaşatıyor.
9
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Girlboss
Sophia Amoruso’nun çok satan aynı adlı kitabından esinlenerek çekilen tek sezonluk Girlboss, ilk online vintage satış şirketini kuran genç kadının hayat hikayesini anlatıyor.
10
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The Bold Type
Dizide, bir kadın dergisinde çalışan üç yakın arkadaşın kariyer basamaklarını tırmanırken ve aşk hayatlarında en dibi görürken paylaştıkları muhteşem dostluk hikayesini izliyoruz. Karakterlerin dostlukları kadar stilleri de izlemeye değer!
11
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The Politician
Gwyneth Paltrow'un 'Georgina Hobart' karakterini canlandırdığı dizide bu karakterin stiline gerçekten bayılacaksınız. Georgina Hobart karakterinin stilinin yanı sıra dizide liseli gençlerin tarzları da oldukça başarılı.Size şu kadarını söyleyelim; dizide Carolina Herrera, Miu Miu gibi dünyaca ünlü moda markalarının tasarımları ile karşılaşacaksınız!
12
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Shrill
Kadınların zorla sokulmaya çalıştığı standart güzellik algılarını reddeden, bedeni ile barışık bir kadının özgün stilini izlerken kim keyif almaz ki?