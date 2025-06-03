×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MODA GÜZELLİK VE BAKIM SAĞLIKLI YAŞAM AŞK İLİŞKİLER EĞLENCE YAZARLAR ASTROLOJİ
HABERLERMahmure HaberleriSağlıklı Yaşam HaberleriKadın Sağlığı Haberleri

Miyomlar kansere dönüşebilir mi? 10 soruda miyom gerçeği

Güncelleme Tarihi:

#Miyom#Kadın Sağlığı#Miyom Belirtileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 12:28

Günümüzde kadınların en sık karşılaştıkları sorunlardan birini miyomlar oluşturuyor. Bazen hiçbir belirti vermeyerek sinsice ilerleyen miyomlar, bazen de şiddetli ağrı ve kanama ile günlük yaşamı kabusa çevirebiliyor.