Mis Kokulu Lezzet: Kavunun Bilinmeyen Faydaları

Beta karoten zengini kavun Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir. Yani beta karoten kendi başına bir A vitamini formu olarak düşünülmektedir. Kavun da beta karoten açısından dolu bir meyvedir. Bu da göz sağlığına olumlu etkiler vermektedir.