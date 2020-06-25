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GeriBeslenme Önerileri Mis Kokulu Lezzet: Kavunun Bilinmeyen Faydaları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Mis Kokulu Lezzet: Kavunun Bilinmeyen Faydaları
Beslenme Önerileri

Mis Kokulu Lezzet: Kavunun Bilinmeyen Faydaları

Kavun, lezzeti ve güzel kokusu sayesinde yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olarak gösteriliyor. Bu özellikleri kavunu yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden biri yapıyor ancak pek çok çeşidi bulunan kavun aynı zamanda birbirinden farklı vücut sistemlerine yararları ile öne çıkıyor. Dyt. Aslıhan Altuntaş, kavunun faydaları ve doğru tüketmenin yolları hakkında bilgi verdi. İşte kavunun bilinmeyen faydaları...

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1Bağırsak dostu olarak biliniyor
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Bağırsak dostu olarak biliniyor

Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir besindir. 150 gram yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunmaktadır. Lif içeriği yüksek olan bu meyve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kavun rahatlıkla kahvaltıda tüketilebilmektedir. Lifli olduğu için kahvaltıda tüketilebilecek kavun uzun süre tokluk sağlamaktadır.

2Beta karoten zengini kavun
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Beta karoten zengini kavun

Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir. Yani beta karoten kendi başına bir A vitamini formu olarak düşünülmektedir. Kavun da beta karoten açısından dolu bir meyvedir. Bu da göz sağlığına olumlu etkiler vermektedir.

3
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Beta karotenin katarakt oluşumunu engelleyebileceği yine yapılan bazı araştırmalarda görülmüştür. Ayrıca kavundaki beta karoten kuvvetli bağışıklık ve genel sağlık bakımından çok faydalıdır.

4Hamilelik sürecinde tüketilmeli
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Hamilelik sürecinde tüketilmeli

A, B ve C vitaminleri ile sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve alfe-beta karotenlerini zengin miktarda içeren kavun folat deposu olarak da dikkat çekmektedir. Folat hamile kalmak isteyenlere ve hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi için anne adaylarına verilmektedir.

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Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak kavun tüketmek doğurganlığı artırmaya da yardım etmektedir. Kavun ayrıca hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi ve bebeğin sağlıklı doğmasını da sağlamaktadır. Ayrıca kavunun hormonları dengeleyici özellikleri de bulunmaktadır.

6Sporculara en büyük destek kavundan
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Sporculara en büyük destek kavundan

Her besinde olduğu gibi kavun tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır. Kavunu günde bir porsiyon yani 150 gram olacak şekilde tüketmek gerekmektedir. Kavun özellikle spor yapanların, egzersiz öncesinde gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir meyvedir.

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Spor yaparken sadece proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmek gerektiği gibi bir algı bulunmaktadır. Bu algıdan dolayı spor yapanlar vitamin ve mineral açısından eksik kalmaktadır.

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Halbuki kavundaki karbonhidrat sağlıklı bir karbonhidrattır bu nedenle de spor yapanların yemesi gereken bir besindir. Ancak bu meyveyi de diyabet hastalarının hekimlerine sormadan tüketmemesi gerekmektedir.

9Kavunlu içecek tarifi
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Kavunlu içecek tarifi

Kavunla birlikte hazırlanacak içecekler hem ferahlatır hem iyi bir öğün olabilir. Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz kavunlu içeceklerden birinin tarifi şöyledir:

10Malzemeler:
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Malzemeler:

200 gram siyah üzüm

3 dilim muz

1 porsiyon kavun

1 yemek kaşığı vanilyalı dondurma

1 çay bardağı süt

Tüm malzemeleri blenderdan geçirip afiyetle tüketebilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage

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