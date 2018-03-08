Minik Şifa Deposu: Muskat

MUSKAT NASIL KULLANILIR? Muskat şekli itibariyle hindistan cevizine benzetilse de aslında kendisi yapı ve tat olarak hindistan cevizinden oldukça farklı. Hint cevizi olarak da anılan, özellikle Hindistan’da ve Hollanda’da çok popüler olan muskat, tropik bölgelerde yetişen, portakal ağacına benzeyen bir ağaçtır. Meyveleri şekil itibariyle cevize benzer. Bu meyveler olgunlaştıktan sonra rendelenerek baharat olarak kullanılabilir. Muskatı yemeklerinizde, tatlılarınızda, içeceklerinizde kullanmanız için hazır şekilde büyük marketlerin baharat bölümlerinde ve aktarlarda bulabilirsiniz.