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GeriBeslenme Önerileri Minik Şifa Deposu: Muskat
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam > Beslenme Önerileri>Minik Şifa Deposu: Muskat
Beslenme Önerileri
Kaynak fotoğraflar: Alamy

Minik Şifa Deposu: Muskat

Asya ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetişen muskat, küçük Hindistan cevizi olarak da bilinen tropik bir ağaç türüdür. Muskat hoş kokusuyla bilindiği gibi birçok yemeklerin içine katılarak yemeklere aroma katar ve tat verir. Ama muskat sadece yemeklere tadına tat katmasıyla bilinmiyor!

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Bu minik şifa deposu beyin gücünü artırmaktan uykusuzluğa kadar birçok fayda sağlıyor. İşte şifa deposu olan muskatın muhteşem faydaları…

2BÖBREK VE KARACİĞERİ TEMİZLİYOR
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BÖBREK VE KARACİĞERİ TEMİZLİYOR!

Kirlilik, stres, tütün, ilaç ve diğer dış maddeler organlarda toksinlerin birikmesine yol açıyor. Bu zehirlerin vücutta birikmesi ise böbrek ve karaciğeri önemli derecede etkiliyor. Muskat toksinleri vücuttan arındırarak bu iki organı da temizliyor.

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Aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu da engelliyor. Muskat toksinleri arındırdığı için bu iki organın işlevini yerine getirebilmesinde oldukça önemli faydalar sağlıyor.

4BEYİN GÜCÜNÜ ARTIRIYOR
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BEYİN GÜCÜNÜ ARTIRIYOR!

Muskat beyin sağlığını artırmak açısından çok yararlıdır. Stres ve psikolojik yorgunluklara karşı beyin fonksiyonlarını uyarıcı bir görevi bulunuyor. Ayrıca konsantrasyon eksikliğine karşı oldukça faydalı bir bitkidir. Muskat cevizinin içindeki bileşikler beyindeki sinirleri uyararak hafızayı iyileştirmeye yardımcı oluyor.

5UYKUSUZLUĞA KESİN ÇÖZÜM
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UYKUSUZLUĞA KESİN ÇÖZÜM

Muskat hafif rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle ılık süt ile bir araya geldiğinde oldukça sakinleştirici bir etki vererek geceleri daha rahat uyumanızı sağlar. Eğer uyku probleminiz varsa, yatmadan önce ılık bir sütün içine katılan muskat uykusuzluğa çare olabilir.

6CİLT SAĞLIĞINI KORUYOR
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CİLT SAĞLIĞINI KORUYOR!

Antioksidan içeriği sayesinde cildi korumak için önemli olan serbest radikallerle mücadele ediyor. Akne nedeniyle ciltte oluşan iltihap ve tahrişi azaltıyor. Uçucu yağlara sahip olan muskat; topik olarak kullanıldığında siyah nokta ve sivilce izlerini azaltmada etkili oluyor. Cildin sağlığını başarılı bir şekilde koruyan muskat genellikle seyreltilip krem ile karıştırılıyor.

7DOĞAL AĞRI KESİCİ
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DOĞAL AĞRI KESİCİ!

Bu minik şifa deposu mentol benzeri bir bileşene sahip olduğundan doğal ağrı kesiciler arasında yer almaktadır. Hastalık ya da yaralanmalara karşı kullanılır. Rahatlamaya son derecede yardımcı olabilecek bir etkiye sahiptir. Mide ve karın ağrılarının da önüne geçer.

8SİNDİRİM SİSTEMİNE BİREBİR DESTEKÇİ
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SİNDİRİM SİSTEMİNE BİREBİR DESTEKÇİ!

Muskat içerisinde bol miktarda lif barındırdığından sindirim sistemine doğal yoldan destek verir. Bu sebeple kabızlık gibi bağırsak sorunlarını en aza indirerek rahatlatıcı etki verir. Sindirim sistemini kolaylaştırıyor, mide ve bağırsak suyunun salgılanmasında en önemli besinler arasında yer alıyor.

9AĞIZ KOKUSUNA İYİ GELİYOR
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AĞIZ KOKUSUNA İYİ GELİYOR!

Muskatın antibakteriyel özellikleri oldukça fazladır. Bu sebeple muskat ağız kokusu ve kötü nefesi tedavi etmede birebir çözüm sağlıyor. Kötü nefesin nedenlerinden biri ağızda biriken bakterilerdir. Muskat, ağzı bu bakterilerden temizleyerek ağız kokusunu gideriyor. Ayrıca muskat, diş ve diş eti hastalıklarını da tedavi edebiliyor.

10KAN BASINCI İÇİN ETKİLİDİR
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KAN BASINCI İÇİN ETKİLİDİR!

Muskat bol miktarda mineral barındırır. Mineraller organların fonksiyonları için en fayda sağlayan etkendir. İçinde bulunan potasyum minerali sayesinde kan basıncını düşürerek kan damarlarını rahatlatır. Bolca demir içerdiği için kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır. Demir eksikliğini yani anemi belirtilerini en aza indirir.

11MUSKAT NASIL KULLANILIR
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MUSKAT NASIL KULLANILIR?

Muskat şekli itibariyle hindistan cevizine benzetilse de aslında kendisi yapı ve tat olarak hindistan cevizinden oldukça farklı. Hint cevizi olarak da anılan, özellikle Hindistan’da ve Hollanda’da çok popüler olan muskat, tropik bölgelerde yetişen, portakal ağacına benzeyen bir ağaçtır. Meyveleri şekil itibariyle cevize benzer. Bu meyveler olgunlaştıktan sonra rendelenerek baharat olarak kullanılabilir. Muskatı yemeklerinizde, tatlılarınızda, içeceklerinizde kullanmanız için hazır şekilde büyük marketlerin baharat bölümlerinde ve aktarlarda bulabilirsiniz.

12HARİKALAR YARATAN BAHARAT
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HARİKALAR YARATAN BAHARAT

Muskat doğru miktarda kullanıldığı zaman mide ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelen, özellikle peynirli besin maddelerine çok yakışan, genelde beşamel sosunda kullanılabilen, yemeklerde özellikle pişmeye yakın eklendiğinde harikalar yaratan bir baharattır.

13MUSKAT NASIL SAKLANIR
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MUSKAT NASIL SAKLANIR?

Aktarlarda kolaylıkla bulanan muskat, aynı zamanda büyük marketlerin baharat reyonunda da bulunmaktadır. Serin, kuru ve karanlık yerlerde muhafaza edilmesi kullanım süresini arttırmak açısından önemlidir. Muskat baharatı, hava ile temas edecek şekilde muhafaza edilirse kekremsi bir tada sahip olur.

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