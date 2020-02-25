MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKoleksiyonlar Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana 2020 Sonbahar Koleksiyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana 2020 Sonbahar Koleksiyonu
Koleksiyonlar
MAHMURE ÖZEL

Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana 2020 Sonbahar Koleksiyonu

Dolce & Gabbana, büyük boy kazaklar, yünlü çoraplar ve tüylü terliklerin yer aldığı bir 2020 Sonbahar / Kış şovu düzenledi. Koronavirüs paniğinin egemen olduğu çalkantılı bir hafta sonunun ardından Milano Moda Haftası'nda Dolce & Gabbana koleksiyonu tanıtıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Markanın tasarımcıları Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, 'Made by Hand' koleksiyonuyla zanaatkârlara saygılarını sundular.

2

Podyumdaki ekranlar, terzilerin, ayakkabıcıların, deri kesicilerin ve örme makinelerinin eski siyah beyaz videolarını gösterdi.

3

Koleksiyonlarını yorumlarken "Geçmiş ve özgünlük ile el yapımının yeni bir yorumu'' şeklinde tanımladılar.

4

Dolce & Gabbana modellerini rahat hırkalar, örme şortlar ve braletler ve yüksek yünlü çoraplarla giydirdi.

5

Keskin bir şekilde uyarlanmış takımlara kadınsı özellikler ve çiçekler eklendi. Beyaz güller ve elbiseler üstünde dönen kırmızı güllerle çevrildi.

6

2011 yılında hayatını kaybeden Amy Winehouse'un şarkılarıyla hazırlanan koleksiyon, toplam 121 tasarımı içeriyordu.

7

Dolce & Gabbana şovundaki bazı konuklar koleksiyonu izlerken koronavirüs nedeniyle maske takıyorlardı.

8Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

9Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

10Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

11Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

12Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

13Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

14Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi