Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana 2020 Sonbahar Koleksiyonu
Dolce & Gabbana, büyük boy kazaklar, yünlü çoraplar ve tüylü terliklerin yer aldığı bir 2020 Sonbahar / Kış şovu düzenledi. Koronavirüs paniğinin egemen olduğu çalkantılı bir hafta sonunun ardından Milano Moda Haftası'nda Dolce & Gabbana koleksiyonu tanıtıldı.
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Markanın tasarımcıları Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, 'Made by Hand' koleksiyonuyla zanaatkârlara saygılarını sundular.
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Podyumdaki ekranlar, terzilerin, ayakkabıcıların, deri kesicilerin ve örme makinelerinin eski siyah beyaz videolarını gösterdi.
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Koleksiyonlarını yorumlarken "Geçmiş ve özgünlük ile el yapımının yeni bir yorumu'' şeklinde tanımladılar.
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Dolce & Gabbana modellerini rahat hırkalar, örme şortlar ve braletler ve yüksek yünlü çoraplarla giydirdi.
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Keskin bir şekilde uyarlanmış takımlara kadınsı özellikler ve çiçekler eklendi. Beyaz güller ve elbiseler üstünde dönen kırmızı güllerle çevrildi.
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2011 yılında hayatını kaybeden Amy Winehouse'un şarkılarıyla hazırlanan koleksiyon, toplam 121 tasarımı içeriyordu.
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Dolce & Gabbana şovundaki bazı konuklar koleksiyonu izlerken koronavirüs nedeniyle maske takıyorlardı.
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Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu
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Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu
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Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu
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Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu
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Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu
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Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu
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Milano Moda Haftası: Dolce & Gabbana Sonbahar Koleksiyonu