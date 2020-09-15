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Geriİyi Yaşam Migrene İyi Gelen Yağlar ve Kullanım Rehberi
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Migrene İyi Gelen Yağlar ve Kullanım Rehberi
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Pexels

Migrene İyi Gelen Yağlar ve Kullanım Rehberi

Migreniniz varsa burada yazacaklarımız anlamsız kalır. Çünkü bu rahatsızlık maalesef anlatılmaz, yaşanır... Peki ağrılarınız başladığında yardım alabileceğiniz bazı doğal yöntemler olduğunu biliyor musunuz?

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Migrene iyi gelen doğal yağları ve nasıl kullanıldıklarını anlatıyoruz...

2Lavanta yağı
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Lavanta yağı

Lavanta yağı, anti-enflamatuar içeriği sayesinde, baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı oluyor. Sadece ağrıları geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda migren ataklarının baş tetikleyicileri olan uykusuzluk ve strese de iyi geliyor. 2012 yılında yapılan araştırmalar, lavanta yağının solunmasının migren ağrılarının akut tedavisinde etkin ve güvenli bir tedavi yöntemi olabileceğini ortaya koydu.

3Nasıl kullanılır
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Nasıl kullanılır?

Ilık su dolu bir kaba 10 damla lavanta yağı ekleyin. Kasenin üzerine eğilin ve buharı soluyun. Ayrıca kulağınızın arkasına, ensenize de birkaç damla lavanta yağı ile masaj yapabilirsiniz.

4Papatya yağı
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Papatya yağı

Yapılan araştırmalar, papatya yağının da ağrı giderici bir özelliği olduğunu ortaya çıkardı. Bu yağ, anksiyete ve stres semptomlarının giderilmesine de yardımcı oluyor.

5Nasıl kullanılır
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Nasıl kullanılır?

Birkaç damla papatya yağını direk ya da bir çay kaşığı su ile seyrelterek alnınıza, ensenize ve omuzlarınıza masaj yaparak uygulayın.

6Nane yağı
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Nane yağı

Nane yağı, migren ağrılarını tedavi etmek için kullanılan en yaygın doğal yöntemlerden biridir. İçeriğindeki mentol sayesinde kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı oluyor. Ayrıca nane yağı migren ağrılarının sebep olduğu mide bulantısını da hafifletiyor.

7Nasıl kullanılır
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Nasıl kullanılır?

2 damla nane yağını 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın ve alnınıza, boynunuzun arkasına, omuzlarınıza masaj yaparak sürün. Ayrıca bir difüzöre birkaç damla nane yağı koyarak mentol kokusunu evin içine de yayabilirsiniz. Bu yöntem de ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

8Okaliptüs yağı
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Okaliptüs yağı

Bu yağ migren ağrılarının yanı sıra kronik sinüzitin neden olduğu migren ataklarını da yatıştırıyor.

9Nasıl kullanılır
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Nasıl kullanılır?

Okaliptüs yağını da tıpkı nane yağı gibi Hindistan cevizi yağı ile karıştırıp ağrıyan bölgelerinize sürebilirsiniz. Alternatif olarak okaliptüs yağını sıcak su dolu bir kaba damlatabilir, buharını soluyabilirsiniz. Ayrıca bir mendile birkaç damla dökerek gün içinde soluyabilirsiniz.

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