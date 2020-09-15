Migrene İyi Gelen Yağlar ve Kullanım Rehberi

Migreniniz varsa burada yazacaklarımız anlamsız kalır. Çünkü bu rahatsızlık maalesef anlatılmaz, yaşanır... Peki ağrılarınız başladığında yardım alabileceğiniz bazı doğal yöntemler olduğunu biliyor musunuz?
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1
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Migrene iyi gelen doğal yağları ve nasıl kullanıldıklarını anlatıyoruz...
2
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Lavanta yağı
Lavanta yağı, anti-enflamatuar içeriği sayesinde, baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı oluyor. Sadece ağrıları geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda migren ataklarının baş tetikleyicileri olan uykusuzluk ve strese de iyi geliyor. 2012 yılında yapılan araştırmalar, lavanta yağının solunmasının migren ağrılarının akut tedavisinde etkin ve güvenli bir tedavi yöntemi olabileceğini ortaya koydu.
3
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Nasıl kullanılır?
Ilık su dolu bir kaba 10 damla lavanta yağı ekleyin. Kasenin üzerine eğilin ve buharı soluyun. Ayrıca kulağınızın arkasına, ensenize de birkaç damla lavanta yağı ile masaj yapabilirsiniz.
4
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Papatya yağı
Yapılan araştırmalar, papatya yağının da ağrı giderici bir özelliği olduğunu ortaya çıkardı. Bu yağ, anksiyete ve stres semptomlarının giderilmesine de yardımcı oluyor.
5
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Nasıl kullanılır?
Birkaç damla papatya yağını direk ya da bir çay kaşığı su ile seyrelterek alnınıza, ensenize ve omuzlarınıza masaj yaparak uygulayın.
6
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Nane yağı
Nane yağı, migren ağrılarını tedavi etmek için kullanılan en yaygın doğal yöntemlerden biridir. İçeriğindeki mentol sayesinde kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı oluyor. Ayrıca nane yağı migren ağrılarının sebep olduğu mide bulantısını da hafifletiyor.
7
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Nasıl kullanılır?
2 damla nane yağını 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın ve alnınıza, boynunuzun arkasına, omuzlarınıza masaj yaparak sürün. Ayrıca bir difüzöre birkaç damla nane yağı koyarak mentol kokusunu evin içine de yayabilirsiniz. Bu yöntem de ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.
8
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Okaliptüs yağı
Bu yağ migren ağrılarının yanı sıra kronik sinüzitin neden olduğu migren ataklarını da yatıştırıyor.
9
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Nasıl kullanılır?
Okaliptüs yağını da tıpkı nane yağı gibi Hindistan cevizi yağı ile karıştırıp ağrıyan bölgelerinize sürebilirsiniz. Alternatif olarak okaliptüs yağını sıcak su dolu bir kaba damlatabilir, buharını soluyabilirsiniz. Ayrıca bir mendile birkaç damla dökerek gün içinde soluyabilirsiniz.