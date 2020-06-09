Mide Bulantısını Hafife Almayın! Hastalık Habercisi Olabilir...
Sık yaşanan sorunlardan biri olan mide bulantısının birçok nedeni var. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilese de ‘nasılsa geçer’ denilerek çoğunlukla hekime gitme gereği duyulmuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, mide bulantısında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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1
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Çoğu kez atalarımızdan bizlere aktarılageldiği üzere nane-limon kaynatarak bulantı hissini ortadan kaldırabilsek de, bazen nane-limon ile geçiştirilemeyecek şekilde ciddi sorunlardan kaynaklanabiliyor mide bulantısı. Günlük yaşantının ayrılmaz bir parçasına haline gelen stresten gürültülü veya havasız ortama, açlıktan aşırı yemeye dek birçok etkenin mide bulantısına yol açabiliyor.
2
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Bulantının sebebi eğer hastalığa bağlı değilse, tedavisi de ilaç olmamalıdır. Bulantı olunca ilk iş temiz havaya çıkmak, derin nefes alıp vermek olmalıdır. Nane-limon çayıyla da rahatlama sağlanabilir. Bunun haricinde bilmediğimiz, kulaktan dolma önerilerle bitkisel karışımlar içmekten kaçınmak gerekir.
3
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Çünkü hangi insanda hangi etkiye yol açacağı bilinemez; ayrıca karaciğeri ciddi şekilde tahrip edebilir. Bu arada eğer bulantı tekrarlayan bir durum almışsa ve bulantıya eşlik eden başka şikayetler oluyorsa mutlaka hekime görünmek gerekir.
4
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Mide bulantısına yol açan pek çok hastalık bu ve başka hastalıklarda kullanılan ilaçlar, antibiyotikler de bulantıya yol açabiliyor. Sebep olduğu huzursuzluk hissinin kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemesine rağmen çoğunlukla doktora gitme gereği duyulmuyor. Mide bulantısı bazen de ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor.
5
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Mide bağırsak hastalıklarından hepatite, göz hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara, besin zehirlenmesinden kalp krizi ve kansere dek bir çok ciddi hastalığın belirtisi olabildiğinden, kişide bulantıya eşlik eden başka şikayetler varsa, özellikle bir iki günden uzun sürmüşse doktora görünmek gerekiyor.
6
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Örneğin kalp krizi, kalbin alt bölgelerinden kaynaklandığı zaman bulantı ve kusma çok sık görülebiliyor. O nedenle göğüs ağrısı, terleme gibi şikayetler de varsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Ya da mide-bağırsak hastalıkları, sinsice gelişen mide kanamasının ilerleyen dönemindeki yutulmuş kanın yol açtığı bulantı olabiliyor ve kişinin haberi olmuyor.
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Karaciğer fonksiyon bozukluğunda da ilk belirtilerden biridir bulantı; beraberinde iştahsızlık ve mide ağrısı eşlik edebiliyor. Safra kesesinde çamur veya taş olduğunda da safranın kasılmasına bağlı bulantı hissi, devamında kusma olabiliyor.
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Bulantıya bu şikayetlerden en az biri eşlik ediyorsa dikkat!
- Kusma
- Karın ağrısı, göğüs ağrısı, karın krampları
- İshal
- Bulanık görme
- Bilinç bulanıklığı, bayılma
- Cildin soğuk ve nemli, terli olması
- Çarpıntı
- Eklem-kas-boyun ağrısı
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Mide bulantısı bu hastalıkların alarm zili olabilir