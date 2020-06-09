Mide Bulantısını Hafife Almayın! Hastalık Habercisi Olabilir...

Örneğin kalp krizi, kalbin alt bölgelerinden kaynaklandığı zaman bulantı ve kusma çok sık görülebiliyor. O nedenle göğüs ağrısı, terleme gibi şikayetler de varsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Ya da mide-bağırsak hastalıkları, sinsice gelişen mide kanamasının ilerleyen dönemindeki yutulmuş kanın yol açtığı bulantı olabiliyor ve kişinin haberi olmuyor.