Meyve Yemek İçin En İdeal Zaman Hangisi?

Kilo kaybı için meyve yemek işe yarar mı? Genelde meyve yemenin sihirli bir zamanlaması olmamakla birlikte, kilo verme hedefi olan bir kişi meyve yeme zamanını daha iyi ayarlayabilir. Yemekten önce besleyici düşük kalorili meyvelerin tüketilmesi, kişinin kendisini daha doymuş hissetmesine yardımcı olur ve bu nedenle yemek sırasında veya sonrasında fazla yememelerini sağlar.