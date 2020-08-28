Mevsim Geçişinde Hasta Olmamak İçin Nasıl Beslenmeliyiz?

Vitamin ve mineral ihtiyacı Bağışıklık sistemimiz her an çalışır durumdadır ancak vücudumuzu zararlı mikroorganizmalara karşı koruyan savunma hücreleri, bu mikroorganizmaların varlığı ile çalışır. Bu hücrelerin çoğalabilmesi için DNA ve RNA başta olmak üzere hem protein hem lipit sentezi yapılır. Vücutta hem bu sentezlerin hem de metabolik mekanizmaların doğru ve düzgün olarak ilerleyebilmesi için pek çok vitamin ve minerale gereksinim duyulur.