Metabolizmanızı Ateşleyin! İşte Yaza Hazırlanmanın İpuçları...

Kendinizi aç bırakmak metabolizmanızı yavaşlatır. Bu nedenle öğün aralarında acıktığınızda açlığınızı görmezden gelmek yerine bir meyve, bir avuç ceviz, badem, leblebi ya da bir bardak ayrandan oluşabilecek küçük ara öğünler ekleyebilirsiniz.