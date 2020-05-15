Metabolizma Hızlandırıcı 7 İçecek Tarifi

Anti depresanlar, diyabet ilaçları ve steroidler metabolizmanın yavaşlamasına ve bel çevrenizin genişlemesine neden olur. Egzersiz yapmadığınızda yağlar vücudunuzda birikir ve metabolizmanız yavaşlar. Egzersiz yaptığınızda kalp daha güçlü pompalar, kan ihtiyacı olan besin öğelerini kaslara iletir, kaslarınız çalıştığında da metabolizmanız hızlanır.