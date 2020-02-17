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GeriSpor Fitness Metabolizma Ateşleyiciler: 7 Muhteşem Yöntem
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Metabolizma Ateşleyiciler: 7 Muhteşem Yöntem
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Metabolizma Ateşleyiciler: 7 Muhteşem Yöntem

Metabolizma hızı, kilo alıp verme sürecinde oldukça etken bir rol oynar. Eğer metabolizmanız yavaş ise daha kolay kilo alırsınız. Yaşınız ve kilonuz ne olursa olsun metabolizmanızın hızlandırılmasını sağlayacak yöntemler mevcut! Gelin o yöntemleri beraber inceleyelim.

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İşte karşınızda metabolizma ateşleyici 7 muhteşem yol!

2Belli bir diyet uygulamanıza gerek yok

Belli bir diyet uygulamanıza gerek yok

"Diyet yaparsam metabolizmam hızlanır" fikrinden vazgeçin. Metabolizmanızı hızlandırmanın kesin yollarından biri diyet uygulamamaktır. Bunun yerine sağlıklı besinleri belli miktarlarda tüketerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

3Küçük atıştırmalıklar tüketin

Küçük atıştırmalıklar tüketin

Kilo vermek ve metabolizma hızlandırma konusunda her ne kadar atıştırmalıklardan uzak durmanız söylense de küçük çaplı atıştırmalıklar tüketebilirsiniz. Örneğin havuç, meyve salatası ve sebze gibi gıdaları atıştırmalık olarak tüketerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Atıştırmalıklarınızın ortalama 100-200 kalori arasında olmasına özen gösterin. 

4Uyku

Uyku

Farkında olmasanız bile uyku fiziksel ve zihinsel anlamda hayati bir önem taşır. Düzenli olarak yeteri kadar uyku almazsanız, metabolizmanız yavaşlar ve kilo almaya başlarsınız. Erken yatıp erken kalkmaya dikkat edin.

5Balık tüketin

Balık tüketin

Metabolizmanızı hızlandırmanızın bir diğer yolu ise balık tüketmektir. Balık genellikle yaşlanmayı önlemesi ve kalp sağlığına faydaları ile bilinse de metabolizmayı hızlandırmak için de oldukça etkilidir. Balık, yağ yakıcı enzimleri arttırmaya ve yağ depolayan enzimleri azaltmaya yardımcı olur.

6Bitter çikolata

Bitter çikolata

Çikolata severler çok sevineceksiniz! Çünkü bitter çikolata, metabolizmayı hızlandıran harika bir besin. Bitter çikolata, metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinen kafeini fazlasıyla içerir. Bu nedenle belli aralıklarla bitter çikolata tüketebilirsiniz.

7Hareket etmek

Hareket etmek

Özellikle masa başı çalışanların dikkat etmesi gereken bir madde; hareket etmek. Hareketsiz kalmak, metabolizmayı yavaşlatan şeylerin başında gelir. Biraz yürüyüş yapmak sadece yediğiniz besinleri sindirmenizi sağlamaz aynı zamanda vücudunuz yağ akıcı enzimlerinde hızlandırılmasını sağlar.

8Yeşil çay içmek

Yeşil çay içmek

Bol su içmenin yanı sıra yeşil çay içmek de metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. Yeşil çay içerek metabolizmanızı %4 oranında hızlandırabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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