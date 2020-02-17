MAHMURE ÖZEL
Metabolizma Ateşleyiciler: 7 Muhteşem Yöntem
Metabolizma hızı, kilo alıp verme sürecinde oldukça etken bir rol oynar. Eğer metabolizmanız yavaş ise daha kolay kilo alırsınız. Yaşınız ve kilonuz ne olursa olsun metabolizmanızın hızlandırılmasını sağlayacak yöntemler mevcut! Gelin o yöntemleri beraber inceleyelim.
Küçük atıştırmalıklar tüketin
Kilo vermek ve metabolizma hızlandırma konusunda her ne kadar atıştırmalıklardan uzak durmanız söylense de küçük çaplı atıştırmalıklar tüketebilirsiniz. Örneğin havuç, meyve salatası ve sebze gibi gıdaları atıştırmalık olarak tüketerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Atıştırmalıklarınızın ortalama 100-200 kalori arasında olmasına özen gösterin.
Balık tüketin
Metabolizmanızı hızlandırmanızın bir diğer yolu ise balık tüketmektir. Balık genellikle yaşlanmayı önlemesi ve kalp sağlığına faydaları ile bilinse de metabolizmayı hızlandırmak için de oldukça etkilidir. Balık, yağ yakıcı enzimleri arttırmaya ve yağ depolayan enzimleri azaltmaya yardımcı olur.
Hareket etmek
Özellikle masa başı çalışanların dikkat etmesi gereken bir madde; hareket etmek. Hareketsiz kalmak, metabolizmayı yavaşlatan şeylerin başında gelir. Biraz yürüyüş yapmak sadece yediğiniz besinleri sindirmenizi sağlamaz aynı zamanda vücudunuz yağ akıcı enzimlerinde hızlandırılmasını sağlar.
9