Metabolik Sendrom Hastalığı Nedir, Neden Olur? Metabolik Sendrom Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi
Yanlış beslenme düzeni, hareketsizlik, fazla kilo ve genetik yatkınlık çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Metabolik sendrom hastalığı da bu sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Peki metabolik sendrom hastalığı nedir, neden olur? Metabolik sendrom hastalığı belirtileri ve tedavisi
Metabolik sendrom, kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve inme gibi hastalık risklerini artıran risk faktörleri bütünüdür. Bu risk faktörlerine sendrom x, dismetabolik sendrom ya da insülin direnci sendromu isimleri de verilmektedir. Metabolik sendrom riskinin yaşla birlikte arttığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.
Metabolik sendrom hastalığının risk faktörleri: Yaş, obezite, diyabet, karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve polikistik over gibi hastalıklardır.
Metabolik sendrom hastalığının risk faktörleri: Yaş, obezite, diyabet, karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve polikistik over gibi hastalıklardır.
Metabolik sendrom hastalığı neden olur?
Metabolik sendromun kesin nedeni bilinmemektedir. Metabolik sendromun birçok özelliği insülin direnci ile ilişkilidir. İnsülin direnci, kan şekerini düşürmek için insülinin efektif olarak etki edememesi olarak tanımlanabilir. Genetik mirasınız ve yaşam tarzınızın oluşturduğu faktörler bu duruma neden olabilir.
Kimler risk altına?
Bel çevresi yağlanması fazla olan, diyabeti olan ya da ailesinde diyabet öyküsü olan, ensede ya da koltuk altında insülin direncinin bir bulgusu olan Akantozis Nigrikans adı verilen koyu cilt lekeleri olan kişiler özellikle risk altındadır.
Kimler risk altına?
Bel çevresi yağlanması fazla olan, diyabeti olan ya da ailesinde diyabet öyküsü olan, ensede ya da koltuk altında insülin direncinin bir bulgusu olan Akantozis Nigrikans adı verilen koyu cilt lekeleri olan kişiler özellikle risk altındadır.
Metabolik sendrom hastalığı belirtileri nelerdir?
Hastalığın herhangi belirgin bir belirtisi yoktur. Metabolik sendrom zamanla hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği gibi problemler nedeniyle bulgu vermeye başlayabilir.
Nasıl teşhis edilir?
Aşağıda listelenen beş bulgudan en az üçüne varsa metabolik sendrom tanısı konulur.
Bel çevresi erkekler için 102 cm veya daha fazla, kadınlar için 88 cm veya daha fazla,
Ölçülen tansiyonun 135/85 mm-hg üzerinde olması ya da hipertansiyon için ilaç kullanımı,
Kan trigliserid seviyesinin 150 mg/dL üzerinde olması,
Açlık kan şekerinin 100 mg/dL üzerinde olması ya da şeker ilacı kullanmak,
HDL kolesterolün kadınlar için 50, erkekler için 40 mg/dL’ den az olması.
Nasıl teşhis edilir?
Aşağıda listelenen beş bulgudan en az üçüne varsa metabolik sendrom tanısı konulur.
Bel çevresi erkekler için 102 cm veya daha fazla, kadınlar için 88 cm veya daha fazla,
Ölçülen tansiyonun 135/85 mm-hg üzerinde olması ya da hipertansiyon için ilaç kullanımı,
Kan trigliserid seviyesinin 150 mg/dL üzerinde olması,
Açlık kan şekerinin 100 mg/dL üzerinde olması ya da şeker ilacı kullanmak,
HDL kolesterolün kadınlar için 50, erkekler için 40 mg/dL’ den az olması.
Metabolik sendrom hastalığı nasıl önlenir?
Metabolik sendromun altında yatan ana faktörün obezite olduğu düşünüldüğünde, sağlıklı kilo aralığına inmek ve fiziksel aktiviteyi arttırmak oldukça önemlidir. Kilo verimi aşamasında sağlıklı kilo verimi için profesyonel destek almanız metabolik sendrom risklerini bertaraf etmenize ya da oluşumunu önlemenize yardımcı olacaktır.
Fiziksel aktiviteye rağmen, iştahınızı kontrol edemeyip kilo vermekte zorlanırsanız; doktorunuz size kilo verimine yardımcı bimodal mide botoksu, 6 aylık mide balonu, mide balonu, yutulabilir mide balonu, ilaç tedavileri, tüp mide ameliyatı gibi yöntemler önerebilir.
İlk plan kişinin kendi kendine sağlıklı kilo aralığına inmesini sağlamaktır, fakat sağlıklı kilo aralığına inmekte zorlanılırsa yardımcı yöntemler devreye girebilir. Beslenme programında karbonhidratı sınırlamak ve lif içeriği yüksek besinler tüketmek faydalı olacaktır.
Fiziksel aktiviteye rağmen, iştahınızı kontrol edemeyip kilo vermekte zorlanırsanız; doktorunuz size kilo verimine yardımcı bimodal mide botoksu, 6 aylık mide balonu, mide balonu, yutulabilir mide balonu, ilaç tedavileri, tüp mide ameliyatı gibi yöntemler önerebilir.
İlk plan kişinin kendi kendine sağlıklı kilo aralığına inmesini sağlamaktır, fakat sağlıklı kilo aralığına inmekte zorlanılırsa yardımcı yöntemler devreye girebilir. Beslenme programında karbonhidratı sınırlamak ve lif içeriği yüksek besinler tüketmek faydalı olacaktır.