Metabolik Sendrom Hastalığı Nedir, Neden Olur? Metabolik Sendrom Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Metabolik sendrom hastalığı belirtileri nelerdir?

Hastalığın herhangi belirgin bir belirtisi yoktur. Metabolik sendrom zamanla hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği gibi problemler nedeniyle bulgu vermeye başlayabilir.



Nasıl teşhis edilir?



Aşağıda listelenen beş bulgudan en az üçüne varsa metabolik sendrom tanısı konulur.

Bel çevresi erkekler için 102 cm veya daha fazla, kadınlar için 88 cm veya daha fazla,

Ölçülen tansiyonun 135/85 mm-hg üzerinde olması ya da hipertansiyon için ilaç kullanımı,

Kan trigliserid seviyesinin 150 mg/dL üzerinde olması,

Açlık kan şekerinin 100 mg/dL üzerinde olması ya da şeker ilacı kullanmak,

HDL kolesterolün kadınlar için 50, erkekler için 40 mg/dL’ den az olması.