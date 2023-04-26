MERKÜR RETROSU 2023: Merkür Retrosu Ne Zaman Başlayacak ve Bitecek? İşte Retro Takvimi...
Merkür retrosu her yıl belli zamanlarda gerçekleşiyor. Astroloji tutkunları tarafından yakından takip edilen bu sürecin burçlar üzerinde olumlu-olumsuz etkileri olabiliyor. Peki Merkür retrosu ne zaman başlayacak ve bitecek? işte 2023 Merkür retro takvimi...
Merkür retrosu ne zaman? sorusu astrolojiyle yakından ilgilenenler tarafından araştırılıyor. Retronun etkilerinin neler olduğu, hangi burcu nasıl etkileyeceği de merak konusu. İşte, Merkür Retrosu hakkında bilgiler...
MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ
Merkür retrosu bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir. Merkür gerilemesi nedeniyle ortaya iletişim, anlaşma, ifade, yolculuklar, ticaret, seyahat ve elektronik aletler gibi konularda aksaklıklar, gecikmeler veya hatalar çıkarabilir.