MERKÜR RETROSU 2023: Merkür Retrosu Ne Zaman Başlayacak ve Bitecek? İşte Retro Takvimi...

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ

Merkür retrosu bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir. Merkür gerilemesi nedeniyle ortaya iletişim, anlaşma, ifade, yolculuklar, ticaret, seyahat ve elektronik aletler gibi konularda aksaklıklar, gecikmeler veya hatalar çıkarabilir.