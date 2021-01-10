Merkür Kova Transitinin Burçlara Etkisi

BOĞA BURCU Merkür’ün Kova burcuna geçişi düşüncelerinizi daha kolay ve aktif bir şekilde hayata geçirmenizi sağlayacak. Çok kolay bir süreç olmayabilir. Yapacağınız konuşmalar, kullanacağınız ifadeler sizi huzursuz edebilir. Çünkü bir şeyleri değiştirmek zorunda kalmak sizde hep bu hissi oluşturdu. Bu kez bu huzursuzluğun getirdiği öfkeyi kenara bırakmalı ve sakin olmalısınız. Toplum önündeki konuşma tarzınızda rahat bir tavır sergilemek kendinizi daha iyi ifade etmenizin önünü açacaktır. Bir rol model olarak anılıyor olmak bu dönem elde edeceğiniz en büyük kazançlardan biri olacaktır. Kariyerinizi etkileyecek önemli bir kararın arefesindesiniz. Bugünlerde sabrınız en çok burada lazım. 2 - 17 Mayıs doğumlu bir Boğa burcuysanız yaşadığınız her olay için kendinize 4 Mart tarihine kadar zaman verin. Acele kararlar içinde olmayın. Yapamayacağınız şeyler için şikayetvari bir tutum sergilemek, kendinizi o şeyleri yaparken bulmanıza sebep olabilir. Bulunduğunuz yer ve çalıştığınız işle ilgili planlarınız için sağlam ve uzun vadede etki vaat eden bu dönemi makul bir yol haritasıyla değerlendirmelisiniz.