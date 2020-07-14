Merkür İleri Hareketine Döndü! Burçlara Etkileri Nasıl Olacak?
Merkür gezegeni ileri hareketine 13 Temmuz'da döndü. Tam hızına 24 Temmuz’da kavuşacak. 2020'nin 3. ve son Merkür gerileme hareketi 14 Ekim- 3 Kasım 2020'de Terazi takımyıldızında gerçekleşecek. Merkür’ün gücünü en fazla Temmuz son haftasında hissedebilirsiniz. Sonrasında 5 Ağustos'ta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ayrı bir bilinç ile farklı şeyler konuşacağız.
PEKİ TEK TEK BURÇLARA ETKİSİ NASIL OLACAK? ASTROLOG AYGÜL AYDIN ANLATTI...
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1
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Bir gezegen geri gitmez sadece olduğundan daha da yavaşlar. Dünyadan bakıldığında geri gidiyor gibi algılarız.
Her gerilemenin başında ve sonunda her şey daha fazla dürtüsel olur. Önümüzdeki birkaç gün içinde söylediklerinize ve başkalarının size söylediklerine dikkat edin. Tüm herkes sahte olan ve uzun süredir kandırıldıkları konuları öğrenebilir.
2
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Birçok insan eteğindeki taşları bu hafta döker. Dökmeli midir ya da değil midir bilmiyorum ama yaralı olduğunuzu biliyorum. İlişkinizde ya da içinde sevgi barındıran her şeyi konuşmak açısından güzel bir hafta. Sevginizi söyleyin. Kendinizi iyi ve ait hissettiğiniz insanlarla olun. Daha sakin kalabileceğiniz konular üzerine yorumlar yapmayı deneyin.
Unutma; Bir kez uyandın mı sonsuza kadar uyanık kalacaksın!
Geçmişte seni acıtan konuların her neyse artık bunlar açıklığa kavuşmaya başlayabilir. Aile ilişkilerin yoluna giriyor. Kariyer adına umutsuz olmamalısın. Kendinizi kabullenin ve kendinizde kusur aramaya çalışmayın. Kusursuz olmaya da çalışmayın. Hatalardan öğrenilir,utanılmaz. Başkalarını memnun edemeyebilirsiniz ama kendinizi memnun etmek için elinizden geleni yapmalısınız. Bu şekilde geçmiş korkularınızdan kurtulacaksınız. Korkusuz olabilirsiniz.
4
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Boğa veya Yükselen Boğa;
Hayata karşı görüşün değişiyor ve yeni bir hedef belirliyorsun. Bazı hayal kırıklıkları olmuş olabilir. Bu durum seni büyütecek ve yeni olaylara hazırlayacak bir durum olacaktır. Bu bana neden yapıldı diye sormamalısın. Bazı insanlarla gereğinden fazla zaten zaman kaybettin. Kimseden nefret etmemelisin. Nefret sepetteki çürük elmaya benzer. Eğer onu sepetten atmazsan sağlam olan duygularını da çürütür.
5
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İkizler veya Yükselen İkizler;
Son dönemlerde yaşadığın parasal konular seni daha fazla boğmuş olabilir. Ekonomik anlamda bir huzur isterken partnerinin kıskançlıkları ile uğraşmak zorunda da kalmış olabilirsin. Belki de ilk kez özgür olmadığın için her şeyi bırakıp gitmek istiyorsun. Yapman gereken konuşmak ve sınırlarını çizmek olacaktır. Bizi başkaları üzerinde güç ve egemenlik kurma yanılgısına iten kendi güvensizliklerimizi kabul etmeye başlayabiliriz. Cesaret kırıcı olmamak çok önemlidir.
6
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Yengeç veya yükselen Yengeç:
İlişkinde yaşadığın fonksiyon bozukluğuna artık son verme zamanı gelmiş olabilir. Belki çok sustun ve artık mutlu olma zamanı geldi. Kendi yolunu çizmek seni korkutmamalıdır. Bir alkol bağımlısını değiştiremezsiniz ya da değişmeye niyeti olmayan birini düzeltemezsiniz. Bazı şeyleri halledebilirsiniz ama boyunuzu aşan şeyleri değil. Lütfen artık yarım kalan konular üzerinde yine düzelir mi ya da hata mı yapıyorum diye düşünmeyin.İçinden geldiği gibi en doğru şekilde hayatına yön ver. Korkuların yüzünden kendini hep mahvettin. Artık korkularının üzerine git ve kendine yeni bir hayat kur. Güvende olmayı hakkediyorsun.Yapabileceğinden fazlasını yapmış olabilirsin.
7
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Aslan veya yükselen Aslan:
Sorumlulukların ve iş hayatındaki düzensizlikler seni yormuş olabilir. Âmâ bu dönem hayatının yükünü sırtlanıp düzene sokmak için var. Bu seni şu an için zorlamış gibi görünse de aslında hayatını değiştirme noktasında bir dönüşüm denilebilir. Pes etme ve asla bırakıp gitmeyi düşünme. Sorunlarla başa çıkabilirsin. Bir kere sorumluluklarını üstlenir ve acı çektiğinizi kabullenirseniz, savunma ihtiyacından kurtulursunuz. Bu durum sizi kimsenin sizi üzmesine izin vermez.
8
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Başak veya yükselen Başak:
İdeallerini düşünürken bir yandanda aşk hayatını sorguluyor olabilirsin. Hayatında yeni değişimler seni bekliyor ama bunun için ilişkinde artık huzursuzluklardan uzak durmalısın. Beklemediğin bir şekilde biten bir ilişki içindeysen bu noktada sabırlı olmalı ve biraz geri adım atmalısın. Fevri olma. Kimse kusursuz olamaz. Herkes bazen yardıma ihtiyaç duyar. Sonuçta yalnız olduğumuz ve değişmek için kendi sorumluluğumuzu üstlenmemiz gerektiği bir yanılgı değil bir gerçektir. Zayıflıklarınızı görmekten korkmayın.Bu durum aslında zihinsel bir durumdur. Bir şeyi kendinizi zayıf hissetmenize rağmen yapıyorsanız cesursunuzdur.
9
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Terazi veya yükselen Terazi;
Yaşamınızda önemli kırılımlar yaşıyorsunuz. Bu durum yeni olmadı belkide. 2012 yılından bu yana büyük bir değişim içindesiniz. Artık bu döngüyü tamamlıyorsunuz. İşler yoluna girecek ama sadece kararlı olman çok önemli olacak. Kendine inan ve toksik olan ilişkilerden ya da işlerden artık uzak dur. Sana hizmet etmeyen şeylere sende hizmet etme.
10
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Akrep veya yükselen Akrep:
Aşırı duygulardan artık vazgeçmelisin. Bunlar hep sana zarar verdi.Bizim dışımızda hiçbir şey bizim değildir.Aşırı sahiplenmek bunlara tutunmaya neden olur. Şimdi bunlarla sınanıyor olabilirsin. Neye gereğinden fazla tutundun. Paradoks şudurki bişeye bağlanmak onu kaybetmekle sonuçlanır. Sevgiyle davranmayı ve gelişmeyi özümsemeyi seçmelisin. Sahiplenicilik gerçek sevgi değildir.Bir insana ihtiyaç duymak başka bir şey sevmek başka bir şeydir.
11
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Yay veya yükselen Yay:
Aklın bu aralar çok fazla karışık olabilir. Bu demek oluyor ki yeni şeyler öğrenme zamanı geldi. Çünkü sen ne zaman karışıyorsan yeni şeyler öğrenmeye ihtiyacın vardır. Başkalarına göre davranmaktan oldukça sıkıldın ve kendine yeni bir model arıyorsun. Hayatına yeni girecek kavramları kabul et ve kendinden emin ol. Karmaşa değişim için gerekli olan ön şarttır. Her şeyi bilmediğinizi ve güçlü olmadığınızı kabullenebilirsiniz. Bu korkunç bir durum değil.O zaman öğrenmek için kendinize izin vereceksiniz.
12
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Oğlak veya yükselen Oğlak:
İlişkinizde ne yönde olduğunuzu, sevilip sevilmediğinizi kestiremiyor olabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyma veya istek ve ihtiyaçlarımızı savunma korkusundan vazgeçin. Bu durum sizin “iyi” ya da “nazik” olmadığınızı göstermez. Haklarınızdan, isteklerinizden ya da hissettiklerinizdenneden vazgeçmek istiyorsunuz? Kendinizi ortaya koyamama nedeninizi bulun. Kendiniz bu dünyada yer alacak kadar fikir, düşünce, duygu ve hak sahibi olacak kadar değerlisiniz. Bu sizi sadece zorlayıcı ve saldırgan biri yapmasın. Kendi hayatına sahip çık.
13
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Kova veya yükselen Kova:
Şu sıralar o kadar çok iyi şeyler yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz ki ama bir şeyler iyi gitmiyor da olabilir. Bunları düşünürken kafanızda bunları kim için veya ne için yapıyorum sorusu da oluşuyor olabilir. Büyük olasılıkla cevap olarak başkaları, eş, para, dışsal ödüller ya da zayıf ego için olduğunu alıyorsunuzdur. Bu cevap sizin için tahammül edilemez bir cevaptır. Belki bununla yüzleşmek sizleri geri adım atmaya yöneltebilir. Bunun sizde miskinlik ya da tembellik yaratmasına izin vermeyin. Kendinizi yorgun hissediyorsanız biraz durun ve acele etmeyin. Ne kadar sakin olursanız o kadar rahat düşünürsünüz ve o kadar çok şey elde edersiniz. Bu sadece siz kovalara özgüdür.
14
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Balık veya yükselen Balık:
Kendi kendinize hayat içinde neleri kaçırıyorum diye soruyor olabilirsiniz. Kendinizi boş, güvensiz veya eksik hissetmeniz gereken olaylar yaşanmış olabilir. Şuan dışsal sorunlara yönelmemelisiniz. Dikkatinizi yapabileceklerinize çevirmeli ve üretmeye geçmelisiniz.İnsanlardan bir şeyler beklemeyi bırakın.Problemlerinizi nasıl halletmek istediğinize karar verin. Yaşamın acılarına ya da zorluklarına odaklanmayı bırakın. Aksine bunların size öğrettiği şeylere odaklanın. Acılar değişime giden kapıları açar. Kendinizle ilgilenin ve çevrenizden bir şeyler beklemekten vazgeçin. Kendinize doyum sağlayın zaman yaşamda bir şeyler kaçırmadığınızı göreceksiniz.