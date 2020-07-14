Merkür İleri Hareketine Döndü! Burçlara Etkileri Nasıl Olacak?

Kova veya yükselen Kova: Şu sıralar o kadar çok iyi şeyler yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz ki ama bir şeyler iyi gitmiyor da olabilir. Bunları düşünürken kafanızda bunları kim için veya ne için yapıyorum sorusu da oluşuyor olabilir. Büyük olasılıkla cevap olarak başkaları, eş, para, dışsal ödüller ya da zayıf ego için olduğunu alıyorsunuzdur. Bu cevap sizin için tahammül edilemez bir cevaptır. Belki bununla yüzleşmek sizleri geri adım atmaya yöneltebilir. Bunun sizde miskinlik ya da tembellik yaratmasına izin vermeyin. Kendinizi yorgun hissediyorsanız biraz durun ve acele etmeyin. Ne kadar sakin olursanız o kadar rahat düşünürsünüz ve o kadar çok şey elde edersiniz. Bu sadece siz kovalara özgüdür.