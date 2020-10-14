Merkür Gerilemesinin Burçlara Etkileri

Merkür sizin gezegeniniz ve bu gerileme sizin kendi kendinizi tedavi etme imkanlarınızı sunacak. Bugünlerde gücünüz kaybolduğunu ya da hislerinizin çok fazla hassaslaştığını hissedebilirsiniz. Kendinizi koruma veya saklama arzunuz yükselebilir. İşler sanki istediğiniz gibi gitmiyor ve çevrenizde herkesin işi iyi gidiyor gibi gelebilir. Bu şekilde kıyaslamalarda bulunmayın. Aradığınız şey belki biraz umut belki aşk belki de yeni bir macera ama bunları yapacak içsel bir güç kendinizde bulamıyor olabilirsiniz. Aşkta hayal kırıklığı yaşamaktan yorulmuş olabilirsiniz. İlişkileriniz belki de hukuksal konular şu an sizleri boğuyor olabilir. Bunları ciddi anlamda başarılı bir noktaya getireceğiniz bir dönemdesiniz. Birçok problem çözüme kavuşacaktır ama elbet henüz son durak burası değildir. Satürn kova burcuna geçince sizleri bambaşka bir yöne doğru ilerletiyor olacak. Hayatınızda yepyeni bir başarı hikayesi yazmaya hazır olun. Sadece doğru zamanlama yapmadığınız için şu an yaşadığınız duygular eksik gibi duruyor. Artık cesur olmalısınız. Merkür bu yüzden geriliyor. Belki biraz nostaljiye ihtiyacınız vardır. Ne dersiniz?