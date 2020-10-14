Merkür gerilemesi dönemlerini bilmek, girişimlerinizi önceden planlamanıza yardımcı olabilir, böylece yoldan çıkmazlar. Peki 3 Kasım’a kadar devam edecek olan Merkür gerilemesi burçlara ne hissettirecek?
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1
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Merkür, her yıl üç kez gerilemeden geçer. Gerileme döneminden önce yavaşladığı için biz buna durağanlaşma diyoruz. Merkür o zaman güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde iyi sonuç veremez. Merkür gerilemesi döneminde, herhangi bir yeni işe girmemeniz veya olduğunuz yerde kalmanız en iyisidir.
İşte Merkür gerilemesinin burçlara etkileri...
2
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KOÇ BURCU
Bu gerileme hareketi ile içinizdeki bir konuda tüm düğümü çözüyor olacaksınız. Fazlalıklarınızı atın. Hem ruhsal hem de çevrenizde yük olan eşyalarınızı değiştirin. Şu hayatta aldığınız her türlü büyük darbelerin hakkını almaya, Beklemediğiniz bazı sırları öğrenmeye gerçekten hazır mısınız? İçinizde sizi ölümsüz kılan duyguların varlığını hissetmek aslında içinizdeki benlikle doğru bağlantı kurmanız anlamı taşır. İçinizdeki nedensiz stresi yenebilirsiniz. Bu aşamada canlılık duygunuzu kaybetmeyin. Bazı şeyler o an olmuyor diye hiç olmayacak anlamı taşımaz. Bazı insanlar sizin kadar cesur değil. Kendinizi bu yüzden savunmasız hissetmeyin. Bunu kabul edin ve yolunuzda devam edin. Bu dönem içinizde sizi güçlü tutacak bir şey yeşerecek. Borçlarınızı dengelemeye ve verdiğiniz sözleri tutmayı ihmal etmeyin. Umudunuzu diri tutun. Merkür’ün gerileyeceği evi mucizeler evi olan 8.evdir. Burada elbet bir mucize sizin olacaktır. Belki de bir mucize olduğunuzu idrak edeceksinizdir.
3
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BOĞA BURCU
Bu gerileme aşaması sizi dış dünyaya daha iyi bir güçle çıkartacak. Samimi ve gerçek bağlılığın tüm noktalarını görebileceksiniz. İçindeki bazı çatlakları onarma fırsatı bulabileceksiniz. Eski ilişkileriniz yeni bir ilişki formatı kazanmaya açık bir dönem içine girebilir. Şüphelerini bu dönem artabilir. Eskidiğini düşündüğünüz her şeyi yeniden dönüştürebilirsiniz. Neyi ne kadar istediğinizi fark etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Tükenmişlik yaşıyor olabilirsiniz. İçinizdeki patlayıcı duyguları kontrol edebilirsiniz. Bazı ortaklıklarınızda arka planda yürütülen konuları öğrenebilirsiniz. Kendinizi hiç kimseyle güvende hissetmiyor olabilir ve bu yüzden agresif yaklaşımlar içinde olabilirsiniz. Unutmayın, Herkes ikinci bir şansı hak eder ama onu da mahveder.
4
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İKİZLER BURCU
Bu gerilemeden size ne kadar söz etsek de gezegen sizlerin olduğu için pek söz dinleyeceğinizi düşünmüyoruz. Bu akrep gerilemesini en azından kendinizi dinleyerek ve aşırı sorumluluklar almayarak üstesinden gelmeyi deneyin. Eski iş imkânlarınız önünüze yeniden gelebilir. Ya da eski hiç ummadığınız bir aşk macerası karşınıza birden çıkabilir. İş ortağınızın sizinle yol ayrımına gelmesi nedeniyle tüm işler birdenbire size kalabilir. Bu büyümenin bir aşaması olacaktır. Bu durum sizi mahcup edecek ya da sizi mutsuz edecek bir şey değil. Bazı gizli kalmış konular önünüze gelebilir. Bir şeyleri gizli sürdürmek zorunda kalabilirsiniz. Günlük rutinlerinizi çok iyi planlıyor olmalısınız. Bu durum size bıkkınlık verebilir. Kendinize zaman ayırın ve toksik ilişkilerden kurtulmak için bu zamanı değerlendirin. İnsanları mutlu etmek için yaptığını her şey göreviniz olarak kalmış olabilir mi? Kullanıldığınızı düşünmekten vazgeçin.
5
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YENGEÇ BURCU
Bu gerileme etkisi sizleri güçlü adımlara ilerletecektir. Saklanan bazı duygularınızı ortaya sunmak için uygun bir zamandasınız. Bu günlerde size bir sürü hassas şey ortaya çıkıyor. Maneviyat şimdilik çok ihtiyaç duyulan bir nokta olacaktır. Kendinizi birçok konuda vazgeçmeye zorladınız. Hepimiz biliyoruz ki vazgeçmek size hiç uygun bir kıyafet olmadı. Koşullar ve şartlar sizi bu bağlamda zorladı. Şimdi aslında bazı şeylerin hayatınızda doğal seleksiyonla elendiğini ve yerine yenilerinin olabileceğini göreceksiniz. Yeniden bağlar kurabileceğinizi, yeniden sevebileceğinizi, yeniden başarılı olabileceğinizi hissedeceğiniz bazı net konular ile karşılaşabilirsiniz. Bu dönemi kendinizi iyileştirmek adına kullanmayı seçin. Kimseye öfkelenmeyin. Bu dönem güçlü bir telafi süreci olarak değerlendirilebilir. Eski bir aşkınıza özlem duyuyor olabilirsiniz. Bu sizin için büyük bir değişimin ilk başlangıcı olabilir. İhtiyacınız olan tek şey başarı ya da para değil. Gerçek bir sevgi…
6
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Bu dönem bazı sorumluluklarınızdan ötürü kendinizi tükenmiş hissedebilirsiniz. Bu dönem insanlar sanki sizin güveninizi zorluyor olabilir. İnançlarınız ya da bildikleriniz sanki değişime uğruyor. Çok inandığınız birinin size karşı dürüst olmadığını görebilirsiniz. Bu ürkütücü değil. Bazı şeyleri görmek ve bazı şeyleri net bir şekilde ortaya koymak adına güzel bir dönemdesiniz. Belki de sizin güveninizi sarsan birinin bunu telafi etmesi ya da sizi korumak adına başka bir destek sunuyor olması ihtimal dahilinde olabilir. Kariyerinizde aradığınız yeniliği tam anlamıyla bulamıyor olabilirsiniz. Hayatınız da belki de neyin gerçek ya da neyin gerçek olmadığını sorguladığınız bir dönemdesiniz. Muazzam irade gücünüz ve yaşama karşı umutla durduğunuz gerçekçi yapınız sizleri gerçek olana ulaşma noktasında destekliyor. Kariyerinizde ihtiyacınız olan itibar ya da güç elinize yeniden geçerse iyi biri mi olacaksınız yoksa intikam alacak mısınız? Yeteneklerinizi hırslarınızın önünüze taşımayın. Bırakın ilahi süreç bunun hesaplaşmasını yapsın. Siz sadece işinizi yapın. Unutmayın, siz ormanın kralısınız.
7
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Merkür sizin gezegeniniz ve bu gerileme sizin kendi kendinizi tedavi etme imkanlarınızı sunacak. Bugünlerde gücünüz kaybolduğunu ya da hislerinizin çok fazla hassaslaştığını hissedebilirsiniz. Kendinizi koruma veya saklama arzunuz yükselebilir. İşler sanki istediğiniz gibi gitmiyor ve çevrenizde herkesin işi iyi gidiyor gibi gelebilir. Bu şekilde kıyaslamalarda bulunmayın. Aradığınız şey belki biraz umut belki aşk belki de yeni bir macera ama bunları yapacak içsel bir güç kendinizde bulamıyor olabilirsiniz. Aşkta hayal kırıklığı yaşamaktan yorulmuş olabilirsiniz. İlişkileriniz belki de hukuksal konular şu an sizleri boğuyor olabilir. Bunları ciddi anlamda başarılı bir noktaya getireceğiniz bir dönemdesiniz. Birçok problem çözüme kavuşacaktır ama elbet henüz son durak burası değildir. Satürn kova burcuna geçince sizleri bambaşka bir yöne doğru ilerletiyor olacak. Hayatınızda yepyeni bir başarı hikayesi yazmaya hazır olun. Sadece doğru zamanlama yapmadığınız için şu an yaşadığınız duygular eksik gibi duruyor. Artık cesur olmalısınız. Merkür bu yüzden geriliyor. Belki biraz nostaljiye ihtiyacınız vardır. Ne dersiniz?
8
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Bu Merkür gerilemesi kendinizi ve ihtiyaçlarınızı daha fazla düşünmek durumunda bırakabilir. Her zaman başkalarının kaprislerini ya da ihtiyaçlarını düşündünüz. Şuan tahammülünüz pek kalmamış durumda olabilir. Kariyerinize ve mesleki başarılarınıza odaklanmış durumda olabilirsiniz. Sürekli belirli kaygılarınız ön plana geliyor olabilir. Belki kendinizi göstermek ya da anlatmak için gereğinden fazla efor harcıyorsunuz. Engellerle karşılaşıyorsunuz diye elinizdekileri bir köşeye bırakıp küsecek misiniz? Unutmayın istediğinizi elde etmek için uzun süren bir istikrar lazımdır. Otoriteye veya kişisel baskılara isyankâr davranmak size bir durum kazandırmaz. Kendinizi çok fazla içselleştirmek ve huzursuz etmek bugüne kadar verdiğiniz emekleri yok eder. Bu yüzden kendinize gelmelisiniz. İlişkilerde büyük bir rövanş sizi bekliyor.Bu heyecan verici olacak.
9
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Oldukça güven sorunu yaşadığınız şu dönemlerde bir de üzerine gerileyen Merkür buna iyice tuz biber olabilir. Bu evresi size gerçek iç benliğinin bir kısmını açığa çıkarmak için yardımcı olacaktır. Bu kendini keşfetme zamanı olarak değerlendirilmelidir. Süreç boyunca, daireler çizerek gittiğinizi hissedeceksiniz, ama endişelenmeyin, döngü yakında sona erecek. Hayatınızı dönüştürmek için tek başınıza kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmışta olabilir. Âmâ sizin için bunlar bir sorun olmamalıdır. Hepimizde iyi ya da kötü bir kapasite vardır. Bunlardan hangisini ortaya koyacağımız bizim irademize bağlıdır. Bu açı sizin özgür iradenizle ilgilidir. Uzun zamandır beklediğiniz o mesajı alıyor olabilirsiniz. Önce bir adımınızı ileri doğru atın, arkasından diğerini…Bireyselliğinizi elden bırakmayın ve herkesin kendi gerçekliğini kendisinin ördüğünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.
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İnsanlara kendinizi çok feda ettiğini mi düşünüyorsun? Merkür geriye doğru geçişinde hayatta ki fedakarlıklarınızın etkilerini hissedeceğiniz durumlara götürülürsünüz. Kendinize güvenin ve çevrenize daha olumlu bir şekilde yaklaşarak sizin hakkınızda düşünülen aksi fikirleri değiştirin.Arkanızdan dönen işler ya da size yapılan haksızlıklara karşı dürtüsel yaklaşmayın. Herkes kendi ateşini kendi yakar.Sizler dürüst ve sakin tavrınızı bozmayın.Kimsenin sizi kötü biri haline dönüştürmesine izin vermeyin.İş ortamınızdaki bazı değişimler ya da aldığınız sorumluluklardaki değişimler önünüze gelebilir. Son dönemlerde kendinize belki kızıyorsunuz. Bu yaşıma geldim ama hala şu duygusal meselelerle başa çıkma konusunda kararsızım diye. Evet bu sizler için hep zor bir durum olacaktır. Zaten yaşadığınız olayları yaşama sebebiniz bu yönünüzü geliştirmek içindir. Bunu ne kadar çabuk öğrenirseniz bir o kadar hızlı pozitif sonuçlar alacaksınız.
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Merkür'ün bu gerileme dönemi, ilişkileri hem kişisel hem de profesyonel algılama şeklinizi değiştirecektir. Aslında etrafınızdaki insanların sizin büyük güç kaynağınız olduğunu hissedin. Ama olumlu bir şekilde ilgilenmek şu anda son derece önemli olacak. Eğer sosyal ilişkilerinizden uzaklaşma ve agresif şekilde yaklaşırsanız bu başka bir yöne evrilecektir. Kendi gerçekliğinizi kendinizin yarattığınızı ve kendi verdiğiniz kararlarınızın sorumluluğunu artık üstlendiğiniz bir dönemdesiniz. Bu gerileme sizlere kendinizi kabul etmeniz gerektiğini öğretecek. Bunun için son dönemlerde dikkatinizi dağıtan unsurlara doğru tekrar yola dönüyorsunuz demektir. İnsanlara güven vermek için gayret gösteriyorsunuz ama son dönemde sürekli güven vermeyen biri olarak suçlanmış olabilirsiniz. Bunları önemsemeyin. Hiçbir eleştiriyi kişiselleştirmeyin. Tutkularınızın neler olduğunu belirleyin ve onları daha yapıcı bir şekilde kullanın. Sizin çöküş olarak gördüğünüz şeyler yeniden doğuş için gereken derslerdir. Yeniden doğuşa hazırlık yapın. Bazen gitmek ve nerede vazgeçmek gerektiğinizi iyi bilmeniz gerekir.
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Henüz kendi kendinizin patronu değilsiniz. Bu yönde adımlar atmaya çalışırken var olan durumlarınızı kaybetmemelisiniz. Yaratıcılığınız bu Merkür geçişinde en üstün noktada. Çevrenizdeki insanlar sizin kendinize olan inancınızı kaybetmenize neden olan olaylar yaşatıyor olabilir. Ama önemli olan neleri göğüslediğinizdir. Bazen bazı şeylerden kopmak için kırılmak gerekebilir. Kırıldığınız noktalar sizi geliştirsin. Ne kendinizi ne de insanları ilişkilerinizde yormayın. Hukuksal konularınızı tamamlayın. Hayattaki başarılarınızı göstermek istemeseniz bile Merkür'ün geriye dönük hareketi bunu ortaya bir şekilde sunacak. İlişkinizde herhangi bir sebepten ötürü gurur yapmayın.
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Yaratıcılığınız ve içinizdeki yeni başlangıçlar sizi Merkür'ün geriye dönük olduğu bu süreçte yeni bir yaşam perspektifine götürecektir. Etrafınıza bakın ve tutkularınızın sonuç aldığını görün. Bu uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir şey olabilir. Yapmam dediğiniz şeyleri yaparken kendinizi bulabilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde fazla talepkar ve agresif olmamalısınız. Kariyer hayatınızda önemli bir ivme yakalama zamanındasınız. Ego yapmak ya da taleplerde bulunmak belki de başka birilerini eleştirmek için doğru bir zamanda değilsiniz. Ön yargıları yıkmalı ve çalışma arkadaşlarınızla kucaklaşmalısınız. Hayatınızdaki herkesle uzlaşma yönünde olun. Bu fikir inanılmaz sizi rahatlatacak. Katı gerçeklere toz pembe gözlüklerden bakmak yerine bunları kabul edin. Sizin olduğunuz yerlerde de katı gerçekler olabilir. Gurur yapmayın. Belki de öğrenmeniz gereken şey budur. Sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirin. İnsanları değiştirmekten vazgeçin.