Merkür Cazimi Yaklaştı! İlişkilerimizi Kurtarma Zamanı

Örneğin bir ilişkiniz var ve “özünde iyi aslında onu demek istememiştir” alt metinleri okumaktan sıkılmış ve yorulmuş olmalısınız. Ancak bilmemize rağmen kalbimizle mantığımız bir çalışmıyor… Oysa söylesek içimizdekileri desek ki “senin bu tavrın bende bu duyguyu tetikliyor ve soğuyorum” buna nasıl bir çözüm geliştirebiliriz. Bendeki yansıman bu diyebilmeyi öğrenmeli ve içimizde çığ gibi büyütmemeliyiz problemleri. Dağ dağa küsmüş dağın bundan haberi yok misali yaşamamalıyız ilişkilerimizi.