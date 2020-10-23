Merkür Cazimi Yaklaştı! İlişkilerimizi Kurtarma Zamanı
İlişkilerimizde en önemli temel unsur olan iletişimin gezegeni Merkür, 25 Ekim tarihinde Akrep burcunda cazimi olacak. Yani Merkür, Dünya ile Güneş'in arasından geçecek ya da Güneş'in önünden geçiş yapacak. Merkür Cazimi 18:14’ten gece 26 Ekim 00:29 saatine kadar sürecek.
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Merkür Akrep burcunda ve aynı zamanda retro. Retro olması etkisini iki katına çıkarttığı anlamına gelebilir. Bu sebeple ilişkilerdeki iletişim isteğimiz de iki katına çıkacak.
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Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, zihnimizde olan ve bizleri zorlayan konuları sıfırlamak ve yenilenme ihtiyacı içerisine gireceğimiz bu tarihte caziminin etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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Bu etki nedeniyle söylemediğimiz fakat söylemek istediğimiz o kadar birikimimiz var ki, hepsini bir çırpıda söylemek ve hafiflemek istiyoruz. Zihnimizde bastırdığımız “vakti ve yerin gelince söylemesini bilirimler” zamanı gelmiş olabilir.
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Cazimi bizleri ve düşüncelerimizi korumaya alıyorHepimiz içimizdekileri kusmak ister gibiyiz. Sevgilimizle aramızda arka plana attığımız ve alttan aldığımız konular artık bizi aşmış olabilir. Zamanında “idare edilecekmiş gibi görünüyorlardı oysaki” değil mi? Arkadaşımızı idare etmekten yorulduk artık.
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“Gün gelir kendine çeki düzen verir yaşadıklarından ders çıkartır artık” diye dinlediğiniz dertler bir bakmışız kendi dertlerimiz haline gelmiş. İşte tüm bunları artık konuşmak ve çözüme ulaştırmak istiyoruz.
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İlişkilerin temel sorunu: İletişim
Hatta belki oturup nasıl konuşacağımızı düşünmeden “inceldiği yerden kopsun” dedik. Pişman olur muyuz olmaz mıyız düşünmedik. Aslında ikili ilişkilerin adı üstünde ikili olması olasılıkları arttırıyor ve konuşacak sorunlar çeşitlilik arz ediyor.
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Fakat temel sorun belli, o da iletişim. Gerileme sebebiyle söylemek istediklerimizi artık söyleyeceğiz, yüzleşeceğiz kendimizle. Ağzımıza vurduğumuz o mühürleri kırma vakti geldi. Şimdi bu durumu avantaja çevirmek bizlerin elinde.
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İdrakimizin yönü Akrep burcunda
Kurtarmak istiyorsak ilişkilerimizi unutmayalım ki bir parmak karşı tarafı gösterirken üç parmağımız bizleri işaret ediyor olacak. İdrakimizin yönü de Akrep burcuna geçiyor ve o dipsiz derin karanlık kuyumuzda değişim dönüşümle yüzleşme ihtiyacı içerisine giriyoruz.
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Örneğin bir ilişkiniz var ve “özünde iyi aslında onu demek istememiştir” alt metinleri okumaktan sıkılmış ve yorulmuş olmalısınız. Ancak bilmemize rağmen kalbimizle mantığımız bir çalışmıyor… Oysa söylesek içimizdekileri desek ki “senin bu tavrın bende bu duyguyu tetikliyor ve soğuyorum” buna nasıl bir çözüm geliştirebiliriz. Bendeki yansıman bu diyebilmeyi öğrenmeli ve içimizde çığ gibi büyütmemeliyiz problemleri. Dağ dağa küsmüş dağın bundan haberi yok misali yaşamamalıyız ilişkilerimizi.
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Şimdi halımızın altına süpürdüğümüz o birikmiş sırları temizlememiz için desteklemeye geliyor Güneş’imiz. İlişkimizi kurtarma zamanı!