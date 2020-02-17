Merkür Balık Burcunda Gerilerken Uygulanması Gereken Yasalar

TERAZİ BURCU 6.evinizde gerilemeye başlayacak olan Merkür gezegeni, sizleri hem sorumluluk alanlarınızdan hem de ilişkilerle ilgili konularınızdan değerlendirecek. Yaptıklarımız sadece kendimize hizmet etmez, insanlığın tamamına ve yaratılışın tamamına hizmet eder. Yani bu dönem kötü bir performans ya da bıkkın bir üretim şekli sizlerin sonranızı yaratmaya çok açık görülebilir. Yani bir çiftçisiniz ve kötü bir buğday ürettiniz. Bunun fırıncıya ulaşması ve satacağı ekmeğe kadar kalitesini düşünmelisiniz.



Kendi değerinizi ve iş bilirliğinizi elinizi ayağınızı her şeyden çekerek gösteremezsiniz. Kadir ve kıymet bilinsin ve hizmetleriniz takdir edilsin istiyorsunuz ama asıl bu dönem yapacaklarınızın sonrasında nasıl övgüyle anlatılacağını hiç bilmiyorsunuz. Evrende her hizmetin bir karşılığı var. Çalışmanıza özen gösterin. Yaptığınız işlerinizi yaşamın devamlılığı olarak değil gelişiminizin bir parçası görün.