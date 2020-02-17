MAHMURE ÖZEL
Merkür Balık Burcunda Gerilerken Uygulanması Gereken Yasalar
Evrenin yasaları vardır. Bunları bilmek sizin yeryüzünde daha konforlu olmanızı sağlar.11 Mart’a kadar neler yapmalısınız o zaman yasaları açıklayalım... İşte burçlarınıza göre uygulamanız gereken yasalar...
Planlı Olmak: Her ne iş olursa olsun bir iş yaparken önceden o işi nasıl yapacağınızın nasıl bir yol izleyeceğinizin planını çıkartmalısınız. Emin olun rotadan sapsanız da bu yöntemler sizi tekrar rotaya sokacaktır.
Düzenli Olmak: Bir işe niyetlendiniz ve başlamak üzeresiniz. O zaman o işin dışında sizin dikkatinizi dağıtabilecek ne varsa onları etrafınızdan ve gözünüzün önünden kaldırın. (Bilgisayar, telefon, televizyon vs.)
Zamana Bölün: Yapmak istediğiniz işe başladıktan sonra onu bir çırpıda yapmak yerine zamanlara bölerek parça parça yapın. Bu şekilde yapmanız sizi sıkmaz ve işi yarım bırakmanıza da engel olur.
Bu dönem başarmak için gerekli birçok kuvvete sahip olmadığınızı düşünebilirsiniz. Ama bunlara sahip olduğunuzu fark etmeniz için çok çalışmanız gerekmektedir. İnsanın her yaptığı kendinedir. Her insan kendi işini kendi halletmelidir. Kendine güvenmelidir.
Necm Suresi 39. Ayeti şöyle der: “Şüphesiz her insana kendi emeğinden başkası verilecek değildir”
Tutunun ve yürüyün. Emek vermekten korkmayın.
İşte tek tek burçlarınıza göre uygulamanız gereken yasalar...
KOÇ BURCU
12.evinizde gerilemeye başlayacak olan bu gezegen size kendinizden bile sakladıklarınızı artık fark etmeniz gerektiğini söylüyor. Bir şeyleri üretirken ve yaratırken mümkün oldukça kimseyle bir şey paylaşmayın. Aşktan ve sevgiden ilham alın. Bazı gizli oluşumlar sizleri besleyecektir. Hiçbir öfkenin kurbanı olmayın.
BOĞA BURCU
11.evinizde gerilemeye başlayacak olan bu gezegen sizlere dostluk ilişkilerinizde ya da hedeflerinizde bir sorgulama getirebilir. Belki hayata olan inançlarınızı veya seçimlerinizi sorgulayabilirsiniz. Bunları gözden geçirmek için güzel ve verimli bir dönem olabilir ama karar vermek adına değil.
İKİZLER BURCU
10.evinizde gerilemeye başlayacak olan bu gerileme hareketi sizlerin hedefleriniz ve sosyal statünüzü sorgulamaya yönelik bir etkileşime itebilir. Kariyer yönelimlerinizde ya da mesleki yönelimlerinizde bazı labirentlerde kaybolduğunuzu düşünebilirsiniz. Yolunuzdan şaşmamalısınız.
YENGEÇ BURCU
9.evinizde gerilemeye başlayacak olan bu etkileşim sizleri ticari faaliyetlerinizde ya da eğitim konusunda etkileyebilir. Sırf bununla da kalmaz ve başkalarından gördüğünüz ilginin kesildiğini ya da eskisi kadar sevilmediğinizi düşünmenize neden olabilir. Bu enerjiyi daha doğru çalıştırmalısınız. Hakikatinizi keşfetme yönünde bu gerilemeyi kullanmalısınız. Yaşam uçsuz bucaksız ve davetkardır. Sınırsız keşfetme özgürlüğü zengin bir ruh sizlere sunar. Hayatınızın güvenlik kaygılarınızdan ya da hayatta kalma psikolojinizden daha öte manevi anlamları olduğunu fark etmelisiniz.
ASLAN BURCU
8.evinizde gerilemeye başlayacak olan Merkür gezegeni, yaşamınızın büyük bir bölümünü keşfetmek için risk almaktan şu an için vazgeçmeniz gerektiğini söylemektedir. Şu an kendinizi öğrenmeye açmalı ve incinmişliklerinizi telafi etmelisiniz. Her ne sebepten olursa olsun sizi bir konuda incitmiş ve üzmüş konuları aklınızla kendinize açıklayın. Neye ve kime ne kadar izin verdiniz ve bunu yaşadınız. Krizleri büyütmeyin. Manipülasyonların, tembelliklerin, kıskançlıkların farkına varın. Fırsatçı yaklaşımlardan kendinizi saklayın.
BAŞAK BURCU
7.evinizde gerilemeye başlayacak olan Merkür gezegeni en çok sizleri etkileyecektir. Bu yüzden bunu en verimli şekilde kullanmalısınız. İncinme riskine karşılık her zaman ilişki kurmanız gerektiğini bilmelisiniz. Birilerinin sizi kullanıyormuş gibi hissettirmesi sizlerin daha sınırlı hizmetler sunmanızla ilgilidir. Kendinizi insanlardan ve ilişkilerden soyutlamanız değildir. Kendi içinizde bir eksiklik hissedebilirsiniz.
Var olan ilişkilerinizde daha meraklı ve daha fazla görmediğiniz şeyleri görme ihtiyacınız tetiklenebilir. Burada anlamanız gereken ilişkiniz size geçici bir boşluğu kapaması için mi hizmet ediyor yoksa olmanız gereken ilişki bu mudur? İlişkinizde onurlandırılmadığınızı düşünebilir ve daha fazla ilgi görmek istediğinizi fark edebilirsiniz ya da partnerinizi ilgisizlikle suçlayabilirsiniz. Herkes, her şeyle değerlidir. Takdir ve ilgi beklemek yerine karşı tarafla eksiklikleriyle bütünleşmeyi öğrenip güçlü bir ilişki bağı bu dönem kurabilirsiniz.
TERAZİ BURCU
6.evinizde gerilemeye başlayacak olan Merkür gezegeni, sizleri hem sorumluluk alanlarınızdan hem de ilişkilerle ilgili konularınızdan değerlendirecek. Yaptıklarımız sadece kendimize hizmet etmez, insanlığın tamamına ve yaratılışın tamamına hizmet eder. Yani bu dönem kötü bir performans ya da bıkkın bir üretim şekli sizlerin sonranızı yaratmaya çok açık görülebilir. Yani bir çiftçisiniz ve kötü bir buğday ürettiniz. Bunun fırıncıya ulaşması ve satacağı ekmeğe kadar kalitesini düşünmelisiniz.
Kendi değerinizi ve iş bilirliğinizi elinizi ayağınızı her şeyden çekerek gösteremezsiniz. Kadir ve kıymet bilinsin ve hizmetleriniz takdir edilsin istiyorsunuz ama asıl bu dönem yapacaklarınızın sonrasında nasıl övgüyle anlatılacağını hiç bilmiyorsunuz. Evrende her hizmetin bir karşılığı var. Çalışmanıza özen gösterin. Yaptığınız işlerinizi yaşamın devamlılığı olarak değil gelişiminizin bir parçası görün.
AKREP BURCU
5.evinizde gerçekleşecek olan Merkür gerilemesi sizleri sevdiklerinizle aranızdaki ilişkiyi sorgulamaya götürebilir. Yaşamın devamlılığını sağlamaya katkıda bulunmak için kendinize de yatırım yapmanız gerektiğini farketmelisiniz. Yaratıcılığınızı geliştirmelisiniz ve yaşama daha duyarlı olmalısınız.
Hedefleriniz gerçekleşmediği için kendinizi boş yere mutsuz etmek ya da kısıtlamak doğru bir karar olmayabilir. Kişinin kaderi kendinden çok hayata hizmet etmekse ilham ve anlam arayışı içinde olur. Bu dönem neye hizmet etmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Hayata bir ürün vermek ya da bir proje sunmak isteği artabilir. Ya da verdiklerinizi sorgulayabilirsiniz.Bu belki bir çocuk belki bir eser belki bir proje olabilir. Yaratım çabası içinde olmanız doğru bir seçenektir ama bunu kendi egonuz için mi yoksa gerçek bir hizmet için mi yapacaksınız. Asıl soru budur?
YAY BURCU
Merkür gerilemesi sizin 4.evinizde gerçekleşecektir. Kendi ihtiyaçlarınızla aileniz arasında ihtiyaçlarda bir dengesizlik olduğunu fark edebilirsiniz. Ya da dünyanın ihtiyaçları ile kendi ihtiyaçlarınız arasında bir kıyas içinde olabilirsiniz. Huzur ve güven ihtiyacınız daha fazla artarken bunu acıdan ve inkardan kaçarak mı yaratıyorsunuz kendinize sormalısınız. Ailenizi suçlamamak ve size oluşturduğu bağı sorgulamamak doğru olacaktır.
Yaşadığınız yerin ya da ailenizin sizin hayatınızı suiistimal ettiğini düşünmeniz çok bencilce olabilir. Korktuğunuz şeyleri kendinizle ya da bir uzmanla konuşabilirsiniz. Kendi konfor alanınızdan ayrılmak isterken kendinizi kurban rolü içine çekmemelisiniz. Özgün yaşayın ve ruhunuzu özgür bırakacak nedenler bulun.
OĞLAK BURCU
Merkür gerilemesi sizin 3.evinizde gerçekleşecektir. Kendinize merak duyduğunuz ve çevrenize ilginizi yansıtmak istediğiniz bir dönemdesiniz. Bu yaşamınızda nasıl tezahür edebilir buna siz karar vereceksiniz. Sosyal medya dostluklarınız ya da bilgi birikimlerinizi güncelleme noktasında olabilir. Her bilginin doğru olup olmadığını sorgulama sürecinde olabilir. İletişiminizi çok sağlam ve güçlü temeller üzerine kurmalısınız. Büyük resmi küçük detayları ile görmeniz gerekmektedir.
Yönelim bozukluklarınızın üstesinden gelerek başarılı bir şekilde yön bulabilirsiniz. Belki bu yönü size verecek kişi bir sevgidir. Sevgi ve aşkın peşinden gitmekten korkmayın. Hakikati yakalamanız ve gerçek olanı bulmanız iletişimle ve merakınızla gerçek olacaktır. Bu dönemi eski yaralandığınız konuları iyileştirerek geçirirseniz kariyerinizde de büyük yükselişler yaşayacaksınız.
KOVA BURCU
Merkür gerilemesi sizlerin 2.evinizde gerçekleşecektir. Özgür ruhunuza rağmen hayatta kalmanın gerçekleri ile yüzleşebilirsiniz. Para ve mal-mülk konularına karşı kaygısız ve küstah bir tavır sergilerken bu dönem birden buna ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Kovalar genelde salaş ve sefalet içinde yaşamayı özgürlük olarak bile görebilirken bu dönem bunun böyle olmadığını anladıkları bir süreç içinde kaygı duyabilirler. Bu tuzağa düşmeden hesap ve kitaplarını iyi bilmeleri doğru olacaktır. Bedava peynir sadece fare kapanında olur mantığını bu dönem benimsemeleri gerekir.
Sadece bu dönem şunu fark edin ve kendinize söz verin. Maddi ve manevi ilişkiyi doğru entegre etmeyi başarmaları gerekmektedir. Madde kendi içinde bir son değildir. Ruh ve madde arasındaki ayrımı gösteren hırs ile sahip olunan şeylerden feragat etme arasındaki çizgiyi iyi korumak gerekmektedir. Fiziksel forma odaklanmayın ve ruhunuzu kaybetmelerine izin vermeyin.
BALIK BURCU
Merkür gerilemesi 1.evinizde gerçekleşiyor. Bu sizin yaşamın yoğunluğu ve gerçekleri ile yüzleşmeniz gerektiğine işaret ediyor. Âmâ bu yüzleşme kendi istediğiniz kurallar dahilinde olmayabilir. Ne zaman mücadele edip ne zaman bırakmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekmektedir. Yaşam değişik formlarda ortaya çıkar ve siz iyilik için hizmet ediyorsanız çıkan sıkıntıların ve sorunların asla bir önemi yoktur. Burada inanmanız gereken sizlerin doğru yaptığı işlerdir. Herkesin kendi hakları vardır ve bu hakları zaman zaman savunmak ya da açıklamak gerekir. Sizler de bu dönemde bazı konularda daha açıklayıcı ve net olmalısınız. Küçük bir umutsuzluğun hedeflerinizi yok etmesine izin vermemelisiniz.
Yaşamın özel kaprisler ya da alınganlıklarla ilgili olmadığını, gerçek özgürlüğün sizin neyi istediğiniz ya da neyi istemediğinizle alakalı olduğunu doğru ilişkilendirmelisiniz. Sınırlarla uğraşmaktan ve taahhütlerden kaçınmaktan gereken bir dönemdesiniz. Neyin gerçek olduğunu bulmak için yaşamın vereceği ipuçlarını iyi gözlemlemelisiniz. Yeniden kullanılma korkusu veya yeniden kendini feda etme korkusunu aşmalısınız. İvmenizi yitirmeden de her konuda mücadele etmeye devam etmelisiniz.
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