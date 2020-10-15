 Menopoz Dönemini İyi Yönetmenin Yolları

Dünya Sağlık Örgütü’nün menopoz sürecini premenopoz, menopoz, post menopoz olmak üzere üç dönem olarak sınıflandırıyor. Bu dönemleri şöyle açıklıyor: Premenopoz yumurtalık aktivitesinin yavaşlamasını, adetlerin düzensizleşmesini, menopoz ise son adet kanamasını ifade eder. Postmenopoz daha uzun bir dönemi kapsayıp bir yıldır adet görmeme anlamına gelir.