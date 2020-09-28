Meme Kanseriyle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

“Meme kanserli hastalarda iki meme alınırsa hastalık tekrar etmez ve ek tedaviye ihtiyaç olmaz” YANLIŞ! Genetik geçişli meme kanserlerinde ve yoğun aile öyküsünde, diğer memeye de risk azaltıcı cerrahi yapılabilmektedir. Ancak iki memenin de alınması, meme kanserinin tekrar etme riskini sıfıra indirmemektedir. Meme kanseri sistemik bir hastalık olduğu için, cerrahiye ek olarak ilaç ya da ışın tedavisi tamamlayıcı olarak gerekebilmektedir.